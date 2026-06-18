Marvel reactiva la secuela de un héroe clave: el inesperado regreso que conectará con ‘Vengadores 5’

El director estadounidense Destin Daniel Cretton confirmó que el desarrollo de la secuela de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021) continúa activo dentro de los planes de Marvel Studios. La producción, que no había emitido actualizaciones oficiales en los últimos años, experimentó modificaciones en su cronograma debido a las transformaciones estructurales de la industria cinematográfica tras la pandemia del COVID-19 y la reestructuración de la agenda del Universo Cinematográfico de Marvel.

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Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos se estrenó en septiembre de 2021, un periodo caracterizado por la reapertura gradual de las salas de cine a nivel global y la imposición de restricciones sanitarias. A pesar de recaudar 432,2 millones de dólares en la taquilla mundial y recibir una respuesta mayoritariamente favorable por parte de la crítica especializada, el contexto global afectó la continuidad inmediata de sus personajes.

En una entrevista concedida al podcast Crew Call del medio estadounidense Deadline, Cretton explicó las razones del prolongado periodo de espera para la segunda entrega:

“Estamos desarrollando una segunda película. Lo que está pasando es lo que ha ocurrido en toda la industria desde que salió esa película. Triunfó, pero también tuvo una situación un poco extraña. Tuvo éxito en un momento en el que estaba entrando una nueva ola de COVID. Así que, aunque fue un éxito, muchos países tenían los cines completamente cerrados en ese momento. Después de eso hubo cambios enormes por todas partes. Es simplemente consecuencia de la industria”.

El anuncio coincide con un periodo de alta actividad para los principales involucrados en la producción original. Destin Daniel Cretton asumió recientemente la dirección de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland, tomando el relevo del realizador Jon Watts. Asimismo, el director viene de liderar la producción de la serie Wonder Man para la plataforma de streaming Disney+.

Por su parte, el actor canadiense Simu Liu, encargado de dar vida al héroe experto en artes marciales, ya ha sido confirmado para integrarse al elenco coral de Vengadores: Doomsday. Esta quinta entrega de la franquicia de superhéroes estará bajo la dirección de los hermanos Joe y Anthony Russo, y tiene su estreno previsto para finales de diciembre de 2026.

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La primera entrega de Shang-Chi concluyó con secuencias explícitas que vinculaban al protagonista con los eventos centrales del UCM. Las escenas postcréditos mostraron la interacción del personaje con Bruce Banner (Mark Ruffalo) y Carol Danvers (Brie Larson), estableciendo las bases para su integración en los próximos proyectos colectivos de la franquicia.

Aunque los detalles específicos sobre la trama o la fecha de inicio de rodaje de Shang-Chi 2 no han sido revelados de manera oficial por Marvel Studios, las declaraciones del director confirman que el largometraje permanece en la línea de producción de la compañía, proyectándose como uno de los títulos clave para las etapas posteriores a los próximos eventos de los Vengadores.