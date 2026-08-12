Hasta el 29 de agosto, Bogotá recibe la décima cuarta edición de Mueve tus Sentidos Festival de Danza en Bogotá, una plataforma independiente que desde 2013 impulsa la circulación, la creación, la investigación y la proyección de la danza en sus múltiples manifestaciones.

Evoluta Movimiento Escénico Foto: Mueve tus Sentidos / A.P.I.

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Organizado por Kalamo Danza Contemporánea y fundado por Edgar Laiseca y Juan Culman, el festival se ha consolidado como un espacio de encuentro para artistas emergentes y profesionales, compañías, gestores culturales, investigadores y públicos diversos, fortaleciendo el ecosistema artístico y cultural desde una perspectiva interdisciplinar.

Bajo el lema “Somos creatividad que inspira”, la organización invita a comprender que la creatividad no pertenece únicamente a quienes crean obras artísticas; también habita en las ciudades, en los cuerpos, en el valor simbólico del entorno, en las relaciones humanas y en la capacidad colectiva de imaginar otros futuros posibles.

La Tropa Shambala Foto: David Aldana

Esta edición reúne más de 528 artistas, 43 agrupaciones distritales, nacionales e internacionales, en las modalidades de solos, duetos y grupos, en más de 15 géneros de la danza, 44 propuestas escénicas y audiovisuales, 24 estrenos y más de 23 días de programación, con funciones dobles en el Teatro Centro García Márquez “El Original”.

El festival desarrollará una programación estructurada en cuatro componentes. El componente artístico presentará una amplia programación escénica y audiovisual; el componente de investigación+creación realizará la cuarta Residencia de Creación Intensiva (MTS) y segundo laboratorio de creación audiovisual con celular; el componente académico ofrecerá clases magistrales, conversatorios y diálogos con los creadores y creadoras invitados; y el componente de valor y crecimiento (comercialización) impulsará la cuarta edición digital de la Revista EsceniKa, así como las ferias digitales Perri Pille y de emprendimientos artísticos y culturales.

Residencia de Creación MTS Foto: David Aldana

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Desde su creación, Mueve tus Sentidos ha forjado una trayectoria que evidencia el impacto de la gestión cultural en danza independiente. Hasta 2025, el festival ha reunido 433 agrupaciones, beneficiado a 3.807 agentes del sector, promovido la circulación de 6.194 productos y servicios artísticos y convocado a más de 50.000 espectadores en escenarios presenciales y en los activos digitales del festival, consolidándose como uno de los referentes de la danza independiente y de la economía creativa en Bogotá.

“Fortalecemos la danza creando oportunidades para el encuentro, la formación y la circulación. Porque la creatividad inspira nuevas formas de habitar el arte, la ciudad y el territorio”, explica Edgar Laiseca, director del evento.