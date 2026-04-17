Premios India Catalina 2026: esta es la lista completa de nominados en esta edición

Este sábado 18 de abril de 2026 se celebrará la edición 42 de los Premios India Catalina 2026, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena.

El festival presenta uno de los reconocimientos más importantes dentro del mundo de la industria audiovisual, tanto en Colombia como en Iberoamérica.

Manelyk González, la ‘chica reality’ mexicana, llega a los Premios India Catalina 2026; este será su importante rol

El evento se realiza en Cartagena de Indias y cuenta con la participación de entidades públicas, privadas e independientes acreditadas en la industria.

Entre los nominados hay actores y estrellas del mundo del cine y series de producción colombiana e iberoamericana, junto con medios de comunicación que han marcado la historia de televisión y contenidos audiovisuales en el país.

La jornada de este sábado 18 de abril tendrá dos reconocimientos especiales a dos mujeres destacadas en el mundo de la actuación en Colombia:

Consuelo Luzardo será honrada con el Premio Víctor Nieto a toda una vida, por su extensa trayectoria e impacto en el mundo audiovisual.

será honrada con el Premio Víctor Nieto a toda una vida, por su extensa trayectoria e impacto en el mundo audiovisual. Natalia Reyes será reconocida con el Premio Salvo Basile a la Trayectoria Internacional, galardonada por su proyección global y su influencia fuera de Colombia.

El evento arrancará a las 4:00 p.m., pero la gala central comenzará a las 8:30 p.m.

Lista completa de nominados para los premios India Catalina 2026

Mejor Serie de Ficción

Delirio – Tis Studios/Netflix

– Tis Studios/Netflix Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

– AG Studios/Netflix La Huésped – CMO Studios/Netflix

– CMO Studios/Netflix La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix

– Caracol Televisión/Netflix La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

– Quinto Color/Telecafé Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

Santiago Alarcón en 'La primera vez'. Foto: NETFLIX

'La vorágine', miniserie de 2025. Foto: cortesía @quintocolorprodu / Canal Telecafé

Mejor Miniserie o Serie Corta

Ciudadano Extranjero – Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

– Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia

– PFM Producciones/Teleantioquia El joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC

– Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC Manes S3 – Estudios RCN/Amazon Prime

– Estudios RCN/Amazon Prime Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

– Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Mejor Dirección de Ficción

Carlos Moreno y Claudia Pedraza – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

– AG Studios/Netflix Julio Jorquera y Rafael Martínez – Delirio – Tis Studios/Netflix

– Tis Studios/Netflix Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

– Quinto Color/Telecafé Mateo Stivelberg, María Gamboa y Laura Tatiana Bohórquez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix

– Caracol Televisión/Netflix Víctor Quesada – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

Mejor Libreto de Ficción

Ana María Parra – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

– AG Studios/Netflix Andrés Burgos y Verónica Triana – Delirio – Tis Studios/Netflix

– Tis Studios/Netflix César Betancur “Pucheros” y Sergio Valencia – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia

– PFM Producciones/Teleantioquia Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix

– Caracol Televisión/Netflix Miguel Ángel Baquero – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actriz Protagónica

Carmen Villalobos – La Huésped – CMO Studios/Netflix

– CMO Studios/Netflix Carolina Gómez – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

– AG Studios/Netflix Francisca Estévez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix

– Caracol Televisión/Netflix Verónica Orozco – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

– Estudios RCN/Netflix Viviana Serna – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actor Protagónico

Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix

– Caracol Televisión/Netflix Jason Day – La Huésped – CMO Studios/Netflix

– CMO Studios/Netflix John Alex Toro – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia

– PFM Producciones/Teleantioquia José Restrepo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

– AG Studios/Netflix Juan Pablo Raba – Delirio – Tis Studios/Netflix

– Tis Studios/Netflix Juan Pablo Urrego – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Delirio. Juan Pablo Raba (izquierda) como Fredy. Netflix / Netflix © 2025 Foto: Courtesy of Netflix / Netflix

Mejor Actriz de Reparto

Consuelo Luzardo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

– AG Studios/Netflix Conny Camelo – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

– Estudios RCN/Netflix Margalida Castro – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

– Mocca Films/Abre Cámara MinTIC Paola Turbay – Delirio – Tis Studios/Netflix

– Tis Studios/Netflix Tata Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actor de Reparto

Diego Vásquez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

– Quinto Color/Telecafé Erik Rodríguez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

– Quinto Color/Telecafé Julián Arango – Betty La Fea - La Historia continua S2 – Estudios RCN/Amazon Prime

– Estudios RCN/Amazon Prime Juan Pablo Urrego – Delirio – Tis Studios/Netflix

– Tis Studios/Netflix Ramiro Meneses – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia

Actriz o Actor Revelación del Año

Iván Piñacue – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

– Quinto Color/Telecafé Juliana García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix

– Caracol Televisión/Netflix Karen Lizardi – Proyecto Final – Productora Hágalo Real Films SAS/Abre Cámara MinTIC

– Productora Hágalo Real Films SAS/Abre Cámara MinTIC Laura Pérez Montaña – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

– Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC Nicolás Santa – El Joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC

Mejor Documental

Armero 1985 – Teleantioquia

– Teleantioquia Chiribiquete – Señal Colombia RTVC

– Señal Colombia RTVC COPES – Buen Día Studios/Amazon Prime

– Buen Día Studios/Amazon Prime Los temibles incomprendidos – Divinglife Studios

– Divinglife Studios VIH, La Causa Justa – Trailer Films/VIX

Mejor Serie Documental

El Álbum de los fotógrafos – Señal Colombia

– Señal Colombia Navegantes T1 – Buenavidafilms/Señal Colombia

– Buenavidafilms/Señal Colombia Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacifico

– Viento en Popa/Telepacifico Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico

– La Cuadra Visual/Telepacifico Tesoros Olvidados Segunda Temporada – Hiper Next Media SAS/RTVC Señal Colombia

Mejor Noticiero Nacional

Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias

– NTC Televisión/Cablenoticias Noticentro 1 - Edición Central – Canal 1

– Canal 1 Red+ Noticias – Red+ TV

Mejor Noticiero Regional o Local

Citynoticias – CityTV

– CityTV Noticias TeleMedellín – Telemedellín

– Telemedellín Noticiero 90 minutos – Universidad Autónoma de Occidente/Telepacífico

– Universidad Autónoma de Occidente/Telepacífico Teleantioquia Noticias – Teleantioquia

– Teleantioquia Telecafé Noticias – Telecafé

Mejor Presentador(a) de Noticias

Blanca Sánchez – Noticentro 1 Televista – Canal 1

– Canal 1 Lina Pulido – Citynoticias – CityTV

– CityTV María Fernanda Navia – Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias

– NTC Televisión/Cablenoticias Margarita Ortega – Noticentro 1 Edición Central – Canal 1

– Canal 1 Paula García García – Red+ Noticias – Red+ TV

– Red+ TV Rafael Niño – Citynoticias – CityTV

Mejor Producción Periodística

El Espejo - Temporada 1: El cine sana – Corporación audiovisual El Espejo/RTVC Play

– Corporación audiovisual El Espejo/RTVC Play Hacer el bien sin mirar a quién – Johnatan Nieto Blanco

– Johnatan Nieto Blanco Investigaciones Teleantioquia – Teleantioquia

– Teleantioquia Testigo Directo – Rafael Poveda Televisión

– Rafael Poveda Televisión Reportajes Telepacífico Noticias - Trata de Personas: Criminalidad Forzada – Telepacífico

Mejor Producción Deportiva

Contragolpe – Canal Trece

– Canal Trece Otra Parte de la Historia – Telemedellín

– Telemedellín Sigue Rodando – 1428 Media INC/Abre Cámara MinTIC

– 1428 Media INC/Abre Cámara MinTIC Terreno de Juego – Telecafé

– Telecafé Un Corazón para Paula – Telemedellín

Mejor Presentador(a) de Deportes

Johanna Moreno – Torneos Golf – Directv Sports

– Directv Sports María Fernanda Reyes – Citynoticias – CityTV

– CityTV JJ Miranda – Sin Camiseta – Telepacífico

– Telepacífico Ricardo Alfonso – RTVC Noticias – Señal Colombia – RTVC

– Señal Colombia – RTVC Santiago Aristizabal – Cambio de Frente – Telemedellín

Mejor Producción de Inclusión Social

Cuerpos que hablan – Videos Efectivos S.A.S / Canal Trece

– Videos Efectivos S.A.S / Canal Trece El Alma del viche – Imperio Comunicaciones – Telepacífico

– Imperio Comunicaciones – Telepacífico El Río lloró – Fundación De Medios de Comunicación Étnico y Ambientales/Abre Cámara MinTIC

– Fundación De Medios de Comunicación Étnico y Ambientales/Abre Cámara MinTIC Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico

– Viento en Popa/Telepacífico V de Vergüenza – Imaginario Audiovisual/Teleantioquia

Mejor Producción de Canal Comunitario

El fotógrafo de la Revolución – Fundación Magdalena Medios de Comunicación/MAG Media SAS/Abre Cámara MinTIC

– Fundación Magdalena Medios de Comunicación/MAG Media SAS/Abre Cámara MinTIC El Oasis de la Vida – Asociación de Usuarios de la Antena Parabólica de Génova Quindío/Abre Cámara MinTIC

– Asociación de Usuarios de la Antena Parabólica de Génova Quindío/Abre Cámara MinTIC La Vorágine de José Eustasio – Liga Comunitaria de Televidente del Pital/Abre Cámara MinTIC

– Liga Comunitaria de Televidente del Pital/Abre Cámara MinTIC Voces de la Gran Convención: Recorriendo la Historia que nos Une – Fundación Convergentes

Mejor Producción de Variedades

Bravíssimo – CityTV

– CityTV De Rolling con el Cuy – Pulux/Eva Producciones/HD Comedy/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

– Pulux/Eva Producciones/HD Comedy/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO La Nevera Sonora – Capital

– Capital Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión/Los del Ñam/Warner Bros Discovery

– Cámara Televisión/Los del Ñam/Warner Bros Discovery Tu Casa - Un Hogar con Mabel Cartagena – Game Content Agency/Warner Bros Discovery

Mejor Presentador(a) de Variedades

Carolina Cuervo – Manos al Fuego – Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece

– Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece Jessica Bohórquez – Cicloviva – Capital

– Capital Lorena Bautista – Citynoticias – CityTV

– CityTV Marcelo Cezán – Bravíssimo – CityTV

– CityTV Mario Espitia – Colombiar Cuarta Generación – Fontur/De La Tierra Producciones/Canal Trece

Mejor Reality o Concurso

Fanpesinos 2 – Internacional de Medios SAS/Canal Trece

– Internacional de Medios SAS/Canal Trece LOL Colombia S2 – Amazon Prime

– Amazon Prime Manos al Fuego – Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece

– Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión/Los del Ñam/Warner Bros Discovery

– Cámara Televisión/Los del Ñam/Warner Bros Discovery Somos Café – SedeTV SAS–Telecafé

Mejor Producción de Comedia

Betty La Fea - La Historia continua S2 – Estudios RCN/Amazon Prime

– Estudios RCN/Amazon Prime Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia

– PFM Producciones/Teleantioquia Todas las vacas vuelan – Perros Románticos/Abre Cámara MinTIC

– Perros Románticos/Abre Cámara MinTIC Vecinos del Mar – HD Comedy SAS/Abre Cámara MinTIC

– HD Comedy SAS/Abre Cámara MinTIC Toma 10 – Juan Arias, Sofia Ortega, Ángel Campaña

Mejor Producción Musical

Canción para mi Tere – Teleantioquia

– Teleantioquia ¿Cuál es la clave? – Telepacifico

– Telepacifico En Clave con Deysa Rayo – Señal Colombia RTVC

– Señal Colombia RTVC Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacífico

– La Cuadra Visual/Telepacífico Tukutoon - Carnaval de mil colores – Team Toon Studios

– Team Toon Studios Armenia – Canal Trece

Mejor Video Musical

Abrazame Muy Fuerte – Performa Studio/Dream Pixel Studios/Los De Adentro

– Performa Studio/Dream Pixel Studios/Los De Adentro Cómo este bolero – LLane FT Cholo Valderrama – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

– LLane FT Cholo Valderrama – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé Duelo – 5020 Records Nanpa Básico/Productora Dream Valley SAS

– 5020 Records Nanpa Básico/Productora Dream Valley SAS La María – Diego Cáceres y Nidia Góngora – Pivote Films Bogotá Fashion Films

– Diego Cáceres y Nidia Góngora – Pivote Films Bogotá Fashion Films Un Verano en Caliyork – Junior Zamora (Shortfilm) – Sony Music Entertainment

– Junior Zamora (Shortfilm) – Sony Music Entertainment Bad Luck – We Came As Romans - Continents Picture

Mejor Producción Infantil

Asustadizos – Corporación Capra/Abre Cámara MinTIC

– Corporación Capra/Abre Cámara MinTIC Dapinty: una aventura musicolor T2 – Pomperipossa Studio/SILVERFOLF Studios/Señal Colombia

– Pomperipossa Studio/SILVERFOLF Studios/Señal Colombia Happy Reef – Teleislas

– Teleislas La Banda de Andy T3 – AC Visual/Canal Trece

– AC Visual/Canal Trece Los Hipoportantes – Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC

– Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC Tukutoon: Fiestas de Disfraces – Team Toon Studio

Mejor Producción Juvenil

Coyotes – Mudra Films SAS

– Mudra Films SAS De Frente y con Mente – Canal Eureka/Capital

– Canal Eureka/Capital Guardianes Salvavidas – AC Visual/Canal Trece

– AC Visual/Canal Trece La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

– Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO Podcast en la Nube – Telepacífico

Mejor Talento Infantil y/o Juvenil

Isabella Sierra – La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

– Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO Jacobo Jaramillo – Laboratorio Podcast Telemedellín – Telemedellín

– Telemedellín Jacobo Millán – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

– Quinto Color/Telecafé Lucas Ávila – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

– Quinto Color/Telecafé Majo Vargas – La Cuarta Sur – Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

Mejor Producción de Animación

Asustadizos – Abre Cámara MinTIC/Corporación Kapra

– Abre Cámara MinTIC/Corporación Kapra Dapinty: Una Aventura Multicolor T2 – Pomperipossa Studios/SILVERWOLF Studios/Señal Colombia

– Pomperipossa Studios/SILVERWOLF Studios/Señal Colombia Los Hipoportantes – Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC

– Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC Papoupi – SILVERWOLF Studios/Pomperipossa Studios/Abre Cámara MinTIC

– SILVERWOLF Studios/Pomperipossa Studios/Abre Cámara MinTIC Zoe y los hilos del Tiempo – Quimeraki Studio SAS/Abre Cámara MinTIC

Mejor Actuación de Voz

Gabriela Galindo – Guardianes Salvavidas – AC Visual/Canal Trece

– AC Visual/Canal Trece Manuela Fajardo – Binarios – De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece

– De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece María del Mar Alomia – Sol y el reino mágico de Senthea – La Teta Producciones/Abre Cámara MinTIC

– La Teta Producciones/Abre Cámara MinTIC Nara Gutierrez – Guardianes Salvavidas – AC Visual/Canal Trece

– AC Visual/Canal Trece Ericka Lanao – La Banda Andy T3 – AC Visual/Canal Trece

Mejor Producción Universitaria

Bollo Tres Puntá: Herencia Mamatoquera – Universidad Magdalena/Canal Zoom

– Universidad Magdalena/Canal Zoom Conciencia – Universidad de Medellín/Canal Trece

– Universidad de Medellín/Canal Trece Huellas de Identidad - La Ciencia que redescubrió un pueblo – Universidad de los Andes

– Universidad de los Andes Territorio 360 – Televisión UNAL

– Televisión UNAL Las Voces De La Tierra – Televisión UNAL/Universidad Nacional de Colombia

Mejor Edición de Ficción

Alejo Alas – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

– AG Studios/Netflix Alejandro Norenha – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

– Quinto Color/Telecafé Gabriel G. Balli, Elsa Vásquez, Yamile Molano, Sebastián Buitrago Vásquez – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia

– PFM Producciones/Teleantioquia Javier Estévez – Delirio – Tis Studios/Netflix

– Tis Studios/Netflix Sebastián Moya – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Mejor Dirección de Fotografía de Ficción

Diego Forero y Sergio Garcia – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

– Quinto Color/Telecafé Diego Jiménez – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

– AG Studios/Netflix Juan Carlos Gil – Delirio – Tis Studios/Netflix

– Tis Studios/Netflix Lucas Cristo Fernández y Sonia Pérez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix

– Caracol Televisión/Netflix Sergio García ADFC – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia

Mejor Diseño de Producción de Ficción (Antes Mejor Dirección de Arte)

Angélica Perea – Los 39 – Secuoya Studios

– Secuoya Studios Ana Yasmin Gutierrez – Delirio – Tis Studios/Netflix

– Tis Studios/Netflix Carlos Cleves – Manes S3 – Estudios RCN/Amazon Prime

– Estudios RCN/Amazon Prime Carlos Ríos y Silvia Restrepo – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia

– PFM Producciones/Teleantioquia Rosario Lozano, Jonny Torres, Miller Vargas – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Diseño de Vestuario

Camila Olarte – Delirio – Tis Studios/Netflix

– Tis Studios/Netflix Lina Guarnizo – La Huésped – CMO Studios/Netflix

– CMO Studios/Netflix Rosita Cabal, Jackie Caicedo, Laura Restrepo, Luisa Higuita, Alejandro Jaramillo – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia

– PFM Producciones/Teleantioquia Rosita Cabal – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Musicalización de Ficción

Juan Diego Hernández – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

– Mocca Films/Abre Cámara MinTIC Manuel J. Gordillo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

– AG Studios/Netflix Miguel Miranda y Miguel Tovar – Delirio – Tis Studios/Netflix

– Tis Studios/Netflix Oliver Camargo, Leo Delgado, Mantarraya Music – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

– Quinto Color/Telecafé Oliver Camargo – La Banda Andy T3 – AC Visual/Canal Trece

Mejor Diseño Sonoro de Ficción

Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín, Luis Ernesto Ortiz – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

– AG Studios/Netflix Carlos Bernal – La Banda de Andy – AC Visual/Canal Trece

– AC Visual/Canal Trece David Naranjo Yepes y Juan León – Guardianes Salvavidas – AC Visual/Canal Trece

– AC Visual/Canal Trece Edgar A. Cortés, Lina López Cajiao – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

– Quinto Color/Telecafé Julian Cardoso – Binarios – De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece

Mejor Edición de No Ficción

Ana Acosta – Chiribiquete – Señal Colombia RTVC

– Señal Colombia RTVC Felipe Prieto, Angel Ruiz, Maicon Martelo – Un país que no he visto – Ministerio de Comercio Industria y Turismo – FONTUR/Tornus Agency

– Ministerio de Comercio Industria y Turismo – FONTUR/Tornus Agency Jossimar Castrillón – Maravillas del Catatumbo – Maguen Comunicaciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

– Maguen Comunicaciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO Luisa Fernanda Ibañez Guzmán – Mi Vida, Mi oficio – Escuela de Artes y Oficios Santodomingo/Canal Teleamiga

– Escuela de Artes y Oficios Santodomingo/Canal Teleamiga Sebastián Cárdenas Maestre – De Donde vengo yo – LaLunar Films/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

– LaLunar Films/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO Valeria Mondol, Ricardo Arjona, Carlos Pineda, Eduardo Suárez, Nicolás Salamanca, Juan David Rendón, Stephanía Cañas, Valeria García – Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico

Mejor Director de Fotografía de No Ficción

Angel Ruiz, Felipe Prieto, Maicon Martelo – Un país que no he visto – Ministerio de Comercio Industria y Turismo – FONTUR/Tornus Agency

– Ministerio de Comercio Industria y Turismo – FONTUR/Tornus Agency Carlos Galván Luiz – De Donde vengo yo – LaLunar Films/Mintic/Canal TRO

– LaLunar Films/Mintic/Canal TRO Oscar Darío Jiménez Escrucería, Liberman Arango – Navegantes T1 – Buenavidafilms/Señal Colombia RTVC

– Buenavidafilms/Señal Colombia RTVC Ruben Ferrnández Naar – Fronteras – Pilas Colombia

– Pilas Colombia Yoan Cart, Mauricio Vidal – Chiribiquete – Señal Colombia RTVC

Mejor Diseño de Producción de No Ficción (Antes Mejor Dirección de Arte de No Ficción)

Alexander Batista Cumbal – Geekers – Canal Trece

– Canal Trece Diana Fernanda León Ramírez – Estilo de vida planeta – Telepacifico

– Telepacifico José Varón – Contracorriente – Telepacifico

Mejor Musicalización de No Ficción

Froyber Maya y Julio Cortés – Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico

– La Cuadra Visual/Telepacifico Leonardo Delgado y Oliver Camargo – Colombiar 4 Generaciones – Fontur/De la Tierra Producciones/Canal Trece

– Fontur/De la Tierra Producciones/Canal Trece Nascuy Linares – Chiribiquete – Un films a la Patte/Medio de Contención/RTVC

– Un films a la Patte/Medio de Contención/RTVC Sara Zuluaga, Jiménez Esteban Mora Zuluaga, Juan Sebastián Sierra – Cartas de Puños y Rejas – Colectivo Remitentes SAS/Abre Cámara MinTIC

– Colectivo Remitentes SAS/Abre Cámara MinTIC Oliver Camargo May, Reinaldo Díaz – Ruidos Internos – AC Visual/Canal Trece

Mejor Diseño Sonoro de No Ficción

Angie Martinez, Camilo Monroy – Magnífica Región Trece – Canal Trece

– Canal Trece Carlos Bernal – Ruidos Internos – AC Visual/Canal Trece

– AC Visual/Canal Trece Daniela Gómez Vanegas – Las Voces de la Tierra – Televisión UNAL/Universidad Nacional de Colombia

– Televisión UNAL/Universidad Nacional de Colombia Iván García – Maravillas del Catatumbo – Maguen Comunicaciones S.A.S/Canal TRO

– Maguen Comunicaciones S.A.S/Canal TRO Leonardo Palencia, Camilo Daza Meneses – Mujeres de Tierra – El Estudio/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible

Cine Azul – Fundación para el Desarrollo de la Orientación/Señal Colombia

– Fundación para el Desarrollo de la Orientación/Señal Colombia Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

– AG Studios/Netflix La Banda de Andy T3 – AC Visual/Canal Trece

Mejor Producción Transmedia

Colombia es una Maravilla – OGA Producciones

– OGA Producciones Guardianes Salvavidas – AC Visual / Canal Trece

– AC Visual / Canal Trece La Banda de Andy – T3 – AC Visual / Canal Trece

– AC Visual / Canal Trece La Vorágine – Quinto Color / Telecafé

– Quinto Color / Telecafé Oreocraft – Warner Bross Discovery / Cámara Televisión

Mejor Vodcast Conversacional

Bravisimo sin Tapujos “El Podcast” – City TV

– City TV Podcast El Topo – La No Ficción

– La No Ficción Desnúdate con Eva – Platinum Orange / Eva Rey

– Platinum Orange / Eva Rey La Lupa Podcast – Studio Kapture / Laura Anzola y Daniel Posada

– Studio Kapture / Laura Anzola y Daniel Posada Vamos Pa´ Eso – Juan José Castro / Fregore Studio

Mejor Vodcast Temático

40 Grado Podcast – Cristian Pasquel Martínez

– Cristian Pasquel Martínez Boss Tank: Ser Tu propio Jefe – Human Media Studio / Boss Tank By Álvaro Rodríguez

– Human Media Studio / Boss Tank By Álvaro Rodríguez Microdosis de Amor Propio – Katherine Porto

– Katherine Porto No Hay Banderas en Martes – Alejandro Salgado Giraldo

– Alejandro Salgado Giraldo Sin Reserva podcast con José Fernando Patiño, el viaje al niño interior – Productora CIIN

Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Content

La Calle del Mensajero – Inter Rapidísimo

– Inter Rapidísimo Luz de Barrio – Telepacífico

– Telepacífico Panini el Álbum de Nuestra Vida – Dream Valley S.A.S / Panini

– Dream Valley S.A.S / Panini Un País que no Hemos Visto – Tornus

– Tornus Totto x Bancolombia – Dirty Kitchen

Mejor Spot Publicitario

Drácula: Secretos del Bosque Prohibido – PXP Studios

– PXP Studios Fichaje Nacional – Akira Cine

– Akira Cine Perdón – Inter Rapidísimo

– Inter Rapidísimo Trident, Stranger Things – PXP Studios

Producción de Ficción Favorita del Público

Betty La Fea: La Historia Continua S2 – Estudios RCN / Amazon Prime

– Estudios RCN / Amazon Prime Cosiaca – PFM Producciones / Teleantioquia

– PFM Producciones / Teleantioquia La Vorágine – Quinto Color / Telecafé

Actriz Favorita del Público

Ana María Orozco – Betty La Fea: La Historia Continua S2 – Estudios RCN / Amazon Prime

– Estudios RCN / Amazon Prime Carolina Gómez – Estado de Fuga 1986 – AG Studios

– AG Studios Carmen Villalobos – La Húesped – Netflix

– Netflix Juana Acosta – Medusa – Tis Studios / Netflix

– Tis Studios / Netflix Majida Issa – La Vorágine

Actor Favorito del Público

Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión / Netflix

– Caracol Televisión / Netflix Marlon Moreno – La Vorágine – Quinto Color / Telecafé

– Quinto Color / Telecafé Michel Brown – Simplemente Alicia – Estudios RCN / Netflix

– Estudios RCN / Netflix Sebastián Carvajal – Manes S3 – Estudios RCN / Amazon Prime

– Estudios RCN / Amazon Prime Sebastián Martínez – Medusa – TIS Studios / Netflix

Noticiero Favorito del Público

Noticias Uno – NTC Televisión

– NTC Televisión Red + Noticias – Red + / Claro Colombia

– Red + / Claro Colombia RTVC Noticias – Señal Colombia

Vodcast Favorito del Público

Aleja & La Grúa Podcast

Desnudate con Eva – Eva Rey

– Eva Rey Más Allá del Silencio con Rafael Poveda – Rafael Televisión S.A.S

Producción de Variedades Favorita del Público

Colombia 4 Generaciones – Fontur / De Las Tierras Producciones / Canal Trece

– Fontur / De Las Tierras Producciones / Canal Trece Noticracia – Señal Colombia

– Señal Colombia Ñan vs. Ñam: Batalla en la cocina – Cámara Televisión / Los del Ñam / Warner Bross Discovery

Presentador Favorito del Público

Juanse Quintero – Ruidos Interno – AC Visual / Canal Trece

– AC Visual / Canal Trece Margarita Ortega Cadavid – Noticentro 1 – Plural Comunicaciones / Canal 1

– Plural Comunicaciones / Canal 1 Mario Espitia – Colombia 4 Generaciones – De Las Tierras Producciones AC Visual

– De Las Tierras Producciones AC Visual Sandra Chindoy – RTVC Noticias – Señal Colombia

– Señal Colombia Sara Uribe – Somos Café – Sede TV S.A.S / Telecafé

Mejor Creador de Contenido Digital

Emiro Navarro

Gina Rivera

Holman Becerra

Los Escachaitos – Fanpesinos 2 – Internacional de Medios SAS / Canal Trece

– Internacional de Medios SAS / Canal Trece Los Picardía

Mejor Serie Iberoamericana de Ficción

A Muerte – Apple TV (España)

– Apple TV (España) Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery / HBO Max (México)

– Warner Bros. Discovery / HBO Max (México) Menem S1 – Amazon Prime (Argentina)

– Amazon Prime (Argentina) Mentiras: La Serie – Amazon Prime (México)

– Amazon Prime (México) Tremembé – La Prisión de Los Famosos – Paranoid / Amazon Prime (Brasil)

Mejor Serie de Ficción Vertical

Abre la puerta – Riccardo Gabrielli R. & Tata Ariza (Colombia)

– Riccardo Gabrielli R. & Tata Ariza (Colombia) Chamado Na Madrugada – Idilio TV (Brasil-Colombia)

– Idilio TV (Brasil-Colombia) Dulce Destino – Idilio TV (Colombia)

– Idilio TV (Colombia) La virgen y el millonario – Reelshort (Colombia)

Mejor Serie de Ficción Web

Desocupe Masivo

Fábrica de Sueños – Espacio Cardinal SAS / Abre Cámara MinTIC

– Espacio Cardinal SAS / Abre Cámara MinTIC Juegan como niñas – Tiempo de Series S.A.S / Abre Cámara MinTIC

– Tiempo de Series S.A.S / Abre Cámara MinTIC Pesca Brava – Dos Camaradas Estudios SAS / Abre Cámara MinTIC

– Dos Camaradas Estudios SAS / Abre Cámara MinTIC Rumbos Cruzados – Dirty Kitchen / Banco Mundial

Mejor Corto o Short Vertical

Afiladuría Leura: 135 años de historia – Canal Once (México)

– Canal Once (México) Conocimiento a un Tik – Televisión UNAL – UNIMEDIOS – Universidad Nacional de Colombia

– Televisión UNAL – UNIMEDIOS – Universidad Nacional de Colombia Los Propios – Telemedellín (Colombia)

– Telemedellín (Colombia) Lugares de memoria – Televisión UNAL – UNIMEDIOS – Universidad Nacional de Colombia

– Televisión UNAL – UNIMEDIOS – Universidad Nacional de Colombia Rezeteando – Canal Trece

Mejor Actriz Iberoamericana de Ficción

Belinda – Mentira, La Serie (México)

(México) Camila Pérez – Acapulco – Apple TV (México)

– Apple TV (México) Dolores Fonzi – Belén – Amazon Prime (Argentina)

– Amazon Prime (Argentina) Mariana Treviño – Mentira, La Serie (México)

(México) Marina Ruy Barbosa – Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)

(Brasil) Paulina Dávila – Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery / HBO Max (México)

Mejor Actor Iberoamericano de Ficción

Eugenio Derbez – Acapulco – Apple TV (México)

– Apple TV (México) Felipe Simas – Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)

(Brasil) Leonardo Sbaraglia – Menem S1 – Amazon Prime (Argentina)

– Amazon Prime (Argentina) Luis Gerardo Méndez – Mentira, La Serie (México)

(México) Mattias Vegas – Navidad inesperada: casada con un vagabundo millonario – ReelShort

– ReelShort Pablo Cruz – Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery / HBO Max (México)

Mejor Serie Documental Iberoamericano