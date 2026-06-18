De los Vengadores a Vietnam: el actor de Marvel elegido para dar vida al mentor de Rambo en la nueva película

La producción cinematográfica de John Rambo, la película que explorará la juventud y los años formativos del emblemático personaje originalmente interpretado por Sylvester Stallone, ha concluido oficialmente su etapa de rodaje en escenarios del sudeste asiático.

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La finalización de esta fase trajo consigo la confirmación de una de las novedades más significativas del reparto: el actor estadounidense David Harbour asumirá el papel del Coronel Trautman, un personaje fundamental en el desarrollo de la mitología de la franquicia.

El ingreso de David Harbour al proyecto cinematográfico supone asumir el legado del actor Richard Crenna, quien falleció en 2003. Crenna personificó al Coronel Trautman en la trilogía original que definió el éxito de la saga durante la década de los ochenta: Rambo en 1982, Rambo: First Blood Part II en 1985 y Rambo III en 1988.

Dentro de la narrativa de la saga, Trautman se consolidó como la figura de autoridad y el mentor de John Rambo, siendo el único individuo capaz de mediar con el experimentado soldado en sus momentos de mayor crisis. Frases del personaje de Crenna quedaron grabadas en la cultura popular de la época, reflejando el carácter de la producción.

Harbour llega a este papel tras consolidar su carrera en la última década, principalmente por su interpretación del jefe de policía Jim Hopper en la serie de Netflix Stranger Things. Asimismo, el actor ha tenido un recorrido notable en el cine de entretenimiento, integrando el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como Red Guardian en las producciones Black Widow y Thunderbolts, además de participaciones en títulos como Suicide Squad, Gran Turismo y The Equalizer.

De acuerdo con los reportes sobre el argumento de la cinta, la trama de John Rambo se situará cronológicamente antes de los eventos narrados en la película de 1982. La historia profundizará en la etapa en que Rambo se desempeñaba como Boina Verde durante la Guerra de Vietnam, periodo en el cual operaba bajo las órdenes directas de Trautman, permitiendo entender el trasfondo psicológico y el trauma posterior del combatiente.

El rol protagónico de un joven John Rambo recae en el actor Noah Centineo, conocido por sus trabajos en producciones de plataformas de streaming y quien recientemente ha estado vinculado a otros proyectos de perfil alto en la industria cinematográfica.

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La dirección del largometraje está a cargo del realizador finlandés Jalmari Helander, reconocido por su trabajo en Sisu (2022). La elección de Helander plantea un giro conceptual respecto a las entregas más recientes de la franquicia. Según los informes preliminares de la producción, la intención del cineasta es recuperar la atmósfera intimista y de reflexión de la película original de 1982, distanciándose del formato de acción explícita y masiva que caracterizó a las secuelas posteriores.

El largometraje buscará conectar el legado clásico establecido por Sylvester Stallone con una exploración más pausada sobre el sacrificio, el deber y las secuelas humanas de los conflictos bélicos, devolviendo al personaje a sus raíces de drama psicológico.