“Era un esclavo”: el duro relato de Tom Holland sobre el infierno de su adicción al alcohol

El reconocido actor británico Tom Holland, famoso por encarnar a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha compartido públicamente los detalles de su lucha contra la adicción al alcohol.

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El intérprete detalló cómo la transición hacia la sobriedad transformó su salud y su vida profesional, un proceso que coincide temporalmente con la expectativa por el próximo estreno de la película Spider-Man: Brand New Day.

La relación de Tom Holland con la abstinencia comenzó de manera temporal a principios de 2022. Según declaraciones previas del propio actor compiladas por medios internacionales, el punto de inflexión ocurrió tras los excesos de las fiestas de fin de año de 2021.

Al proponerse cumplir con el tradicional “enero seco” (un mes sin consumir alcohol), el británico experimentó una constante fijación por la bebida que encendió sus alarmas personales.

MONTE-CARLO, MONACO - 28 DE MAYO: Tom Holland visto durante el Gran Premio de F1 de Mónaco en el Circuito de Mónaco el 28 de mayo de 2023 en Monte-Carlo, Mónaco. (Foto de Cristiano Barni ATPImages/Getty Images). Foto: Getty Images

“Lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa... Me asustó mucho”, reconoció Holland al evaluar su comportamiento en aquel momento, admitiendo que llegó a sospechar que tenía un problema serio con la bebida.

A pesar de los retos iniciales, la decisión de prolongar su sobriedad se convirtió en una constante. El actor de Uncharted ha señalado que el primer año representó el mayor desafío de su vida, especialmente por la presión social y la sensación de exclusión en entornos comunes como pubs y restaurantes.

“Sentía que no podía socializar. Sentía que no podía ir al pub a tomarme un refresco de lima. No podía salir a cenar. Lo estaba pasando realmente muy mal”, admitió sobre las barreras socioculturales que enfrentan las personas en abstinencia.

Tras superar los primeros meses de abstinencia, Holland reportó mejoras sustanciales en su bienestar general. La claridad mental, una mayor estabilidad emocional en los sets de grabación y un incremento en su rendimiento físico fueron algunos de los beneficios directos que atribuye a dejar de beber.

En una reciente conversación con la actriz y presentadora estadounidense Amy Poehler, Holland reafirmó su diagnóstico con total franqueza: “He dejado de beber. Tenía un problema y no podía dejarlo. Estaba afectando mi vida personal y profesional... y mi salud”.

El actor enfatizó que, lejos de ocultar su pasado, prefiere visibilizarlo para normalizar la conversación sobre la salud mental y las adicciones en la industria del entretenimiento.

La experiencia de sentirse marginado en los espacios sociales por consumir bebidas no alcohólicas impulsó a Holland a incursionar en el sector empresarial.

Ante la falta de alternativas prémium en el mercado que replicaran la experiencia de compartir una cerveza tradicional, el actor fundó su propia marca de cerveza sin alcohol, denominada BERO.

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Recientemente, la firma expandió su portafolio con el lanzamiento de una línea tipo Shandy, que combina cerveza sin alcohol con limonada y toques cítricos. Según los reportes del entorno de la marca, esta nueva variedad estuvo directamente inspirada en su pareja, la también galardonada actriz Zendaya.

Fuentes cercanas señalan que la protagonista de Euphoria mantiene un estilo de vida libre de alcohol por elección propia y no era aficionada a las primeras fórmulas desarrolladas por la compañía, lo que motivó a Holland a buscar una alternativa más refrescante y de gusto universal.