La Cinemateca de Bogotá celebra 55 años con cine gratuito y una apuesta por la democratización del arte

La Cinemateca de Bogotá cumple 55 años este 10 de abril. Para celebrarlo seleccionó diez películas nacionales que el público podrá disfrutar de forma gratuita. Esta invitación refuerza uno de los pilares de la institución: garantizar que el arte sea una experiencia vivencial para todos los ciudadanos.

Fundada en 1971, tuvo como primera directora a Isadora de Norden, quien introdujo en la programación el cine de grandes autores, cursos de apreciación cinematográfica y las primeras publicaciones de crítica de cine en el país. Hoy, estas líneas de trabajo siguen funcionando.

Más allá de su valor histórico, la Cinemateca se mantiene como una alternativa asequible. Cuenta con tarifas diferenciales y descuentos para estudiantes, docentes y adultos mayores, una estrategia clave para la democratización del séptimo arte en la capital del país.

“Esta es una iniciativa para generar público y cultura cinematográfica. La Cinemateca busca cumplir esa misión con una programación amplia; ahora que cumple 55 años, busca girar alrededor de retrospectivas del cine colombiano y memoria audiovisual”, explica André Didyme-Dôme, profesor de la cátedra de Cine Independiente de la Universidad Javeriana.

La Cinemateca de Bogotá celebra 55 años con maratón gratuita de 10 películas de cine colombiano

La defensa de este templo

El camino no ha estado exento de retos. Cristina Gallego, productora de El abrazo de la serpiente y codirectora de Pájaros de verano, recuerda cómo el sector se movilizó cuando la construcción de la nueva sede se vio amenazada por cambios políticos.

“Aprovechando el reconocimiento de Ciro Guerra con la nominación al Óscar, fuimos al Concejo de Bogotá a recoger firma por firma de los concejales para lograr la aprobación del proyecto”. Para Gallego, la Cinemateca no es solo un edificio, “es ese lugar donde nos hemos permitido conocernos y reconocernos. Es casi un templo donde las almas, en silencio, conectan en torno a la humanidad”.

La Cinemateca de Bogotá celebrará sus 55 años proyectando 10 películas con entrada gratuita. Foto: Foto por Juan Santacruz - Idartes

Salvaguarda de la memoria

Bajo la dirección de Ricardo Cantor, la Cinemateca también cumple un rol vital como archivo vivo. Cantor, quien pasó su juventud formándose en estas salas antes de ingresar a la Universidad Nacional, destaca la labor técnica de conservación: procesos de preservación de materiales fílmicos, digitales y análogos, además del resguardo de material conexo a las obras, sus realizadores y las tecnologías que permitieron su creación.

Para este aniversario, Cantor explica que la selección gratuita busca “realizar miradas a la historia de Colombia, principalmente a través de relatos que ocurren en Bogotá y que transitan por los temas que han atravesado al país en el último siglo”.

El reto de la descentralización

El esfuerzo por llegar a nuevos territorios ha llevado a la Cinemateca más allá de su sede principal. Actualmente cuenta con dos salas descentralizadas: Cinemateca El Tunal, inaugurada en noviembre de 2022, y la Cinemateca Fontanar del Río, abierta en abril de 2024. Ambas sedes operan con entrada libre los fines de semana (viernes a domingo), gracias a convenios de cooperación cultural como el de la Embajada de Francia.

A pesar de los avances, Cristina Gallego invita a la reflexión sobre la calidad y el valor del cine. Si bien celebra la apertura de nuevos espacios, advierte sobre la importancia de mantener estándares óptimos de proyección.

Además, plantea un dilema sobre la gratuidad: “Me parece muy positivo que se abran espacios accesibles, sin embargo, creo que hay que tener cuidado con la idea de que lo popular deba ser gratuito. El cine tiene un valor, aunque sea simbólico, y eso opera en el imaginario de la gente. La gratuidad total puede terminar siendo contraproducente para el ecosistema audiovisual”.

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La invitación de la Cinemateca para el próximo 10 de abril es a habitar el cine por medio de las 10 proyecciones gratuitas programadas ese día, y también a lo largo de todo el año a través de los diferentes ciclos que incluyen conversatorios y experiencias alrededor del séptimo arte.