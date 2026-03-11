El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), el más antiguo de Latinoamérica, regresa con una edición conmemorativa 65 llena de sorpresas. Eso anunció hoy en la Cinemateca de Bogotá, que una vez más acogió su lanzamiento a poco menos de un mes de su realización.

El festival tendrá lugar del 14 al 19 de abril, en Cartagena, que se convertirá una vez más en ciudad epicentro del cine, con una programación que reúne propuestas audiovisuales que desafían las corrientes dominantes y expanden los límites de la imagen en movimiento. Una vez más, este festival celebra la diversidad y la memoria.

David Montenegro, Margarita Díaz, Ansgar Vogt y Mónica Moya, en el lanzamiento del Ficci 65 en Bogotá. Foto: Ficci / A.P.I.

Margarita Díaz, directora general, anotó el contraste entre el frío de la capital y lo que se vivirá en la heroica, y explicó: “Durante más de seis décadas, el Ficci ha acompañado las transformaciones del cine iberoamericano, preservando su historia y abriendo espacio para miradas nuevas y provocadoras. El Festival ha sido, para muchos de los grandes directores de la región, el lugar donde sus primeras películas encontraron público, conversación y reconocimiento. Y esta nueva edición reafirma ese espíritu: celebrar nuestra memoria cinematográfica, nuestras raíces mientras seguimos siendo un territorio de descubrimiento, encuentro y primeros pasos para las voces que están imaginando y decodificando el cine del futuro”.

Este año, el Festival ofrece más de 250 proyecciones, con la participación de 180 películas de 57 países. Entre estas, se destacan 58 estrenos nacionales, 42 estrenos latinoamericanos y 28 estrenos mundiales, consolidando al festival como un punto clave para la exhibición de cine en Iberoamérica y el mundo.

Hernán Piñeres, presidente de la Junta Directiva del Ficci; Consuelo Luzardo, homenajeada ilustre (recibirá el Premio Víctor Nieto); Claudia Triana, directora de Proimagenes Colombia y Manuel Lozano Pineda, director de comunicaciones del Ficci. Foto: Ficci / A.P.I.

Regresan las competencias

Competencia de Largometrajes Iberoamericanos

Contará con una selección de 7 películas provenientes de España, Argentina, México, y Portugal. Estas serán evaluadas por un jurado compuesto por Rodrigo Texeira, productor brasileño; Tatiana Huezo, cineasta mexico-salvadoreña; y Barbara Wurm, jefe de programación en la sección Forum de Berlinale. Las películas competirán por premios como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Interpretación y Gran Premio del Jurado, con premios en efectivo que ascienden a 20 millones de pesos para la mejor película.

Competencia de Largometrajes Colombianos: Estrenos Mundiales y una Plataforma Global

Este año, cinco películas colombianas se presentan como estrenos mundiales en el FICCI 65, consolidando al Festival como la plataforma preferida para cineastas colombianos y de todo el mundo que buscan estrenar sus obras. El jurado encargado de la competencia estará conformado por Beatrice Fiorentino, delegada general de la Semana de la Crítica en Venecia; Eugenia Mumenthaler, productora de cine suiza; y Roger Koza, crítico de cine y programador argentino. Este jurado evaluará las obras y otorgará los premios a Mejor Película y Mejor Director, entre otros reconocimientos, como el Premio del Público.

'Piedras preciosas', Simón Vélez Foto: cortesía Cineplex / A.PI.

Entre los estrenos mundiales se encuentran las primeras películas de Juliana Zuluaga, Manual para invocar fantasmas; El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar, de Deimer Quintero Vertel; Una escritura en apariencias, de Nicolás Cifuentes; y Lolita en Honda, de Daniel Torres. A estos títulos se suma la premiere latinoamericana de Piedras preciosas, de Simón Vélez. La selección presenta además las más recientes obras de Lina Rodríguez, Puntos de fuga, y el estreno mundial de Las almas ni los ojos, de Canela Reyes y César Jaimes.

Competencia de Cortometrajes Iberoamericanos

En esta sección presenta 12 cortometrajes provenientes de países como España, Brasil, México, Chile, Cuba, Perú, República Dominicana, Argentina, Uruguay, entre otros. Los cortometrajes competirán por los premios a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Contribución Artística. Este jurado estará integrado por Felipe Guerrero, editor y productor colombiano; Agustina Comedi, realizadora argentina; y Maximiliano Cruz, director artístico del Festival Internacional de Cine de la UNAM.

Competencia de Cortometrajes Colombianos

En la Competencia de Cortometrajes Colombianos, 20 cortometrajes en la competencia nacional, de los cuales 13 son estrenos mundiales, que competirán por diversos premios, incluidos el Premio a Mejor Película, Mejor Dirección, y el Premio del Público. Los cortometrajes en esta sección han sido seleccionados para representar lo mejor del cine corto colombiano, y los ganadores serán elegidos por un jurado compuesto por Ilir Hasanaj, director y productor kosovar-suizo; Nicolás Pereda, director de cine mexicano; y Teresa Arredondo, directora de cine chilena.

La imagen fue creada por Kike Sierra, diseñador gráfico e ilustrador colombiano, y acompañará al Festival en su edición 65, que se celebrará del 14 al 19 de abril de 2026 en Cartagena de Indias. Foto: FICCI

Una réplica del árbol en el lanzamiento del Ficci 65 en la Cinemateca de Bogotá. Foto: Ficci / A.P.I.

Componentes del Ficci 65

Cine en los Barrios

Este año, Cine en los Barrios continúa llevando el cine a diferentes comunidades de Cartagena. La sección abre una ventana a relatos sensibles, personajes con agencia e imágenes planetarias que irrumpen en plazas, calles y comunidades de Cartagena. Además, contará con un jurado local y joven responsable de elegir la Mejor Película y la Mejor Interpretación, compuesto los cartageneros Luis David Herrera, Leiry Jimenéz Barrios Bello, Karol Bohórquez y Carolina Cantillo, gestores culturales de sus barrios.

De Indias

Reúne una selección de obras realizadas en el corazón geográfico del Festival: Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar. De Indias reconoce y resalta el amplio talento local, celebra la identidad Caribe y visibiliza los relatos, preocupaciones y búsquedas de la región, mientras propone miradas y diálogos que fomentan la apropiación del lenguaje audiovisual en todas sus formas y potencias. Los proyectos seleccionados reciben un estímulo monetario de la Cámara de Comercio de Cartagena. Entre los títulos que se presentarán en esta sección se encuentran Ángeles somos (Dir. Kizzis Ramírez Delgado) y Piratas de la Boquilla (Dir. Shannie Villa).

Al frente, Ansgar Vogt y David Montenegro, director Artístico y cabeza de programación del Ficci. Foto: Ficci / A.P.I.

Tributo Ben Rivers

El británico Ben Rivers llega al festival para recibir un tributo por su obra y trabajo, marcado por la combinación de técnicas y estéticas del cine analógico, una observación documental de carácter poético y un interés por formas de vida marginales y un lenguaje visual profundamente atmosférico. Su cine se ha proyectado en festivales, museos y galerías, y su práctica transita con naturalidad entre el cine experimental, el videoarte y la instalación cinematográfica.

La obra de Rivers dialoga con la pregunta por la memoria y una cualidad casi atemporal que se integra en los múltiples hilos narrativos de la edición aniversario. El tributo programará varias de las películas del director con primera proyección en Colombia, incluida Mare’s nest (2025) su más reciente obra, ganadora en el Festival de Cine de Locarno.

(S)paces of Time

Esta sección se concibe como una plataforma para formas innovadoras y ambiciosas de creación que exploran las posibilidades temporales del cine desde perspectivas narrativas, materiales, conceptuales, estéticas y acústicas, proponiendo experiencias que expanden la percepción y los alcances del medio cinematográfico. Ocho largometrajes y cinco cortometrajes que desplazan los límites del lenguaje cinematográfico y reinventan la materia de la imagen componen esta selección.

Cine Afro

Cine Afro explora las múltiples perspectivas de cineastas afro en el contexto global, a través de obras que examinan experiencias, memorias y expresiones culturales de las diásporas africanas, así como las tensiones históricas y contemporáneas que atraviesan sus comunidades. Entre las obras destacadas se encuentra Se eu fosse vivo... vivia (Dir. André Novais Oliveira, Brasil) y Crocodile (Dir. Pietra Brettkelly, Nueva Zelanda, Nigeria), entre otros títulos que visibilizan la riqueza de las producciones de cine afro.

Cine Indígena

La sección reúne obras que, desde diversas tradiciones y contextos, proponen relatos sobre el encuentro, la transmisión de saberes y las múltiples maneras de habitar y comprender el mundo. Este año, el Ficci presenta una serie de películas como Apotnojushi - la casa del viento (Dir. Marbel Vanegas Jusayu, Colombia) y Runa Simi (Dir. Augusto Zegarra, Perú).

Muestras Internacionales

En el FICCI 65 se presentará una constelación de muestras internacionales que invitan a recorrer distintas geografías y sensibilidades de sus territorios.

La Muestra España incluirá títulos como Historias del buen valle (2025), de José Luis Guerín, e Iván & Hadoum (2026), de Ian de la Rosa. La Muestra Suiza presentará Nuit obscure – Ain’t a Child (2025), de Sylvain George, y El mundo al revés (2025), de Agostina Di Luciano y León Schwitter.

La Muestra Argentina reunirá películas como Los nadadores (2026), de Sol Iglesias SK, y La noche está marchándose ya (2025), de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini; mientras que Casa Brasil proyectará Pequeñas criaturas (2025), de Anne Pinheiro Guimarães, e Isabel (2026), de Gabe Klinger.

También se presentará Costas: Archivos de la Diáspora, una sección curada por Laura Alhach que reflexiona sobre los movimientos tricontinentales con títulos como Comunicado de Argentina de Lili Massaferro y Lucha Films Collective (1977) y Ali in Wonderland de Djouhra Abouda y Alain Bonnamy (1976).

