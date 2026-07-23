¿Cuándo se estrena en Colombia Spider-Man 4? Llega la película épica que cambiará todo para ‘Los Vengadores’

La cuarta entrega de la franquicia protagonizada por Tom Holland ajustó su calendario de distribución global. Con un enfoque más maduro y centrado en los desafíos del héroe en Nueva York, la cinta promete iniciar una nueva etapa en el Universo Cinematográfico de Marvel.

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La expectativa alrededor del futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y de sus personajes principales sigue marcando la agenda del entretenimiento internacional. Sony Pictures y Marvel Studios confirmaron novedades en la distribución de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película liderada por el actor británico Tom Holland.

La producción, que inicialmente estaba prevista para llegar a las salas de cine el 31 de julio de 2026, adelantó su lanzamiento global para el 29 de julio de 2026. En Colombia y otros mercados de la región, el debut en cartelera se mantendrá sincronizado dentro de esa misma semana.

El reajuste en la fecha de lanzamiento responde a una estrategia comercial orientada a maximizar la presencia del largometraje durante la temporada estival en Estados Unidos.

Tom Holland anticipa el rumbo de 'Spider-Man: Brand New Day' Foto: x

Asimismo, la medida busca garantizar una mayor disponibilidad de pantallas en formatos de alta tecnología como IMAX y salas de gran formato, evitando la coincidencia directa con otros estrenos de gran envergadura en la industria cinematográfica como la Odisea de Cristopher Nolan.

Spider-Man: Brand New Day se plantea como un punto de inflexión narrativo dentro de la trayectoria del personaje. Tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home (2021), donde el mundo olvidó la identidad secreta de Peter Parker, la nueva historia explora al héroe en una faceta completamente independiente.

Alejado de la etapa escolar y de las personas que formaban parte de su círculo cercano, Parker afronta la adultez desde el anonimato. Según los detalles de la trama difundidos por las productoras, la narrativa se enfoca en el trabajo del personaje como vigilante a nivel de calle en la ciudad de Nueva York, enfrentando el crimen local mientras maneja una carga física y emocional cada vez más compleja.

A diferencia de las entregas anteriores, caracterizadas por dinámicas multiversales y amenazas globales, esta cinta busca retornar a las raíces urbanas del personaje de cómics. Este giro argumental abre un nuevo capítulo dentro de la franquicia y servirá como conector para los futuros proyectos trazados por Marvel Studios.

El proyecto cinematográfico cuenta con la dirección de Destin Daniel Cretton (conocido por su trabajo en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), mientras que el guion estuvo a cargo de Chris McKenna y Erik Sommers, responsables de las entregas previas de la saga del trepamuros. La producción ejecutiva y general está respaldada por Kevin Feige, Amy Pascal y Avi Arad.

Tom Holland regresa como Peter Parker. Foto: Marvel Studios

En cuanto al elenco principal, Tom Holland regresa para interpretar a Peter Parker / Spider-Man. Lo acompañan Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned Leeds). Entre las incorporaciones destacadas para esta entrega se encuentran Jon Bernthal, quien asume el papel de Frank Castle / Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, e interpretaciones de figuras como Michael Mando, Sadie Sink, Tramell Tillman y Liza Colón-Zayas.

El rodaje principal de la película se llevó a cabo entre agosto y diciembre de 2025, utilizando locaciones en el Reino Unido, tales como Glasgow (Escocia), además de sets en los Pinewood Studios.

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El desempeño comercial de las películas anteriores de la franquicia sitúa a Spider-Man: Brand New Day como uno de los títulos con mayores proyecciones de recaudación para el año 2026. Sus antecesoras registraron elevados niveles de ingresos globales: Spider-Man: Homecoming acumuló más de 880 millones de dólares; Far From Home superó los 1.100 millones de dólares; y No Way Home alcanzó una recaudación cercana a los 1.900 millones de dólares.

Las cadenas de exhibición cinematográfica en América Latina y Colombia ya preparan la habilitación de preventas y la adecuación de salas en formatos 3D, pantallas de gran formato e instalaciones prémium para atender la demanda proyectada durante la semana de estreno.