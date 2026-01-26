In Memoriam

“Figura emblemática”: con palabras de homenaje, el FICCI destaca la huella humana y artística de Salvo Basile

La Junta Directiva de la Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias expresó su profundo dolor ante el fallecimiento de Basile, y lo recordó con la altura que merece.

Redacción Arcadia
26 de enero de 2026, 2:58 p. m.
Salvo Basile (1940-2026).
Salvo Basile (1940-2026). Foto: cortesía FICCI / A.P.I.

La Junta Directiva de la Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) expresó en comunicación oficial su más sentido pesar por el fallecimiento de Salvatore “Salvo” Basile, figura emblemática de la cinematografía nacional y del propio festival, cuya vida y trayectoria artística dejaron una marca imborrable en la cultura colombiana.

Él era Salvo Basile, famoso actor italiano que se enamoró y murió en Cartagena

El presidente de la Junta Directiva del FICCI, Hernán Guillermo Piñeres dijo que “La partida de Salvo Basile es una pérdida dolorosa para nuestra corporación. Salvo fue miembro de la Junta Directiva, presidente del FICCI y uno de los grandes asesores en la historia del festival. Acompañó desde siempre a don Víctor Nieto, contribuyendo con su visión, su pasión por el cine y su dedicación inquebrantable al desarrollo del séptimo arte en Cartagena y Colombia. Su legado permanecerá por siempre en la memoria de nuestra comunidad y en la historia del festival.”

Murió Salvo Basile, actor y procutor italiano que se enamoró de Cartagena, Colombia.
Murió Salvo Basile, actor y procutor italiano que se enamoró de Cartagena, Colombia. Foto: X alcalde de Cartagena: @dumek_turbay

La directora general del FICCI, Margarita Díaz, también se pronunció frente a su fallecimiento : “El legado de Salvo Basile en el FICCI nos motiva a seguir trabajando con rigor, visión y compromiso para que el Festival continúe trascendiendo en el tiempo. Su aporte permanece en la historia, en las decisiones que marcaron el rumbo del evento y en la manera en que entendemos el cine como un espacio de encuentro y reflexión. El Festival está de luto”.

Salvo Basile nació el 18 de mayo de 1940 en Nápoles, Italia, y desde muy joven encontró en las artes escénicas su vocación; participó en teatro y cine antes de convertirse en una figura clave del audiovisual en Colombia. Su llegada a Colombia data de noviembre de 1968, cuando fue invitado como asistente de dirección para la filmación de La Quemada, una superproducción del cineasta italiano Gillo Pontecorvo, protagonizada por Marlon Brando y rodada en escenarios de la costa caribeña colombiana.

El FICCI 65 revela su imagen: en 2026, el festival ofrece el árbol como símbolo del encuentro comunitario

Fue precisamente en Cartagena donde Basile encontró su casa, su familia y su vida profesional: enamorado de la ciudad, se nacionalizó colombiano y se integró de manera profunda a la vida cinematográfica, cultural y social del país.

Como actor y productor, Salvo Basile participó en producciones nacionales e internacionales en cine y televisión, desde clásicos hasta series populares. Su carrera incluyó papeles en La estrategia del caracol, El amor en los tiempos del cólera, Lecciones para un beso y numerosas producciones televisivas que marcaron la historia audiovisual colombiana.

Además de su trabajo artístico, Basile fue un gestor cultural comprometido con el desarrollo social. Creó y lideró proyectos con impacto en comunidades vulnerables, especialmente con jóvenes de barrios marginales de Cartagena, proponiendo el cine como herramienta pedagógica y de transformación social. Promovió talleres de formación cultural y actividades educativas que buscaban acercar a los jóvenes al cine como lenguaje de expresión, pensamiento crítico y creación.

En reconocimiento a su aporte artístico y cultural, Salvo Basile fue honrado con el Premio Víctor Nieto a toda una vida en los Premios India Catalina, distinción que celebra su carrera de más de medio siglo y su impacto profundo en la historia del cine en Colombia y en el FICCI.

La Junta Directiva del FICCI rinde pues un homenaje a la altura Salvo Basile, lleno de “gratitud infinita por su legado, su dinamismo creativo, su espíritu humano y su amor por el cine y por Cartagena”. Y no mienten cuando dicen que “su ejemplo seguirá inspirando a nuevas generaciones de cineastas, artistas y públicos que continúan creyendo en el poder transformador del cine”.

