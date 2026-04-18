“Tenemos la posibilidad de derribar fronteras”: Natalia Reyes habla en SEMANA sobre su importante premio en los India Catalina

En esta nueva edición de los Premios India Catalina 2026, uno de los nombres más sonados ha sido el de la actriz colombiana Natalia Reyes, quien gracias a su talento, disciplina y carisma no solo ha brillado en la televisión y el cine nacional, sino también en Hollywood.

Con su participación en la película ‘Terminator: ‘Dark Fate’ en 2019, Reyes marcó el inicio de su carrera a nivel internacional, demostrando que sí es posible cruzar fronteras a través del arte y, por supuesto, dejar en alto el talento colombiano.

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Por eso, este año la actriz recibe el Premio Salvo Basile a la Trayectoria Internacional, un galardón que resalta su carrera fuera del país y la evolución que ha tenido en el mundo de la actuación.

“Estoy muy honrada, muy feliz, muy agradecida por recibir este reconocimiento”, comentó en entrevista con SEMANA.

“Creo que cuando a uno le empiezan a dar premios se empieza a sentir como viejo”, agregó entre risas, pues en realidad es un homenaje que le genera mucha felicidad y que, según sus declaraciones, la sorprendió muchísimo por parte del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).

“Es un festival que considero mi casa, mi familia, y recibir mi India Catalina por la trayectoria internacional es un orgullo; además, con este nombre que tiene ahora el premio de Salvo Basile, honrando esa memoria de la historia de Salvo, un italiano que se vino a Cartagena, que fue adoptado por Cartagena y que trabajó tantísimo por el cine y por esta ciudad, me encanta”, precisó.

Con este reconocimiento, Natalia Reyes asegura que su propósito es “seguir resaltando esta posibilidad que tenemos los actores de derribar fronteras” y convertir el cine en un puente para unir al mundo.

“Han sido ya 24 años de carrera y yo creo que lo más difícil es entender precisamente que no es una carrera de corto alcance, sino de fondo, es una maratón que necesita de mucho aguante, de mucha disciplina y pasión porque realmente es de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad, de muchos rechazos y por eso hace falta que amemos demasiado lo que hacemos para que sigamos insistiendo”, añadió.

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De igual manera, destacó el legado del italiano Salvo Basile en Cartagena y, en general, en la industria cinematográfica: “Creo que la historia de Salvo también representa un poco la historia de Cartagena, una ciudad que históricamente ha tenido muchos artistas extranjeros… todos luchando porque crezca, ya que sea una ciudad más justa, turística, pero también responsable con su territorio y con su gente”.

Respecto a su actuación en Terminator, reconoció que fue un hito en su carrera que le abrió las puertas a nuevos proyectos con los que seguirá consolidando su presencia ante el público internacional.