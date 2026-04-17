Premios India Catalina 2026: esta es la lista completa de nominados en esta edición

Este sábado 18 de abril de 2026 se celebrará la edición 42 de los Premios India Catalina 2026, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena.
El festival presenta uno de los reconocimientos más importantes dentro del mundo de la industria audiovisual, tanto en Colombia como en Iberoamérica.
El evento se realiza en Cartagena de Indias y cuenta con la participación de entidades públicas, privadas e independientes acreditadas en la industria.
Entre los nominados hay actores y estrellas del mundo del cine y series de producción colombiana e iberoamericana, junto con medios de comunicación que han marcado la historia de televisión y contenidos audiovisuales en el país.
La jornada de este sábado 18 de abril tendrá dos reconocimientos especiales a dos mujeres destacadas en el mundo de la actuación en Colombia:
- Consuelo Luzardo será honrada con el Premio Víctor Nieto a toda una vida, por su extensa trayectoria e impacto en el mundo audiovisual.
- Natalia Reyes será reconocida con el Premio Salvo Basile a la Trayectoria Internacional, galardonada por su proyección global y su influencia fuera de Colombia.
El evento arrancará a las 4:00 p.m., pero la gala central comenzará a las 8:30 p.m.
Lista completa de nominados para los premios India Catalina 2026
Mejor Serie de Ficción
- Delirio – Tis Studios/Netflix
- Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- La Huésped – CMO Studios/Netflix
- La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix
- La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix
Mejor Miniserie o Serie Corta
- Ciudadano Extranjero – Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC
- Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia
- El joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC
- Manes S3 – Estudios RCN/Amazon Prime
- Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC
- Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC
Mejor Dirección de Ficción
- Carlos Moreno y Claudia Pedraza – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Julio Jorquera y Rafael Martínez – Delirio – Tis Studios/Netflix
- Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Mateo Stivelberg, María Gamboa y Laura Tatiana Bohórquez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix
- Víctor Quesada – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC
Mejor Libreto de Ficción
- Ana María Parra – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Andrés Burgos y Verónica Triana – Delirio – Tis Studios/Netflix
- César Betancur “Pucheros” y Sergio Valencia – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia
- Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix
- Miguel Ángel Baquero – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actriz Protagónica
- Carmen Villalobos – La Huésped – CMO Studios/Netflix
- Carolina Gómez – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Francisca Estévez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix
- Verónica Orozco – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix
- Viviana Serna – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actor Protagónico
- Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix
- Jason Day – La Huésped – CMO Studios/Netflix
- John Alex Toro – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia
- José Restrepo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Juan Pablo Raba – Delirio – Tis Studios/Netflix
- Juan Pablo Urrego – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actriz de Reparto
- Consuelo Luzardo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Conny Camelo – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix
- Margalida Castro – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC
- Paola Turbay – Delirio – Tis Studios/Netflix
- Tata Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actor de Reparto
- Diego Vásquez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Erik Rodríguez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Julián Arango – Betty La Fea - La Historia continua S2 – Estudios RCN/Amazon Prime
- Juan Pablo Urrego – Delirio – Tis Studios/Netflix
- Ramiro Meneses – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia
Actriz o Actor Revelación del Año
- Iván Piñacue – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Juliana García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix
- Karen Lizardi – Proyecto Final – Productora Hágalo Real Films SAS/Abre Cámara MinTIC
- Laura Pérez Montaña – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC
- Nicolás Santa – El Joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC
Mejor Documental
- Armero 1985 – Teleantioquia
- Chiribiquete – Señal Colombia RTVC
- COPES – Buen Día Studios/Amazon Prime
- Los temibles incomprendidos – Divinglife Studios
- VIH, La Causa Justa – Trailer Films/VIX
Mejor Serie Documental
- El Álbum de los fotógrafos – Señal Colombia
- Navegantes T1 – Buenavidafilms/Señal Colombia
- Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacifico
- Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico
- Tesoros Olvidados Segunda Temporada – Hiper Next Media SAS/RTVC Señal Colombia
Mejor Noticiero Nacional
- Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias
- Noticentro 1 - Edición Central – Canal 1
- Red+ Noticias – Red+ TV
Mejor Noticiero Regional o Local
- Citynoticias – CityTV
- Noticias TeleMedellín – Telemedellín
- Noticiero 90 minutos – Universidad Autónoma de Occidente/Telepacífico
- Teleantioquia Noticias – Teleantioquia
- Telecafé Noticias – Telecafé
Mejor Presentador(a) de Noticias
- Blanca Sánchez – Noticentro 1 Televista – Canal 1
- Lina Pulido – Citynoticias – CityTV
- María Fernanda Navia – Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias
- Margarita Ortega – Noticentro 1 Edición Central – Canal 1
- Paula García García – Red+ Noticias – Red+ TV
- Rafael Niño – Citynoticias – CityTV
Mejor Producción Periodística
- El Espejo - Temporada 1: El cine sana – Corporación audiovisual El Espejo/RTVC Play
- Hacer el bien sin mirar a quién – Johnatan Nieto Blanco
- Investigaciones Teleantioquia – Teleantioquia
- Testigo Directo – Rafael Poveda Televisión
- Reportajes Telepacífico Noticias - Trata de Personas: Criminalidad Forzada – Telepacífico
Mejor Producción Deportiva
- Contragolpe – Canal Trece
- Otra Parte de la Historia – Telemedellín
- Sigue Rodando – 1428 Media INC/Abre Cámara MinTIC
- Terreno de Juego – Telecafé
- Un Corazón para Paula – Telemedellín
Mejor Presentador(a) de Deportes
- Johanna Moreno – Torneos Golf – Directv Sports
- María Fernanda Reyes – Citynoticias – CityTV
- JJ Miranda – Sin Camiseta – Telepacífico
- Ricardo Alfonso – RTVC Noticias – Señal Colombia – RTVC
- Santiago Aristizabal – Cambio de Frente – Telemedellín
Mejor Producción de Inclusión Social
- Cuerpos que hablan – Videos Efectivos S.A.S / Canal Trece
- El Alma del viche – Imperio Comunicaciones – Telepacífico
- El Río lloró – Fundación De Medios de Comunicación Étnico y Ambientales/Abre Cámara MinTIC
- Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico
- V de Vergüenza – Imaginario Audiovisual/Teleantioquia
Mejor Producción de Canal Comunitario
- El fotógrafo de la Revolución – Fundación Magdalena Medios de Comunicación/MAG Media SAS/Abre Cámara MinTIC
- El Oasis de la Vida – Asociación de Usuarios de la Antena Parabólica de Génova Quindío/Abre Cámara MinTIC
- La Vorágine de José Eustasio – Liga Comunitaria de Televidente del Pital/Abre Cámara MinTIC
- Voces de la Gran Convención: Recorriendo la Historia que nos Une – Fundación Convergentes
Mejor Producción de Variedades
- Bravíssimo – CityTV
- De Rolling con el Cuy – Pulux/Eva Producciones/HD Comedy/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO
- La Nevera Sonora – Capital
- Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión/Los del Ñam/Warner Bros Discovery
- Tu Casa - Un Hogar con Mabel Cartagena – Game Content Agency/Warner Bros Discovery
Mejor Presentador(a) de Variedades
- Carolina Cuervo – Manos al Fuego – Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece
- Jessica Bohórquez – Cicloviva – Capital
- Lorena Bautista – Citynoticias – CityTV
- Marcelo Cezán – Bravíssimo – CityTV
- Mario Espitia – Colombiar Cuarta Generación – Fontur/De La Tierra Producciones/Canal Trece
Mejor Reality o Concurso
- Fanpesinos 2 – Internacional de Medios SAS/Canal Trece
- LOL Colombia S2 – Amazon Prime
- Manos al Fuego – Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece
- Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión/Los del Ñam/Warner Bros Discovery
- Somos Café – SedeTV SAS–Telecafé
Mejor Producción de Comedia
- Betty La Fea - La Historia continua S2 – Estudios RCN/Amazon Prime
- Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia
- Todas las vacas vuelan – Perros Románticos/Abre Cámara MinTIC
- Vecinos del Mar – HD Comedy SAS/Abre Cámara MinTIC
- Toma 10 – Juan Arias, Sofia Ortega, Ángel Campaña
Mejor Producción Musical
- Canción para mi Tere – Teleantioquia
- ¿Cuál es la clave? – Telepacifico
- En Clave con Deysa Rayo – Señal Colombia RTVC
- Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacífico
- Tukutoon - Carnaval de mil colores – Team Toon Studios
- Armenia – Canal Trece
Mejor Video Musical
- Abrazame Muy Fuerte – Performa Studio/Dream Pixel Studios/Los De Adentro
- Cómo este bolero – LLane FT Cholo Valderrama – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Duelo – 5020 Records Nanpa Básico/Productora Dream Valley SAS
- La María – Diego Cáceres y Nidia Góngora – Pivote Films Bogotá Fashion Films
- Un Verano en Caliyork – Junior Zamora (Shortfilm) – Sony Music Entertainment
- Bad Luck – We Came As Romans - Continents Picture
Mejor Producción Infantil
- Asustadizos – Corporación Capra/Abre Cámara MinTIC
- Dapinty: una aventura musicolor T2 – Pomperipossa Studio/SILVERFOLF Studios/Señal Colombia
- Happy Reef – Teleislas
- La Banda de Andy T3 – AC Visual/Canal Trece
- Los Hipoportantes – Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC
- Tukutoon: Fiestas de Disfraces – Team Toon Studio
Mejor Producción Juvenil
- Coyotes – Mudra Films SAS
- De Frente y con Mente – Canal Eureka/Capital
- Guardianes Salvavidas – AC Visual/Canal Trece
- La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO
- Podcast en la Nube – Telepacífico
Mejor Talento Infantil y/o Juvenil
- Isabella Sierra – La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO
- Jacobo Jaramillo – Laboratorio Podcast Telemedellín – Telemedellín
- Jacobo Millán – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Lucas Ávila – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Majo Vargas – La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO
Mejor Producción de Animación
- Asustadizos – Abre Cámara MinTIC/Corporación Kapra
- Dapinty: Una Aventura Multicolor T2 – Pomperipossa Studios/SILVERWOLF Studios/Señal Colombia
- Los Hipoportantes – Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC
- Papoupi – SILVERWOLF Studios/Pomperipossa Studios/Abre Cámara MinTIC
- Zoe y los hilos del Tiempo – Quimeraki Studio SAS/Abre Cámara MinTIC
Mejor Actuación de Voz
- Gabriela Galindo – Guardianes Salvavidas – AC Visual/Canal Trece
- Manuela Fajardo – Binarios – De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece
- María del Mar Alomia – Sol y el reino mágico de Senthea – La Teta Producciones/Abre Cámara MinTIC
- Nara Gutierrez – Guardianes Salvavidas – AC Visual/Canal Trece
- Ericka Lanao – La Banda Andy T3 – AC Visual/Canal Trece
Mejor Producción Universitaria
- Bollo Tres Puntá: Herencia Mamatoquera – Universidad Magdalena/Canal Zoom
- Conciencia – Universidad de Medellín/Canal Trece
- Huellas de Identidad - La Ciencia que redescubrió un pueblo – Universidad de los Andes
- Territorio 360 – Televisión UNAL
- Las Voces De La Tierra – Televisión UNAL/Universidad Nacional de Colombia
Mejor Edición de Ficción
- Alejo Alas – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Alejandro Norenha – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Gabriel G. Balli, Elsa Vásquez, Yamile Molano, Sebastián Buitrago Vásquez – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia
- Javier Estévez – Delirio – Tis Studios/Netflix
- Sebastián Moya – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC
Mejor Dirección de Fotografía de Ficción
- Diego Forero y Sergio Garcia – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Diego Jiménez – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Juan Carlos Gil – Delirio – Tis Studios/Netflix
- Lucas Cristo Fernández y Sonia Pérez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix
- Sergio García ADFC – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia
Mejor Diseño de Producción de Ficción (Antes Mejor Dirección de Arte)
- Angélica Perea – Los 39 – Secuoya Studios
- Ana Yasmin Gutierrez – Delirio – Tis Studios/Netflix
- Carlos Cleves – Manes S3 – Estudios RCN/Amazon Prime
- Carlos Ríos y Silvia Restrepo – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia
- Rosario Lozano, Jonny Torres, Miller Vargas – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Diseño de Vestuario
- Camila Olarte – Delirio – Tis Studios/Netflix
- Lina Guarnizo – La Huésped – CMO Studios/Netflix
- Rosita Cabal, Jackie Caicedo, Laura Restrepo, Luisa Higuita, Alejandro Jaramillo – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia
- Rosita Cabal – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Musicalización de Ficción
- Juan Diego Hernández – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC
- Manuel J. Gordillo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Miguel Miranda y Miguel Tovar – Delirio – Tis Studios/Netflix
- Oliver Camargo, Leo Delgado, Mantarraya Music – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Oliver Camargo – La Banda Andy T3 – AC Visual/Canal Trece
Mejor Diseño Sonoro de Ficción
- Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín, Luis Ernesto Ortiz – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Carlos Bernal – La Banda de Andy – AC Visual/Canal Trece
- David Naranjo Yepes y Juan León – Guardianes Salvavidas – AC Visual/Canal Trece
- Edgar A. Cortés, Lina López Cajiao – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Julian Cardoso – Binarios – De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece
Mejor Edición de No Ficción
- Ana Acosta – Chiribiquete – Señal Colombia RTVC
- Felipe Prieto, Angel Ruiz, Maicon Martelo – Un país que no he visto – Ministerio de Comercio Industria y Turismo – FONTUR/Tornus Agency
- Jossimar Castrillón – Maravillas del Catatumbo – Maguen Comunicaciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO
- Luisa Fernanda Ibañez Guzmán – Mi Vida, Mi oficio – Escuela de Artes y Oficios Santodomingo/Canal Teleamiga
- Sebastián Cárdenas Maestre – De Donde vengo yo – LaLunar Films/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO
- Valeria Mondol, Ricardo Arjona, Carlos Pineda, Eduardo Suárez, Nicolás Salamanca, Juan David Rendón, Stephanía Cañas, Valeria García – Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico
Mejor Director de Fotografía de No Ficción
- Angel Ruiz, Felipe Prieto, Maicon Martelo – Un país que no he visto – Ministerio de Comercio Industria y Turismo – FONTUR/Tornus Agency
- Carlos Galván Luiz – De Donde vengo yo – LaLunar Films/Mintic/Canal TRO
- Oscar Darío Jiménez Escrucería, Liberman Arango – Navegantes T1 – Buenavidafilms/Señal Colombia RTVC
- Ruben Ferrnández Naar – Fronteras – Pilas Colombia
- Yoan Cart, Mauricio Vidal – Chiribiquete – Señal Colombia RTVC
Mejor Diseño de Producción de No Ficción (Antes Mejor Dirección de Arte de No Ficción)
- Alexander Batista Cumbal – Geekers – Canal Trece
- Diana Fernanda León Ramírez – Estilo de vida planeta – Telepacifico
- José Varón – Contracorriente – Telepacifico
Mejor Musicalización de No Ficción
- Froyber Maya y Julio Cortés – Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico
- Leonardo Delgado y Oliver Camargo – Colombiar 4 Generaciones – Fontur/De la Tierra Producciones/Canal Trece
- Nascuy Linares – Chiribiquete – Un films a la Patte/Medio de Contención/RTVC
- Sara Zuluaga, Jiménez Esteban Mora Zuluaga, Juan Sebastián Sierra – Cartas de Puños y Rejas – Colectivo Remitentes SAS/Abre Cámara MinTIC
- Oliver Camargo May, Reinaldo Díaz – Ruidos Internos – AC Visual/Canal Trece
Mejor Diseño Sonoro de No Ficción
- Angie Martinez, Camilo Monroy – Magnífica Región Trece – Canal Trece
- Carlos Bernal – Ruidos Internos – AC Visual/Canal Trece
- Daniela Gómez Vanegas – Las Voces de la Tierra – Televisión UNAL/Universidad Nacional de Colombia
- Iván García – Maravillas del Catatumbo – Maguen Comunicaciones S.A.S/Canal TRO
- Leonardo Palencia, Camilo Daza Meneses – Mujeres de Tierra – El Estudio/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO
Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible
- Cine Azul – Fundación para el Desarrollo de la Orientación/Señal Colombia
- Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- La Banda de Andy T3 – AC Visual/Canal Trece
Mejor Producción Transmedia
- Colombia es una Maravilla – OGA Producciones
- Guardianes Salvavidas – AC Visual / Canal Trece
- La Banda de Andy – T3 – AC Visual / Canal Trece
- La Vorágine – Quinto Color / Telecafé
- Oreocraft – Warner Bross Discovery / Cámara Televisión
Mejor Vodcast Conversacional
- Bravisimo sin Tapujos “El Podcast” – City TV
- Podcast El Topo – La No Ficción
- Desnúdate con Eva – Platinum Orange / Eva Rey
- La Lupa Podcast – Studio Kapture / Laura Anzola y Daniel Posada
- Vamos Pa´ Eso – Juan José Castro / Fregore Studio
Mejor Vodcast Temático
- 40 Grado Podcast – Cristian Pasquel Martínez
- Boss Tank: Ser Tu propio Jefe – Human Media Studio / Boss Tank By Álvaro Rodríguez
- Microdosis de Amor Propio – Katherine Porto
- No Hay Banderas en Martes – Alejandro Salgado Giraldo
- Sin Reserva podcast con José Fernando Patiño, el viaje al niño interior – Productora CIIN
Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Content
- La Calle del Mensajero – Inter Rapidísimo
- Luz de Barrio – Telepacífico
- Panini el Álbum de Nuestra Vida – Dream Valley S.A.S / Panini
- Un País que no Hemos Visto – Tornus
- Totto x Bancolombia – Dirty Kitchen
Mejor Spot Publicitario
- Drácula: Secretos del Bosque Prohibido – PXP Studios
- Fichaje Nacional – Akira Cine
- Perdón – Inter Rapidísimo
- Trident, Stranger Things – PXP Studios
Producción de Ficción Favorita del Público
- Betty La Fea: La Historia Continua S2 – Estudios RCN / Amazon Prime
- Cosiaca – PFM Producciones / Teleantioquia
- La Vorágine – Quinto Color / Telecafé
Actriz Favorita del Público
- Ana María Orozco – Betty La Fea: La Historia Continua S2 – Estudios RCN / Amazon Prime
- Carolina Gómez – Estado de Fuga 1986 – AG Studios
- Carmen Villalobos – La Húesped – Netflix
- Juana Acosta – Medusa – Tis Studios / Netflix
- Majida Issa – La Vorágine
Actor Favorito del Público
- Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión / Netflix
- Marlon Moreno – La Vorágine – Quinto Color / Telecafé
- Michel Brown – Simplemente Alicia – Estudios RCN / Netflix
- Sebastián Carvajal – Manes S3 – Estudios RCN / Amazon Prime
- Sebastián Martínez – Medusa – TIS Studios / Netflix
Noticiero Favorito del Público
- Noticias Uno – NTC Televisión
- Red + Noticias – Red + / Claro Colombia
- RTVC Noticias – Señal Colombia
Vodcast Favorito del Público
- Aleja & La Grúa Podcast
- Desnudate con Eva – Eva Rey
- Más Allá del Silencio con Rafael Poveda – Rafael Televisión S.A.S
Producción de Variedades Favorita del Público
- Colombia 4 Generaciones – Fontur / De Las Tierras Producciones / Canal Trece
- Noticracia – Señal Colombia
- Ñan vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión / Los del Ñam / Warner Bross Discovery
Presentador Favorito del Público
- Juanse Quintero – Ruidos Interno – AC Visual / Canal Trece
- Margarita Ortega Cadavid – Noticentro 1 – Plural Comunicaciones / Canal 1
- Mario Espitia – Colombia 4 Generaciones – De Las Tierras Producciones AC Visual
- Sandra Chindoy – RTVC Noticias – Señal Colombia
- Sara Uribe – Somos Café – Sede TV S.A.S / Telecafé
Mejor Creador de Contenido Digital
- Emiro Navarro
- Gina Rivera
- Holman Becerra
- Los Escachaitos – Fanpesinos 2 – Internacional de Medios SAS / Canal Trece
- Los Picardía
Mejor Serie Iberoamericana de Ficción
- A Muerte – Apple TV (España)
- Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery / HBO Max (México)
- Menem S1 – Amazon Prime (Argentina)
- Mentiras: La Serie – Amazon Prime (México)
- Tremembé – La Prisión de Los Famosos – Paranoid / Amazon Prime (Brasil)
Mejor Serie de Ficción Vertical
- Abre la puerta – Riccardo Gabrielli R. & Tata Ariza (Colombia)
- Chamado Na Madrugada – Idilio TV (Brasil-Colombia)
- Dulce Destino – Idilio TV (Colombia)
- La virgen y el millonario – Reelshort (Colombia)
Mejor Serie de Ficción Web
- Desocupe Masivo
- Fábrica de Sueños – Espacio Cardinal SAS / Abre Cámara MinTIC
- Juegan como niñas – Tiempo de Series S.A.S / Abre Cámara MinTIC
- Pesca Brava – Dos Camaradas Estudios SAS / Abre Cámara MinTIC
- Rumbos Cruzados – Dirty Kitchen / Banco Mundial
Mejor Corto o Short Vertical
- Afiladuría Leura: 135 años de historia – Canal Once (México)
- Conocimiento a un Tik – Televisión UNAL – UNIMEDIOS – Universidad Nacional de Colombia
- Los Propios – Telemedellín (Colombia)
- Lugares de memoria – Televisión UNAL – UNIMEDIOS – Universidad Nacional de Colombia
- Rezeteando – Canal Trece
Mejor Actriz Iberoamericana de Ficción
- Belinda – Mentira, La Serie (México)
- Camila Pérez – Acapulco – Apple TV (México)
- Dolores Fonzi – Belén – Amazon Prime (Argentina)
- Mariana Treviño – Mentira, La Serie (México)
- Marina Ruy Barbosa – Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)
- Paulina Dávila – Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery / HBO Max (México)
Mejor Actor Iberoamericano de Ficción
- Eugenio Derbez – Acapulco – Apple TV (México)
- Felipe Simas – Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)
- Leonardo Sbaraglia – Menem S1 – Amazon Prime (Argentina)
- Luis Gerardo Méndez – Mentira, La Serie (México)
- Mattias Vegas – Navidad inesperada: casada con un vagabundo millonario – ReelShort
- Pablo Cruz – Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery / HBO Max (México)
Mejor Serie Documental Iberoamericano
- Ancestras – Canal 22 (México)
- Expedientes olvidados – Canal 22 (México)
- Identidad – Canal Once (México)
- Marcial Maciel: El Lobo de Dios – Warner Bros. Discovery (LATAM)
- Suave Patria – Canal Once (México)