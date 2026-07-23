‘Con los ojos puestos en los océanos’: el documental que recoge las historias de quienes viven del mar en Tumaco

La Dirección General Marítima (Dimar) y la Sociedad Portuaria de Tumaco Pacific Port presentaron el documental ‘Con los ojos puestos en los océanos’, una producción audiovisual que recorre Tumaco para mostrar, desde las voces de sus habitantes, investigadores y autoridades, la relación entre el océano y la vida de las comunidades del Pacífico colombiano.

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El documental reúne testimonios de pescadores artesanales, mujeres concheras, docentes, estudiantes, científicos, autoridades locales y representantes del sector privado, quienes exponen cómo el mar hace parte de la identidad, la economía, la cultura y las oportunidades de desarrollo del territorio. La producción también plantea que la protección del océano está ligada al bienestar de las familias que dependen de este ecosistema.

Durante la presentación, el capitán de navío Juan Carlos Olarte, subdirector de Desarrollo Marítimo de la Dimar, señaló que “más que un registro audiovisual, el documental refleja el trabajo que desarrolla la Autoridad Marítima Colombiana para fortalecer la investigación científica marina, la seguridad integral marítima y la apropiación social del conocimiento, integrando la experiencia de las comunidades con el desarrollo científico y tecnológico que lidera la entidad”.

El audiovisual también muestra las capacidades científicas de la DIMAR para generar información técnica que contribuye al ordenamiento marino-costero, la elaboración de cartas náuticas, los pronósticos meteomarinos y otras herramientas utilizadas para la seguridad de la navegación y la planificación del litoral Pacífico.

Asimismo, destaca cómo la educación ambiental y la divulgación científica acercan el conocimiento oceanográfico a niños, jóvenes y comunidades costeras, promoviendo la apropiación del territorio y el cuidado de los ecosistemas marinos. La producción también presenta acciones desarrolladas entre entidades públicas, organizaciones sociales, la academia y el sector privado para recuperar playas, restaurar ecosistemas de manglar y fomentar prácticas sostenibles en el Pacífico.

Sobre el trabajo conjunto, Guillermo Londoño, gerente general de la Sociedad Portuaria de Tumaco Pacific Port, afirmó que “ver a nuestra comunidad, a nuestros pescadores y jóvenes, ser protagonistas de esta historia nos llena de orgullo. Este trabajo conjunto demuestra que, cuando el conocimiento científico de la Dimar se suma a la visión de quienes habitamos este territorio, logramos una gestión del Pacífico más consciente. Nuestro compromiso es seguir impulsando proyectos que protejan el ecosistema mientras garantizamos bienestar para las familias que dependen del mar”.

Tumaco Foto: DIMAR / API

El documental concluye con una invitación a reconocer el océano como un patrimonio natural que conecta a Colombia con el mundo y cuya protección requiere el compromiso conjunto de las autoridades, las comunidades y la ciudadanía.