En la Cinemateca de Bogotá, la 110 Bogoshorts Sessions, que se realizará el próximo viernes 27 de marzo, entrega una función especial que reunirá cinco cortometrajes dirigidos por mujeres, provenientes de distintas competencias de la más reciente edición del Festival de Cortos de Bogotá.

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Bogoshorts es uno de los encuentros de cortometrajes más importantes de América Latina y es calificador para los premios Óscar, Goya y Macondo. Desde su creación, se ha consolidado como una plataforma de exhibición, formación y posicionamiento para realizadores emergentes del cine colombiano.

Durante su edición número 23, realizada del 2 al 9 de diciembre de 2025, el festival otorgó su premio, la Santa Lucía, a diversos cortometrajes en competencia. Cinco de estas obras fueron dirigidas por mujeres y ahora regresan a la pantalla en esta sesión especial de la Cinemateca de Bogotá, que busca reconocer el talento, la dedicación y las nuevas miradas femeninas dentro del cine colombiano.

La sesión tendrá lugar el 27 de marzo de 2026. Foto: cortesía Bogoshorts / A.P.I.

La sesión del 27 de marzo reúne cortometrajes de ficción, documental, animación y experimental, que exploran distintas miradas sobre el cuerpo, la memoria, el deseo y la identidad. Estos son los cortos.

La Mona, de Laura Gutiérrez / Colombia / 18′18′'

La Mona I Colombia I 18'18''. Dir. Laura Gutiérrez Foto: cortesía Bogoshorts / A.P.I.

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La Mona I Colombia I 18'18'' Competencia Nacional Ficción 2 Dir. Laura Gutiérrez Foto: cortesía Bogoshorts / A.P.I.

Entre el polvo y el bochorno está La Hondura, un caserío olvidado donde la tensión se siente como electricidad en el aire. Allí La Mona, una paramilitar, impone el orden. Sin embargo, no puede dominar la naturaleza de su cuerpo y la menstruación la doblega hasta tirarla a la cama. Su deseo sexual reprimido y la maternidad que no ejerce traicionan su autoridad. Su carácter huraño es de trinchera pero su feminidad aflora revelando la sensibilidad que también la habita.

Tres hombres miran pasar las estaciones, de Patricia Ayala / Colombia / 19′10′'

Tres hombres miran pasar las estaciones I Colombia I 19'10''. Dir. Patricia Ayala Foto: cortesía Bogoshorts / A.P.I.

Tres generaciones de la misma familia obsesionada por igual con las imágenes, las generadas por la cámara de cine o por la máquina de radiología. Irónicamente, los tres murieron de cáncer. Un tríptico de la mirada que revela la sociedad que hemos sido a lo largo del último siglo.

Una vez en un cuerpo, de María Cristina Pérez / Colombia, Estados Unidos / 10′20′'

Una vez en un cuerpo I Colombia, Estados Unidos I 10'20''. Dir. María Cristina Pérez Foto: cortesía Bogoshorts / A.P.I.

Una vez en un cuerpo I Colombia, Estados Unidos I 10'20'' Competencia Nacional Ficción 2 Dir. María Cristina Pérez Foto: cortesía Bogoshorts / A.P.I.

Mientras lidia con un ser extraño en su interior, una mujer busca reconciliarse con su hermana a raíz de un incidente en su adolescencia. Al explorar las experiencias compartidas a través de sus cuerpos, logra enfrentar la naturaleza de aquello que la habita.

Somnolítico, de Abril Natalia Velásquez / Colombia / 10′56′'

Somnolítico I Colombia I 10'56''. Dir. Abril Natalia Velásquez. Foto: cortesía Bogoshorts / A.P.I.

‘Hamnet’, de Chloé Zhao: el vacío del duelo, la catarsis que dio vida a ‘Hamlet’

Somnolítico I Colombia I 10'56'' Competencia Nacional Experimental Dir. Abril Natalia Velásquez Foto: cortesía Bogoshorts / A.P.I.

Un ser extraño pierde su rumbo en el caos del sistema de transporte, pasando de un lugar a otro sin encontrar una salida. Los caminos se ven invadidos por recorridos acelerados que van y vuelven como cascadas humanas. Los transeúntes, sin identidad, se mueven automáticamente, creando un laberinto en el que las rutas parecen no tener fin. Personas dormidas y agotadas parecen fusionarse con el entorno y, mientras el bus sigue su marcha, el ser finalmente logra descubrir su identidad.

Pudor ante el asalto de los ojos furtivos, Laura María Rodríguez / 2025 / Colombia / 8′35′'

Pudor ante el asalto de los ojos furtivos I 2025 I Colombia I 8'35''. Dir. Laura María Rodríguez Foto: cortesía Bogoshorts / A.P.I.

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Pudor ante el asalto de los ojos furtivos I 2025 I Colombia I 8'35'' Competencia Nacional Animación Dir. Laura María Rodríguez Foto: cortesía Bogoshorts / A.P.I.

La ciudad como un escenario de deseo, donde la mirada masculina suscita vigilancia y escrutinio ante el cuerpo femenino. Esta relación de poder convierte al cuerpo en un campo de disputa en el espacio público.

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La función contará además con un conversatorio con cuatro de las realizadoras de los cortometrajes, moderado por Carla Melo Gampert, que permitirá al público conocer más sobre los procesos creativos detrás de estas obras.

*Entradas disponibles en la taquilla de la Cinemateca de Bogotá y en TuBoleta, con un valor de 7 mil pesos.