Manelyk González, la ‘chica reality’ mexicana, llega a los Premios India Catalina 2026; este será su importante rol

Cartagena se prepara para una participación que no solo suma una figura internacional, sino que redefine la forma en la que se vivirán los Premios India Catalina 2026.

Manelyk González aterriza en Colombia con un rol claro: liderar la conversación digital de estos importantes premios en una edición que apuesta por conectar con audiencias más amplias, activas y digitales.

La actriz, conductora y empresaria, Manelyk González ha sido confirmada como la host digital oficial del evento, convirtiéndose además en la única mexicana invitada en esta edición.

A través de sus cuenta oficial de Instagram se hizo el anuncio oficial de su participación de este magno evento en la ciudad de Cartagena de Indias.

“Manelyk González, junto a María José Barraza y Flavia Dos Santos, será una de las hosts de los Premios India Catalina 2026. Creadora de contenido, actriz, conductora, empresaria y conocida como ‘chica reality’, Manelyk se ha consolidado como una figura del entretenimiento latino que ha construido su propio camino con autenticidad, carácter y visión. Su presencia en el mundo digital la ha posicionado como una de las personalidades más influyentes de su generación. Su energía y estilo harán parte de la gala de la edición 42, celebrando lo mejor el audiovisual colombiano e iberoamericano. Nos vemos el 18 de abril en Cartagena. Premios India Catalina. Una industrial. Las mejores voces”, se lee.

Su participación no responde únicamente a una presencia mediática, sino a una estrategia que entiende el momento actual de la industria, donde la relevancia ya no se construye solo en pantalla, sino en tiempo real y a través de múltiples plataformas.

Desde Cartagena, el próximo 18 de abril, su rol irá más allá de asistir a la gala. Será la encargada de traducir lo que sucede en escena al lenguaje digital: cercano, inmediato y auténtico.

A través de contenido en vivo, acceso backstage, interacción con nominados y momentos exclusivos, su cobertura permitirá que la audiencia no solo vea el evento, sino que lo viva desde adentro.

Esta forma de narrar no es casual. Responde a una transformación más profunda en el consumo de entretenimiento, donde las audiencias buscan conexión, acceso y participación.

En ese contexto, Manelyk se posiciona como el puente entre la experiencia tradicional de los premios y una nueva manera de involucrar al público, ampliando el alcance y la conversación más allá del evento en sí.

Manelyk González, la 'chica reality'. Foto: MANELYK GONZÁLEZ

Con una trayectoria construida desde la autenticidad y una comunidad altamente activa, Manelyk se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del ecosistema digital latino.

Su capacidad para generar conversación, conectar con distintas audiencias y mantenerse relevante la convierte en una apuesta alineada con la evolución de los India Catalina.

Su presencia, además de aportar visibilidad internacional, envía un mensaje claro sobre el rumbo de la industria: el entretenimiento ya no se limita a lo que ocurre frente a las cámaras, sino a cómo se cuenta, se comparte y se amplifica.

En ese escenario, más que una invitada, Manelyk se convierte en una figura clave dentro del evento. Porque hoy, más allá de lo que sucede en la tarima, el verdadero impacto se define en la conversación.