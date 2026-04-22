Consuelo Luzardo repasa su vida frente a las cámaras y opina de la nueva televisión: “El que no pudo adaptarse, sale pa’ pintura”

El sábado 18 de abril de 2026, Consuelo Luzardo sumó un nuevo hito a su carrera al recibir el Premio Víctor Nieto en los India Catalina, un reconocimiento a toda una vida dedicada al arte.

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A sus 80 años, la actriz reafirmó su lugar como una de las figuras más importantes del cine, el teatro y la televisión en Colombia.

Aunque el anuncio de que recibiría el premio la tomó por sorpresa, la famosa actriz contó en conversación con SEMANA que, en el fondo, veía venir este homenaje como resultado natural de más de seis décadas de trabajo, marcadas por logros, retos superados y una huella profunda en la industria.

Durante la charla, la actriz también aprovechó para hacer un balance de su trayectoria y compartir su mirada sobre el presente del cine y la televisión, opinando sobre los cambios y desafíos que enfrenta la industria audiovisual en la actualidad.

Consuelo Luzardo n Estado de Fuga. Foto: Courtesy of Netflix/ Netflix

SEMANA: ¿Cómo recibe este reconocimiento en este momento de su vida y su carrera?

Consuelo Luzardo: Con mucha alegría. Me sorprendió. Ya con la edad que tengo, digamos que eso entraba dentro de las posibilidades. Me emociona estar aquí, me emociona hablar de mi oficio, un oficio que sigo adorando después de 67 años de haberlo ejercido todo el tiempo.

S: Mirando hacia atrás, ¿Qué siente al ver todo el camino recorrido después de tantos años en la actuación?

C.L.: Han cambiado tanto las cosas, se han modernizado tanto. No sólo la producción audiovisual en televisión y en cine, sino también en teatro, en teatro también.

Técnicamente se ha crecido mucho, y si uno quería permanecer ahí, seguir haciendo su trabajo, seguir teniendo vigencia con su oficio, toca ir a la par con todos los cambios.

O sea, el que no lo entendió, y el que no pudo adaptarse, sale pa’ pintura, como dicen los que corren carros, sale para pits.

S: ¿Cuál diría que ha sido uno de los retos más difíciles que ha tenido que enfrentar dentro de la industria audiovisual en Colombia?

C.L.: No hay personajes pequeños, o sea, cada nuevo personaje es un compromiso que uno acepta conscientemente a sabiendas de que además, aunque se esfuerce mucho, puede no funcionar, porque uno no es que haga magia.

Uno tiene una técnica y hace una cantidad de cosas para tratar de acertar. Pero a pesar de eso, puede haber un margen de error. Eso es inevitable.

Consuelo Luzardo recibió homenaje de los Premios India Catalina en el FICCI 65. Foto: FICCI 65 / A.P.I.

S: A lo largo de su carrera ha interpretado un sinfín de personajes, ¿Hay alguno que la haya marcado especialmente o que aún lleve con usted?

C.L.: No sé, hay muchos personajes con los que uno crea como un nexo emocional porque te cuentan cosas o porque te hacen a pensar sobre ti mismo.

¿No? Claro, porque a mí no se me había ocurrido que cuando uno tal uno podría ser tal cosa, o sea, pero como como cuando uno se le un buen libro que dice pero como hasta ahora me entero, mire usted, o sea, pero la vida toda te enseña cosas todos los días. Entonces los personajes también van a van dejando cositas en ti

S: ¿Cómo ha vivido la evolución de la televisión colombiana desde sus inicios hasta hoy, con la llegada de plataformas y nuevos formatos?

C.L.: Pues tratar de no quedarse uno atrás y preguntar: ¿Esto cómo se hace y por qué? Como esto de las cosas en vertical, como que uno dice no, a mí explícame porque yo no quiero quedarme ahí, quiero saber de qué están hablando.

Me causa curiosidad, estamos tratando de estar al día precisamente por eso, porque toca saber qué está cambiando y de qué manera.

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S: En su experiencia, ¿Qué hace que una historia, sea novela, serie o película, realmente conecte con el público de Colombia?

C.L.: Que haya verdad, que haya identificación, que haya mucha gente que diga ‘Yo entiendo eso, yo he vivido eso, o mi hermano ha vivido eso, yo esto lo conozco por un amigo que no sé que’.

O sea, en la medida en que uno es sincero, en que hay verdad, aunque estemos hablando de ficción, porque sí, son historias que se describen en una pantalla y que luego le dan a uno unos guiones y que se hacen con unas máquinas. Pero tiene que haber conflictos reales.

Tiene que haber verdad, y tiene que a haber identificación. Cuando tú sientes que te llega al corazón por algo, porque sí, tú te enamoras y quieres seguir viendo qué pasa ahí.

S: ¿Siente que hoy en día hay más oportunidades o más desafíos para los actores en Colombia?

C.L.: A ver, aquí nuestra televisión colombiana, nuestros canales ya no producen la cantidad de dramatizados que se hacían antes y el medio ha crecido muchísimo.

O sea, no sé, en mi época éramos cuatro gatos corriendo de un lado para otro, íbamos en revisión, hacíamos el programa tal, íbamos a la cabina de locución, grabábamos el comercial, salíamos corriendo al ensayo de teatro.

Ahora es muchísima gente y menos oportunidades laborales a nivel de la televisión colombiana, muchísimas menos, entonces, pues están las plataformas que vienen y hacen algunas producciones, pero lo que yo siento es que hay mucho actor sin trabajo.

Consuelo Luzardo, destacada actriz colombiana. Foto: FiCCI

S: Hay personas que tienen habilidad frente a la cámara para interpretar personajes y se hacen llamar actores, ¿Considera que si es necesaria la formación en actuación?

C. L.: Yo creo sí. Tú no puedes elaborar un lindo vestido de gala si no has tomado muchas clases de costura y has aprendido a manejar las máquinas, y has aprendido a dibujar para hacer los diseños y decirles a tus operarios: ‘Miren, mijos, quiero que hagamos esto’… O sea, las cosas no se dan así por magia. No, yo con esta personalidad divina que yo tengo, yo me paro frente a una cámara y los mato.

Eso puede funcionar una vez, pero como en el oficio de la actuación, la repetición es un suicidio. O sea, si yo hago un personaje, y tú me ves en la siguiente novela que es una señora que la peinan y la visten diferente, pero que es la misma cosa, vas a decir ay no, ya no.

Eso se aprende con técnica y son muchas las técnicas que hay actualmente para ayudar a los actores a lograr una serie de cosas dentro de su trabajo. Es más, los actores como los médicos no terminamos de estudiar nunca realmente.

S: ¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones de actores que sueñan con tener una carrera tan sólida como la tuya?

C.L.: Que si realmente sienten en su corazón de verdad que es lo suyo, que le trabajen a eso, que estudien, que estén dispuestos a sacrificar cosas, que sean tercos, que aprendan por ejemplo a manejar el rechazo, es una cosa que toca aprender a manejar en nuestro oficio porque a uno lo siguen rechazando todos los días.

Por más de que uno tenga 40 años de experiencia, alguien puede decir ‘No, no, si ella es muy buena y todo, pero no es lo que yo estoy buscando para este personaje.