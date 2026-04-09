La Cinemateca de Bogotá, del Idartes, cumple cincuenta y cinco años haciendo latir el corazón del público a partir de imágenes en movimiento y diversas historias que despiertan pensamientos, ideas, sueños y posibilidades.

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Desde su fundación en 1971, la Cinemateca de Bogotá ha propiciado el encuentro de diversas culturas audiovisuales y fomentado el pensamiento crítico, la investigación y el fortalecimiento de la creación local. Asimismo, ha trabajado en la preservación del patrimonio y la memoria audiovisual, la exhibición y difusión de producciones nacionales e internacionales, y la experimentación con nuevas estéticas, narrativas y tecnologías en torno a las artes audiovisuales en Bogotá.

Por eso, el 10 de abril la programación de la Cinemateca de Bogotá estará dedicada al cine colombiano para celebrar sus 55 años en compañía del público, con una maratón de diez películas que ofrecen miradas a momentos de la historia del país a partir de relatos de personas y comunidades que, desde sus experiencias en espacios íntimos y en la esfera pública, marcaron más de un siglo en Colombia. Ambientadas en distintos momentos de la historia nacional y desde registros documentales y ficcionales, dramáticos, testimoniales y con rasgos de comedia, esta selección testifica las maneras en que el cine crea y recrea nuestra memoria.

La celebración inicia desde la 1 p.m. hasta las 7:30 p.m. con los siguientes títulos:

Noviembre (Dir. Tomás Corredor, 2025) Colombia, Brasil, México, Noruega.

El reparto, que suma a Santiago Alarcón, Natalia Reyes y 28 actores y actrices más, entre quienes la experiencia teatral fue apreciada, ensayó durante seis semanas y luego rodó en otras cuatro. La entrega no fue en vano. Foto: Burning

Estimados señores (Dir. Patricia Castañeda, 2024) Colombia.

'Estimados Señores' se consagró como la película más premiada de los Macondo 2025. Foto: Premios Macondo A.P.I.

Nuestra película (Dir. Diana Bustamante, 2022) Colombia, Francia.

El rojo más puro (Dir. Yira Plaza O’Byrne, 2023) Colombia.

El rojo más puro / Yira Plaza O'Byrne Foto: Briosa Films

Adiós al amigo (Dir. Iván David Gaona, 2024) Colombia.

'Adiós al amigo' (2024) Iván David Gaona Foto: La ContraBanda

Forenses (Dir. Federico Atehortúa Arteaga, 2025) Colombia.

La paga (Dir. Ciro Durán, 1962) Colombia, Venezuela.

Silencio en el paraíso (Dir. Colbert García, 2011) Colombia.

Además, se realizará una proyección especial de Elefante (Beca de Cortometraje de ficción en formato video Cinemateca Distrital - 2012) y Salvador (Beca de Música original para largometraje Cinemateca Distrital 2018) en conmemoración al realizador colombiano César Heredia, seguido de un conversatorio con la participación de Catherine Rodríguez (vestuarista), Juana González (directora de fotografía), Edgar Durán (actor), Héctor García (actor) y María Fernanda Barrientos (productora).

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La Cinemateca invita a todas las ciudadanas y los ciudadanos a vivir este día de celebración y cine colombiano y agradece a todas las personas que han hecho parte de esta trayectoria: al público, amigos, cinéfilos, agentes del sector cultural y de la industria audiovisual que han apoyado su labor para transformar miradas y ver en el tiempo.

No olvide que la entrada es libre, PERO, para acceder a la proyección debe reclamar la boleta en taquilla una hora antes de cada función, hasta completar aforo.

*Consulte la programación detallada en www.cinematecadebogota.gov.co y en las redes sociales de la Cinemateca de Bogotá.