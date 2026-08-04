Uno de los espacios más vibrantes de esta urbe vasta y única, la Cinemateca de Bogotá, se une a las actividades para celebrar el cumpleaños 488 de la capital, presentando este 6 de agosto Bogotá en el cine, una retrospectiva especial que proyectará obras cinematográficas que tienen como elemento narrativo a Bogotá. La capital, la ciudad, configura un escenario de laberintos, rincones y portales y teje también una red subterránea de pasiones, secretos e historias entrañables.

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Desde esa perspectiva, Bogotá en el cine presenta una curaduría de 10 películas en las cuales se recorren muchos escenarios posibles de la ciudad que presentan la arquitectura y la atmósfera bogotana como un lugar de encuentro, de límites y fronteras porosas, de vitalidad en el espacio público, de opresión y asfixia, de liberación y unión colectiva.

Al respecto, Ricardo Cantor, gerente de Artes Audiovisuales del Idartes, expresó: “Bogotá inspira y conspira historias desde sus gentes, barrios y localidades; historias que han sido llevadas a las pantallas en diferentes técnicas y formatos audiovisuales. Como consecuencia, nuestra ciudad ha sido escenario -set de filmación- de obras audiovisuales que llegan al cine, a la televisión, al streaming desde la ficción y la no ficción, desde el cortometraje y la animación. Para celebrar este cumpleaños de Bogotá tendremos un día de cine para el encuentro de las ciudadanías, con películas que tienen a la ciudad como protagonista”.

En esta ocasión se celebra una ciudad que, tierna y feroz, nos convoca a la sala de cine, un plan cultural para vivir con familia y amigos. Las funciones serán de entrada libre hasta completar aforo.

La selección cinematográfica

El rojo más puro (Dir. Yira Plaza O’Byrne, 2023) Colombia. 73 min.

Sala 3 | 1 p.m.

El rojo más puro (Dir. Yira Plaza O'Byrne, 2023) Colombia. 73 min; Sala 3 | 1 p.m. Foto: Briosa Films

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La libertad es mi causa (Dir. Claudia Bermúdez, 2024) Colombia. 107 min.

Sala 2 | 2 p.m.

Basta mamá (Dir. Flora Martínez, 2026) Colombia. 77 min.

Sala Capital | 2:30 p.m. *Conversatorio con Flora Martínez directora de la película

Caracas Avenue (Dir. Juana Jiménez del Toro, 2025) Colombia. 102 min.

Sala 3 | 3:30 p.m.

Kalibre 35 (Dir. Raúl García, 2000) Colombia. 115 min.

Sala 2 | 4:30 p.m.

Selva (Dir. Esteban Hoyos García, Juan Miguel Gelacio, 2025) Colombia. 76 min.

Sala Capital | 5 p.m.

Selva (Dir. Esteban Hoyos García, Juan Miguel Gelacio, 2025) Colombia. 76 min; Sala Capital | 5 p.m. Foto: cortesía Cinemateca / A.P.I.

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La mujer del piso alto (Dir. Ricardo Coral Dorado, 1996) Colombia. 83 min.

Sala 3 | 6 p.m.

Satanás (Dir. Andrés Baiz, 2007) Colombia. 95 min.

Sala Capital | 7 p.m.

Litigante (Dir. Franco Lolli, 2019) Colombia, Francia. 95 min.

Sala 2 | 7:30 p.m.

Perros de niebla (Dir. Andrés Mossos, 2024) Colombia. 77 min.

Sala 3 | 8 p.m.

Satanás (Dir. Andrés Baiz, 2007) Colombia. 95 min; Sala Capital | 7 p.m. Foto: cortesía Cinemateca / A.P.I.

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**Las funciones serán el jueves 6 de agosto e inician desde las 1 p.m. hasta las 8 p.m. Las boletas deben reclamarse una hora antes de cada función en la taquilla, hasta completar el aforo de cada sala.

*Se sugiere consultar la cartelera detallada en la web de la Cinemateca de Bogotá.