Danielle Brooks (nominada la premio por The Colour Purple y genial en la serie peacemaker) y Lewis Pullman (hijo del muy conocido Bill Pullman) anunciaron los nominados desde Beverly Hills, ¡con la novedad del premio a mejor casting!

Así quedaron las muy disputadas categorías principales para la 98 entrega de los premios Óscar en Los Ángeles, el próximo 15 de marzo (con presentación de Conan O’Brien). De cara a esa noche, Sinners hace historia en los Óscar, con 16 nominaciones, mientras que la enorme Sentimental Value de Joachim Trier logró 9 y Wagner Moura se convirtió en el primer brasileño en conseguir nominación de la máxima categoría de la actuación en Estados Unidos (por su primer filme en portugués después de 12 años).

Jennifer Lawrence se quedó por fuera, tras dejar un papel notable en Die My Love, así como La única opción de Park Chan-wook no caló en la Academia. Y si bien Fue solo un accidente no fue nominada a mejor película (entró F1, que es técnicamente notable, no mucho más que eso), sí fue nominada a mejor guion y mejor película internacional, y eso es algo importante. Jafar Panahi merecía también nominación a mejor director.

Chloé Zhao se convirtió en la segunda mujer en 98 entregas en ser nominada a mejor directora en dos ocasiones. Ganó por 'Nomadland' y ahora presenta 'Hamnet'. Foto: Universal Pictures

Por fuerte que sea el hecho, no deja de ser: Chloé Zhao se convirtió en la segunda mujer en 98 entregas en ser nominada a mejor directora en dos ocasiones (Jane Campion fue la precursora). Para muchos, Guillermo del Toro merecía también integrar esa categoría.

Michael B. Jordan lo deja todo en 'Sinners' de Ryan Coogler. Foto: Warner Brothers.

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning - Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value

Amy Madigan - Weapons

Wunmi Mosaku - Sinners

Teyana Taylor - One Battle After Another

Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, ¡dos nominadas! Foto: Kasper Tuxen Andersen

Música original

Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another, Sinners.

Mejor guion original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Marty Supreme

Sinners

'It Was Just an Accident' aborda de forma brillante traumas de pasar tiempo en prisión, a merced de quienes en la causa religiosa encontraban una excusa para torturar. Foto: ©LesFilmsPelleas

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

La adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenó en Netflix. Foto: Photo by StillMoving.Net for Netflix

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Sinners

Sean Penn - One Battle After Another

Stellan Skarsgard - Sentimental Value

Benicio el Toro, nominado por 'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson. Foto: Warner Bros.

Mejor Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

'Avatar Fire & Ash'. Foto: 20th Century Studios

Mejor vestuario

Avatar Fire & Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

En 'Marty Supreme' se vive el sueño de la gloria total en el ping pong, del que muchos se ríen... Foto: Atsushi Nishima / A24 / Diamond Films

Mejor largometraje documental

The Alabama Solution (se puede ver en HBO Max)

Come See me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor (Se puede ver en Netflix)

*En la categoría a mejor corto documental fue nominado, Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud, que se puede ver en HBO Max.

'O Agente Secreto' de Kleber Mendonça Filho, protagonizada por Wagner Moura. Foto: Cortesía Cineplex

Mejor película internacional

The Secret Agent

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Foto: Mime Films, Tanit Films

Mejor largometraje animado

Arco

Elio

K-Pop Demon Hunters

Little Amélie

Zootopia 2

'Zootopia 2'. Foto: DISNEY

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Escrita y dirigida por Ryan Coogler, 'Sinners' está protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel, acompañado por dos merecidos nominados: Wunmi Mosaku y Delroy Lindo. Foto: Warner Bros.

Mejor edición

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

'Sirat', de Olivier Laxe, es una película tremenda que se baila hasta que se deja de bailar... se siente en los huesos. Foto: @QuimVives / cortesía Cineplex

Mejores efectos visuales

Avatar Fire & Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor Cinematografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson. Foto: Warner Bros.

Mejor actor principal

Timothée Chalamet -Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Michal B. Jordan - Sinners

Wagner Moura - The Secret Agent

Mejor actriz principal

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson - Sung Sung Blue

Renate Reinsve - Sentimental Value

Emma Stone - Bugonia

Hamnet / Chloé Zhao Foto: Universal Pictures

Mejor dirección

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Joachim Trier - Sentimental Value

Ryan Coogler - Sinners

Renate Reinsve y Stellan Skarsgård son padre e hija en 'Sentimental Value'. Ambos nominados en esta genial cinta que se llevó nueve nominaciones en total. Foto: Kasper Tuxen Andersen

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

