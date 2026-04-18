Consuelo Luzardo se pronunció en SEMANA sobre su reconocimiento en los India Catalina: “Me emociona hablar de mi oficio”

Tras más de seis décadas de carrera, la actriz Consuelo Luzardo celebra este sábado 18 de abril de 2026, a sus 80 años, su reconocimiento en los India Catalina con el Premio Víctor Nieto a toda una vida, consolidándose como una de las grandes figuras del cine, el teatro y la televisión en Colombia.

En diálogo con SEMANA, Luzardo confesó que, aunque la sorprendió gratamente este anuncio, también era algo que consideraba posible gracias a su amplia trayectoria, marcada por éxitos, desafíos superados y un legado significativo dentro de la industria.

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“Ya con la edad que tengo, digamos que eso entraba dentro de las posibilidades. Me emociona estar aquí, me emociona hablar de mi oficio, un oficio que sigo adorando después de 67 años de haberlo ejercido todo el tiempo”, expresó.

Asimismo, la actriz colombiana aprovechó el espacio para enviar un importante mensaje a las nuevas generaciones de actores, relacionado con la necesidad de formarse para hacer parte del mundo de la actuación.

Para Luzardo, no hay nada más esencial que la preparación para ejercer cualquier oficio, incluida la actuación, a pesar de que hoy en día algunos inician su carrera en la televisión sin contar con una formación previa.

Ante este panorama, la artista comentó: “Yo creo que tú no puedes elaborar un lindo vestido de gala si no has tomado muchas clases de costura y has aprendido a manejar las máquinas, y has aprendido a dibujar para hacer los diseños y decirles a tus operarios: ‘Miren, mijos, quiero que hagamos esto’… O sea, las cosas no se dan así por magia”.

En el caso de la actuación, Consuelo fue enfática al afirmar que, aunque a algunos talentos les basta con una personalidad arrolladora para conquistar al público en su primera aparición frente a las cámaras, no es una cualidad que a largo plazo pueda generar el mismo efecto.

“Eso puede funcionar una vez, pero como en el oficio de la actuación la repetición es un suicidio”, expresó, haciendo alusión a los cambios que sí o sí requiere cada personaje en cada producción.

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“Eso se aprende con técnica y son muchas las técnicas que hay actualmente para ayudar a los actores a lograr una serie de cosas dentro de su trabajo”, agregó.

Finalmente, con el propósito de incentivar ese proceso de formación constante entre las nuevas generaciones de actores, Luzardo comparó su oficio con el de los médicos y señaló que, desde su perspectiva, “no terminamos de estudiar nunca realmente”.