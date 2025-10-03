Natalia Reyes se convirtió en una de las artistas colombianas más reconocidas internacionalmente, debido a su papel protagónico en Terminator: Dark Fate y a su destacada trayectoria en producciones nacionales como Lady, la vendedora de rosas y Pájaros de verano.

La celebridad cautivó con su talento, preparación y carrera, llegando a flechar a muchos con la versatilidad que mostraba para adaptarse a todo tipo de personajes.

Sin embargo, pese a esta huella en la industria, Natalia Reyes quedó como foco de reacciones en plataformas digitales debido al apoyo que dio en su momento al gobierno actual. La actriz respaldó al presidente Gustavo Petro durante su campaña electoral, apostándole a una nueva mirada para el país.

No obstante, recientemente, la artista sorprendió con una charla que concedió a Claro Oscuro, de El Espectador, donde se refirió a la política nacional y a este asunto que la llevó a ser criticada por muchas personas, catalogándola de “petrista”.

En la entrevista, Natalia Reyes quiso desligarse de ese asunto, aclarando que no se arrepentía del voto que dio en su momento, pues esperaba algo distinto. Allí mencionó que lo que sí sentía era decepción por el camino que llevaba el gobierno de Gustavo Petro, pues terminaba siendo más de lo mismo.

“No digo que me arrepiento, pero este gobierno me ha demostrado, tristemente y con desesperanza, que la izquierda y la derecha son lo mismo: funcionan con discursos distintos, pero al final resultan siendo lo mismo. Eso ha sido una decepción”, indicó.

La estrella del cine aseguró que siempre tuvo dudas antes de la segunda vuelta presidencial, por lo que su voto se lo dio al actual presidente en esta etapa, cuando tenía como contrincante a Rodolfo Hernández. Su admiración surgió cuando era senador, por lo que lo apoyó de forma discreta, aunque siempre hubiera preferido votar en blanco.

“No soy petrista. Lo admiraba mucho como senador; me parecía muy valioso y valiente lo que hacía en ese momento. Ante la situación con Rodolfo, que en paz descanse, pensé que la cosa estaba muy difícil. De verdad, por conciencia, hubiera preferido votar en blanco. Pero al final consideré que, después de tantos años de gobiernos de derecha en un país tan conservador, había que darle una oportunidad a algo distinto, aunque fuera con mucha desconfianza”, afirmó en el espacio.

Al recordar cómo un trino la puso contra la pared y la llevó a recibir todo tipo de ataques, la colombiana reafirmó que nunca se consideró petrista, ya que únicamente tuvo que elegir entre dos candidatos, y se inclinó por el que consideraba podía ser un cambio.