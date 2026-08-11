Integrante de Blink-182 estuvo al borde de la muerte: documental cuenta su vida antes y después

Apenas tres minutos después de comenzar Travis Barker: Más fuerte que el miedo, el documental muestra una de las escenas más impactantes de la vida del baterista de Blink-182. Las imágenes de la cámara del tablero de un coche patrulla registran el incendio provocado por el accidente aéreo que sufrió en 2008 en Carolina del Sur. Barker sobrevivió, pero otras cuatro personas perdieron la vida.

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Después de esta escena, la producción hace un corte para contar la historia del músico antes y después de aquel accidente que marcó su vida. El documental, que fue grabado entre 2017 y 2026, nació inicialmente como una extensión de sus memorias Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums, publicadas en 2015.

Sin embargo, el proyecto tomó otro rumbo. Una de las ideas planteadas para el final mostraba a Barker, quien durante años no pudo volar debido al trastorno de estrés postraumático, caminando hacia un avión. Al músico no le convenció esa conclusión. Finalmente, decidió subir a un avión y demostrar su proceso de recuperación.

“Casi muero. Podría ser útil compartir mi vida”, afirma Barker en el documental.

Una vida dedicada a la batería

La producción también repasa la extensa trayectoria del artista, quien recibió su primera batería cuando tenía cuatro años. Antes de llegar a Blink-182, pasó por agrupaciones como Feeble y The Aquabats, mientras también trabajaba como recolector de basura.

Su llegada a Blink-182 lo llevó al estrellato y convirtió a la banda en una de las agrupaciones más importantes del pop-punk. A lo largo de su carrera, Barker también participó en proyectos como Box Car Racer, +44 y TRV$DJAM, además de realizar colaboraciones en el hip-hop con artistas como Bun B y Lil Wayne.

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El músico también habla de su pasión por el skateboarding y la cultura automovilística, así como de sus marcas de ropa.

La batería, sin embargo, siempre ha sido el centro de su vida. Barker recuerda que comenzó a verla como una forma de terapia después de la muerte de su madre.

“Es como mi vida. Es como el oxígeno para mí”, asegura.

El accidente que cambió su vida

El momento más difícil llegó con el accidente aéreo. Barker permaneció seis meses en un centro de quemados, recibió morfina y tuvo que someterse a 30 operaciones. El 70 % de su cuerpo sufrió quemaduras.

Durante su recuperación, incluso caminar volvió a ser una incógnita y también llegó a preguntarse si podría volver a tocar la batería.

“Cada pérdida que tuve, cada golpe que recibí, me hizo más fuerte”, reflexiona.

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Con el paso de los años, el artista también logró retomar los vuelos. Actualmente viaja en avión con frecuencia y reconoce que todavía siente turbulencias y revive emociones relacionadas con el accidente.

Su familia ha sido fundamental en este proceso. Su esposa, Kourtney Kardashian, y sus hijos aparecen a lo largo del documental, que termina con fotografías familiares.

Barker asegura que le gustaría ser recordado por su música, su manera de tocar la batería y por haber sido un buen padre, esposo, hijo y hermano.

“Quizás mi historia ayude a alguien”, concluye.

*Con información de AP.