Margarita Díaz, directora del Festival FICCI, revela en SEMANA el impacto de Salvo Basile en el cine colombiano y dio detalles

Cartagena vive cinco días dedicados al cine. Del pasado 14 al 19 de abril, la ciudad es escenario de la edición 65 del Festival Internacional de Cine, un evento que llena espacios con proyecciones, encuentros y actividades abiertas al público, teniendo a Brasil como país invitado.

Durante el festival, tanto locales como visitantes pueden acceder de forma gratuita a una variada selección de películas nacionales e internacionales.

Cartagena, sede del FICCI INTERRUPTUS. Cortesía del festival de cine. Foto: Cartagena, sede del FICCI INTERRUPTUS. Cortesía del festival de cine.

Además de las funciones, la agenda de este evento incluye talleres, conversatorios y homenajes a figuras destacadas de la industria cinematográfica como Consuelo Luzardo, Salvo Basile, entre otros.

En esos días, la ciudad amurallada convierte el séptimo arte en protagonista.

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Margarita Díaz dio la bienvenida

La directora del Festival FICCI habló con SEMANA en el gran evento inaugural.

SEMANA: ¿Qué va a marcar la diferencia en esta edición 65?

Margarita Díaz: Ya estamos marcando la diferencia. Tenemos una inauguración en la que invitamos a 1.500 personas. Tuvimos muchísimas más personas que llegaron y sintieron este festival propio. Un festival cartagenero, un festival en donde la cultura cinéfila es la protagonista.

Así que en esta edición vamos a celebrar lo que ha pasado en este festival sin dejar de conversar sobre esas charlas incómodas que se están haciendo hoy los cineastas.

Son muchos los escenarios, 200 películas, muchas conversaciones, así que nos veremos en este festival hasta el domingo con muchas actividades para ustedes.

S: ¿Qué se va a apreciar en estos días que no se haya visto en ediciones anteriores? ¿Por qué Brasil como país invitado?

M. D.: Este festival tiene muchas cosas chéveres, porque las nuevas generaciones no han tenido la oportunidad de saber lo que pasaba en Cartagena cuando llegó este festival.

Una proyección como La Quemada, con la que llegó Salvo Basile a Cartagena, la vamos a volver a proyectar. Óperas primas de los años sesenta, imágenes de archivo maravillosas que hemos encontrado sobre la ciudad y sobre todo esta invitación que tenemos del país Brasil.

Aquí todo el mundo está hablando portugués porque son nuestros invitados y no solamente van a estar en industria, sino que van a permear toda la selección oficial.

Van a estar en Cine Los Barrios, vamos a tener clases de portugués, vamos a unir esas raíces que son comunes y vamos a seguir construyendo lazos para que las coproducciones entre Colombia y Brasil aumenten.

S: ¿Qué invitados nacionales e internacionales toman relevancia en esta nueva edición?

M.D.: Los premios más bonitos son los homenajes que hacemos en los premios India Catalina. Estamos reconociendo a Consuelo Luzardo, que comenzó en el teatro, que fue una dama de la televisión que hoy está tan vigente en las plataformas.

También vamos a tener también a Natalia Reyes, que fue de la casa, que fue equipo Ficci, reconociéndola por su trayectoria internacional. Tendremos homenaje a Salvo Basile, a Palau, que hicieron parte de este festival.

Vamos a tener a Ben Rivers, que viene desde Londres trabajando imágenes de archivo, que hace cine experimental, e invitados como Sorogoyen, como Juan Sarmiento, como Charlone, muchísimos más que nos van a estar acompañando.

S: Uno de los grandes homenajeados es Salvo Basile, ¿cómo Marco salvó esta industria y cuál es el legado que dejó en el Festival FICCI?

M. D.: El festival le debe muchísimo a Salvo Basile, la ciudad le debe muchísimo a Salvo Basile. El cine colombiano le debe muchísimo.

Comenzamos los homenajes con la Alcaldía, inaugurando una plaza. Vamos a tener el premio a Trayectoria Internacional, que desde este año se llama Salvo Basile.

Vamos a agradecer desde hoy y para siempre el legado que nos deja nuestra corporación.

S: ¿Qué retos ha enfrentado a lo largo de los años, sobre todo desde que asumió como directora?

M. D.: El reto más grande es pensar un festival cartagenero que también esté concebido para los internacionales, para los invitados.

Hoy estamos tratando de dar un pasito adelante, hacer una inauguración con más de 2.000 personas en donde leS decimos a todos y a todas que este festival es nuestro.

Me siento muy responsable de que Cartagena sea la protagonista y por eso estamos trabajando para ello, para que las siguientes generaciones sigan viendo el festival, el festival que es de ellos.

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Beatriz Miranda, directora de IBRACO, habla de Brasil como país invitado del FICCI

SEMANA: Desde el Instituto de Cultura Brasil Colombia se tiene la visión de que las culturas se unan, ¿cómo se recibe esta invitación?

Beatriz Miranda: Para el Instituto de Cultura Brasil-Colombia estar hoy aquí mostrando un poco del cine brasileño, de la cultura brasileña, es un honor.

Yo creo que la presencia de Brasil y de IBRACO en el Ficci es un poco la demostración de esta hermandad, de esta empatía que existe entre Brasil y Colombia, y obviamente el papel de IBRACO cada día más es ser un puente intercultural para traer a Colombia todo lo que Brasil produce desde las distintas expresiones del arte, así como llevar a Brasil lo que Colombia tiene y encanta varias a partes del mundo.

S: ¿Por qué el cine es una herramienta perfecta para mostrar la identidad de un país?

B.M.: El cine cuenta historias, el cine trae narrativas de voces múltiples.

Y además, lo bonito aquí en este festival es que las historias de Brasil y de Colombia se entrelazan, porque al fin y al cabo nuestro cine es un cine que interpreta, que demuestra nuestra identidad, nuestro cotidiano, pero además de eso es un cine crítico y reflexivo.

Entonces, yo creo que es un momento muy bonito entre Brasil y Colombia y que me hace acordar de una frase de Gabriel García Márquez: “El Caribe no es solamente geográfico, es cultural. Empieza en Colombia y termina en Bahía”.