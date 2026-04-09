La edición 24 del Festival de Cortos de Bogotá Bogoshorts y la 10 de su mercado Bogoshorts Film Market (único en Latinoamérica especializado en la industria de los formatos cortos) se realizarán del 1 al 8 de diciembre de 2026 y desde ya tienen abiertas sus convocatoria hasta el próximo 6 de agosto.

Reseña de ‘El testimonio de Ann Lee’: ¿y si Dios regresa en cuerpo de mujer?

Los realizadores podrán participar en las diferentes competencias nacionales e internacionales de festival en las categorías de ficción, documental, animación, experimental, Videoclip, F3 - Fanático Freak Fantástico, Realidad virtual y corto periodistico. Por su parte, el BFM abre sus componentes: In Vitro BFM, Incubadora BFM, Flipbook BFM y por primera vez Freak BFM.

En su edición anterior el Festival Bogoshorts reunió a más de 46.000 asistentes en cerca de 300 actividades y presentó más de 430 cortometrajes de todo el mundo, exhibidos en 120 funciones en 17 escenarios físicos y digitales.

El Bogoshorts Film Market, por su parte, continúa consolidándose como un espacio clave para impulsar las industrias del cortometraje a través de estrategias de producción, formación, circulación y networking, Sus asistentes tendrán la oportunidad de conectarse con importantes jugadores de la industria audiovisual y hacer crecer sus proyectos gracias al acceso a diferentes oportunidades nacionales e internacionales.

Bogoshorts: calificador a los Óscar, Goya y Macondo

Gracias a la calidad de su selección y al rigor de sus procesos, los cortometrajes ganadores de la Santa Lucía (galardón de Bogoshorts) a Mejor Corto de Ficción, Mejor Corto Documental y Mejor Corto de Animación son elegibles para su consideración a los Óscar en la siguiente temporada.

Así mismo, desde 2020, el evento hace parte del listado oficial de festivales internacionales calificadores de cortometrajes españoles a los Premios Goya de la Academia Española de Cine. La selección de las competencias oficiales del festival les dará la oportunidad de presentar su candidatura a las categorías de Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Cortometraje Documental.

Ganar la Santa Lucía lo puede llevar al Óscar, al Goya o al Macondo... Foto: Foto: Bogoshorts API

El Ficci destapa las cartas de su edición 65: regresan las competencias pero sigue desafiando corrientes

Y para el caso colombiano, Bogoshorts es uno de los 4 eventos nacionales a través de los cuales se llega a la nominación para los Premios Macondo de la Academia Colombiana de Cine, la cual gracias al acompañamiento y sugerencias del Festival ha fortalecido en los últimos años su relación con los cortos y los talentos emergentes.

Secciones competitivas del 24 Bogoshorts

Realizadores y productores de Colombia podrán participar en la Competencia Nacional, que incluye las categorías de Ficción, Documental, Animación, Experimental y Videoclip, así como reconocimientos técnicos y artísticos que visibilizan los distintos oficios del sector audiovisual. Por su parte la Competencia Internacional está dirigida a realizadores de todo el mundo (excepto Colombia) y otorga la Santa Lucía en las mismas categorías. Ambas competencias cuentan con premios en efectivo.

Adicionalmente, el festival tiene la competencia F3 - Fanático Freak Fantástico, enfocada en cortometrajes de terror, ciencia ficción, fantasía y géneros afines; la Competencia VR, para obras en 360°, 2D y 3D; y la nueva Competencia de Corto Periodístico que nación exitosamente en la pasada edición del festival.

“Cada uno decide sobre su vida”: Paolo Sorrentino estrena ‘La Grazia’ en Colombia, habló con Arcadia

Todos los cortometrajes inscritos podrán ser considerados para la Competencia Colecciones, donde se entrega el Premio del Público BOGOSHORTS, así como para la Competencia Conexión, orientada a fomentar coproducciones entre países iberoamericanos.

Bogoshorts Film Market cumple 10 años y abre convocatorias

El mercado del Festival Bogoshorts, el único en Latinoamérica dedicado exclusivamente al cortometraje y que se realiza anualmente en el marco del evento, es un espacio en el que productores, distribuidores, festivales y diferentes jugadores de la industria audiovisual del mundo, con especial énfasis en Iberoamérica, se dan cita para fortalecer y hacer realidad los proyectos seleccionados en los componentes en los que el mercado hace énfasis.

En su décima edición, el BFM continúa con sus tres convocatorias habituales y abre un nuevo componente para fortalecer los proyectos de género, para un total de cuatro líneas de trabajo donde seleccionarán los mejores proyectos. El cierre de las 4 convocatorias en el 6 de agosto.

El mercado del Festival Bogoshorts, BFM, reúne productores, distribuidores, festivales y diferentes jugadores de la industria audiovisual del mundo. Foto: Foto: Bogoshorts API

*In Vitro BFM: Para equipos conformados por director(a) y productor(a) de nacionalidad colombiana, que deseen realizar su primer cortometraje a nivel profesional (es decir, fuera del ámbito académico) para ser rodado en la ciudad de Bogotá y cuya duración debe ser entre 7 y 10 minutos. Tiene un premio de 50 mil USD aproximadamente en especie y efectivo para hacer realidad el corto.

*Incubadora BFM: Para proyectos de ficción y documental en desarrollo o no finalizados de toda Iberoamérica que se encuentren en cualquier etapa de evolución. Los seleccionados contarán con una agenda personalizada para conectar con empresas, festivales y profesionales que permitan que el corto evolucione de manera efectiva. El componente cuenta con premios para asistir a diferentes mercados internacionales y equipos para rodaje.

*Flipbook BFM: Para proyectos iberoamericanos de animación que se encuentren en etapa de desarrollo y que estén buscando fortalecerse. El enfoque es la búsqueda de potencial coproducción internacional. Los seleccionados tendrán un proceso de fortalecimiento de pitch y una agenda personalizada de conexiones.

Freak BFM: Nuevo componente del mercado para impulsar el cine de género. Para proyectos colombianos de terror, ciencia ficción o fantasía que se encuentren en etapa de desarrollo. Los seleccionados contarán con asesorías especializadas y mecanismos de fortalecimiento individual, además de estímulos para impulsar la producción del corto.

La convocatoria también busca empresas del sector audiovisual, con amplia experiencia o emergente, que estén buscando proyectos a los cuales vincularse o nuevos talentos. Adicionalmente los cortometrajes iberoamericanos de ficción, documental, animación y experimental inscritos en la convocatoria del Festival que lo deseen serán incluidos en la Videolibrería BFM, una herramienta del mercado para potenciar el acercamiento de distribuidores y ventanas de exhibición, además de programadores y festivales.

Requisitos de inscripción

Para inscribirse en el 24 Bogotá Short Film Festival, realizadores y productores deben tener en cuenta que solo se aceptarán obras de ficción, documental, animación, experimental, videoclips y periodísticos de máximo 30 minutos de duración, terminados después del 1 de enero de 2025, que no hayan tenido ninguna exhibición pública en Colombia y que no se encuentren publicados en Internet (excepto videoclips y corto periodístico).

El proceso de inscripción se llevará a cabo únicamente a través de la plataforma ShortFilmDepot (www.shortfilmdepot.com). No se aceptará ningún tipo de copia física ni screeners por fuera de la plataforma con excepción de las obras provenientes de Palestina, Irán, Ucrania y Cuba, que tendrán una vía especial de envío.

Así se vivió el Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá 2025. Foto: cortesía Bogoshorts A.P.I.

Todos los cortometrajes colombianos, de coproducción colombiana o dirigidos por colombianos en cualquier lugar del mundo (incluyendo aquellos que deseen postular a la Competencia F3 - Fanático Freak Fantástico), deberán inscribirse en la Competencia Nacional. Recuerde que las bases completas las pueden descargar en este enlace o desde la página web oficial www.bogoshorts.com.

Para inscribirse en el Film Market, el proceso debe realizarse por medio de formularios de google forms específicos para cada componente: Incubadora BFM, In Vitro BFM, Flipbook BFM, Freak BFM y Empresas BFM. Las bases y los formularios se encuentran en este enlace o en la web del festival.

Para cortos terminados que deseen aplicar al festival y para los proyectos en busca de hacer parte del mercado todas las convocatorias se cierran el 6 de agosto sin excepción.