Un millón de reproducciones las avalan: las 10 joyas futboleras de Netflix perfectas para ver en temporada del Mundial 2026

Con el inicio de la Copa del Mundo de Fútbol 2026, la atención de millones de aficionados no solo se concentra en los estadios norteamericanos, sino también en las pantallas digitales. Las principales plataformas de streaming han reestructurado sus catálogos con producciones que exploran la historia, las figuras y los aspectos menos conocidos del balompié, buscando capturar el interés del público en los intermedios de la competencia oficial.

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La tendencia refleja un cambio en los hábitos de consumo cultural y deportivo. La audiencia actual busca complementar la transmisión de los partidos en vivo con historias personales, análisis tácticos y acceso exclusivo a los vestuarios, consolidando al formato documental como uno de los pilares del entretenimiento digital contemporáneo.

La cuota colombiana y latinoamericana en la pantalla

Para el público local, las narraciones que involucran a referentes del fútbol colombiano ocupan un lugar destacado en la oferta de Netflix. Entre los lanzamientos principales se encuentra la docuserie centrada en James Rodríguez, producción que examina la trayectoria del mediocampista desde sus momentos de mayor reconocimiento internacional hasta las etapas de transición en su carrera profesional. Asimismo, el documental Higuita: El camino del escorpión repasa la vida deportiva y pública del emblemático arquero René Higuita.

El panorama regional se complementa con obras dedicadas a figuras del Cono Sur. Destacan en el catálogo títulos como Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, enfocado en el guardameta argentino, además de producciones biográficas sobre Diego Armando Maradona y el astro brasileño Ronaldinho. En el ámbito de las selecciones históricas, se incluyen Brasil 70: La saga del tricampeonato y el largometraje titulado México 86.

La estrategia de distribución de las plataformas contempla la publicación de contenidos en paralelo al desarrollo del torneo. Entre las novedades se encuentra The Rest is Football, un formato diseñado para ofrecer comentarios y análisis diarios sobre los acontecimientos del Mundial 2026.

Por otra parte, la oferta incluye perspectivas de selecciones europeas con producciones como Noruega vuelve al ruedo, que relata el retorno de dicho equipo a la máxima cita futbolística tras años de ausencia, y El autobús: La huelga de la selección francesa, que indaga en las tensiones internas de dicho plantel en eventos pasados. Para congregar esta oferta, la plataforma habilitará la colección temporal “No todo el fútbol se vive en la cancha”.

Clásicos del cine y la ficción futbolística

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Más allá del formato documental, la relación entre el balompié y el séptimo arte cuenta con largometrajes de ficción valorados por la crítica especializada. Un ejemplo es The Damned United, filme que retrata la compleja gestión de Brian Clough al frente del Leeds United en 1974, bajo la dirección de Tom Hooper y el guion de Peter Morgan.

Otras producciones añaden enfoques diversos al género:

Buscando a Eric (2009): Dirigida por Ken Loach, utiliza la figura del exfutbolista Eric Cantona como un recurso dramático y motivacional dentro de una comedia social británica.

Dirigida por Ken Loach, utiliza la figura del exfutbolista Eric Cantona como un recurso dramático y motivacional dentro de una comedia social británica. Cavernícola (2018): Cinta de animación en stop-motion de los estudios Aardman que aborda el origen del deporte con un tono familiar.

Cinta de animación en de los estudios Aardman que aborda el origen del deporte con un tono familiar. Diamantes negros (2013): Dirigida por Miguel Alcantud, expone una mirada crítica sobre el reclutamiento de jóvenes promesas africanas en Europa.