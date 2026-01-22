Cine

Nominaciones a los 98 Premios Óscar: así quedaron las categorías en 2026, cuando ‘Sinners’ hizo historia

Les contamos qué dejaron estos importantes anuncios y qué películas pican en punta. La ceremonia será el 15 de marzo, en Hollywood.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Arcadia
22 de enero de 2026, 2:12 p. m.
Michael B. Jordan lo deja todo en 'Sinners' de Ryan Coogler. La película más nominada en la historia de los premios.
Michael B. Jordan lo deja todo en 'Sinners' de Ryan Coogler. La película más nominada en la historia de los premios. Foto: Warner Brothers.

Danielle Brooks (nominada la premio por The Colour Purple y genial en la serie peacemaker) y Lewis Pullman (hijo del muy conocido Bill Pullman) anunciaron los nominados desde Beverly Hills, ¡con la novedad del premio a mejor casting!

“Espero que la película genere un diálogo entre culturas”: Joachim Trier, sobre la brillante ‘Sentimental Value’

Así quedaron las muy disputadas categorías principales para la 98 entrega de los premios Óscar en Los Ángeles, el próximo 15 de marzo (con presentación de Conan O’Brien). De cara a esa noche, Sinners hace historia en los Óscar, con 16 nominaciones, mientras que la enorme Sentimental Value de Joachim Trier logró 9 y Wagner Moura se convirtió en el primer brasileño en conseguir nominación de la máxima categoría de la actuación en Estados Unidos (por su primer filme en portugués después de 12 años).

Jennifer Lawrence se quedó por fuera, tras dejar un papel notable en Die My Love, así como La única opción de Park Chan-wook no caló en la Academia. Y si bien Fue solo un accidente no fue nominada a mejor película (entró F1, que es técnicamente notable, no mucho más que eso), sí fue nominada a mejor guion y mejor película internacional, y eso es algo importante. Jafar Panahi merecía también nominación a mejor director.

Hamnet / Chloé Zhao
Chloé Zhao se convirtió en la segunda mujer en 98 entregas en ser nominada a mejor directora en dos ocasiones. Ganó por 'Nomadland' y ahora presenta 'Hamnet'. Foto: Universal Pictures

Por fuerte que sea el hecho, no deja de ser: Chloé Zhao se convirtió en la segunda mujer en 98 entregas en ser nominada a mejor directora en dos ocasiones (Jane Campion fue la precursora). Para muchos, Guillermo del Toro merecía también integrar esa categoría.

Televisión

Récord rotundo; estas fueron las producciones más vistas de Netflix en el segundo semestre de 2025

Arcadia

“Sin ponerme muy emocional, porque he pasado por mucho, esta gira me reconstruyó el corazón”: Daniel Cavanagh

Cine

Premios Óscar 2026: dos películas favoritas para las nominaciones de la esperada noche de premiación

Televisión

Qué ver en Netflix este miércoles, 21 de enero; estos son los estrenos más esperados

Arcadia

Dos matices del rock progresivo colombiano que debe escuchar: Argovia y Thy Method

Arcadia

Conciertos: Tom Morello tendrá show solitario en el JEG, Fito girará por varias ciudades y BTS anuncia dos fechas

Arcadia

‘El Caballero de los Siete Reinos’: esta mirada épica al hombre común de Westeros brilla en HBO Max

Arcadia

Estas siete películas de autor serán protagonistas en Globos de Oro y Óscar, y se estrenan en el país

Arcadia

Jafar Panahi revela la radiografía de ‘Fue tan solo un accidente’, película que rodó de espaldas al régimen

Arcadia

Timothée Chalamet impulsa su candidatura al Óscar: lo que necesita saber de los Critics Choice

Michael B. Jordan lo deja todo en 'Sinners' de Ryan Coogler.
Michael B. Jordan lo deja todo en 'Sinners' de Ryan Coogler. Foto: Warner Brothers.

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning - Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value

Amy Madigan - Weapons

Wunmi Mosaku - Sinners

Teyana Taylor - One Battle After Another

Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, ¡dos nominadas!
Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, ¡dos nominadas! Foto: Kasper Tuxen Andersen
Estas siete películas de autor serán protagonistas en Globos de Oro y Óscar, y se estrenan en el país

Música original

Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another, Sinners.

Mejor guion original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Marty Supreme

Sinners

La película aborda de forma brillante traumas de pasar tiempo en prisión, a merced de quienes en la causa religiosa encontraban una excusa para torturar.
'It Was Just an Accident' aborda de forma brillante traumas de pasar tiempo en prisión, a merced de quienes en la causa religiosa encontraban una excusa para torturar. Foto: ©LesFilmsPelleas

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Guillermo del Toro attends the Headline Gala screening of Netflix's "Frankenstein" during the 69th BFI London Film Festival at The Royal Festival Hall on October 13th, 2025 in London, England. (Photo by StillMoving.Net for Netflix)
La adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenó en Netflix. Foto: Photo by StillMoving.Net for Netflix

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Sinners

Sean Penn - One Battle After Another

Stellan Skarsgard - Sentimental Value

'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson.
Benicio el Toro, nominado por 'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson. Foto: Warner Bros.

Mejor Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Las relaciones entre padres e hijos en la familia Sully se encuentran en un punto difícil, en medio de un duelo que los afecta y peligros que acechan. Y si bien la juventud es a menudo silenciada, encuentra su voz y acción.
'Avatar Fire & Ash'. Foto: 20th Century Studios

Mejor vestuario

Avatar Fire & Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

En 'Marty Supreme' se vive el sueño de la gloria total en el ping pong, del que muchos se ríen...
En 'Marty Supreme' se vive el sueño de la gloria total en el ping pong, del que muchos se ríen... Foto: Atsushi Nishima / A24 / Diamond Films

Mejor largometraje documental

The Alabama Solution (se puede ver en HBO Max)

Come See me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor (Se puede ver en Netflix)

*En la categoría a mejor corto documental fue nominado, Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud, que se puede ver en HBO Max.

Un profesor universitario viaja desde São Paulo a la ciudad costera de Recife durante la semana de Carnaval con la esperanza de reencontrarse con su hijo. Pronto descubre que es seguido y vigilado por los vecinos de su nuevo refugio, sin escapatoria de las garras de la corrupción.
'O Agente Secreto' de Kleber Mendonça Filho, protagonizada por Wagner Moura. Foto: Cortesía Cineplex
‘O Agente Secreto’ de Brasil y ‘Belén’ de Argentina en la lista corta del Óscar; ‘Un Poeta’, por fuera

Mejor película internacional

The Secret Agent

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Estrenos (pendientes) de autor _4
Foto: Mime Films, Tanit Films

Mejor largometraje animado

Arco

Elio

K-Pop Demon Hunters

Little Amélie

Zootopia 2

Nick Wilde y Judy Hopps en 'Zootopia 2'. © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
'Zootopia 2'. Foto: DISNEY

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Escrita y dirigida por Ryan Coogler, 'Sinners' está protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel, acompañado por Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson y Delroy Lindo.
Escrita y dirigida por Ryan Coogler, 'Sinners' está protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel, acompañado por dos merecidos nominados: Wunmi Mosaku y Delroy Lindo. Foto: Warner Bros.

Mejor edición

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

‘Una batalla tras otra’: Paul Thomas Anderson da luz a la hija de la revolución

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Sirat / Olivier Laxe
'Sirat', de Olivier Laxe, es una película tremenda que se baila hasta que se deja de bailar... se siente en los huesos. Foto: @QuimVives / cortesía Cineplex

Mejores efectos visuales

Avatar Fire & Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor Cinematografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson.
'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson. Foto: Warner Bros.

Mejor actor principal

Timothée Chalamet -Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Michal B. Jordan - Sinners

Wagner Moura - The Secret Agent

Mejor actriz principal

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson - Sung Sung Blue

Renate Reinsve - Sentimental Value

Emma Stone - Bugonia

Hamnet / Chloé Zhao
Hamnet / Chloé Zhao Foto: Universal Pictures

Mejor dirección

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Joachim Trier - Sentimental Value

Ryan Coogler - Sinners

Renate Reinsve y Stellan Skarsgård son padre e hija en 'Sentimental Value'.
Renate Reinsve y Stellan Skarsgård son padre e hija en 'Sentimental Value'. Ambos nominados en esta genial cinta que se llevó nueve nominaciones en total. Foto: Kasper Tuxen Andersen

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

*Iremos complementando con otras categorías y más información.

Más de Arcadia

Michael B. Jordan lo deja todo en 'Sinners' de Ryan Coogler.

Nominaciones a los 98 Premios Óscar: así quedaron las categorías en 2026, cuando ‘Sinners’ hizo historia

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Récord rotundo; estas fueron las producciones más vistas de Netflix en el segundo semestre de 2025

Weather Systems

“Sin ponerme muy emocional, porque he pasado por mucho, esta gira me reconstruyó el corazón”: Daniel Cavanagh

Premios Oscar 2025: la gran gala se llevará a cabo en la noche de este domingo 2 de marzo

Premios Óscar 2026: dos películas favoritas para las nominaciones de la esperada noche de premiación

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Qué ver en Netflix este miércoles, 21 de enero; estos son los estrenos más esperados

Sonidos por escuchar, si el prog es lo suyo.

Dos matices del rock progresivo colombiano que debe escuchar: Argovia y Thy Method

Tom Morello presenta 'The Atlas Underground Fire'

Conciertos: Tom Morello tendrá show solitario en el JEG, Fito girará por varias ciudades y BTS anuncia dos fechas

Dexter Sol Ansell es Egg y Peter Claffey es Ser Duncan 'Dunk' the Tall' en 'A Knight of the Seven Kingdoms' / 'El Caballero de los Siete Reinos', de HBO Max.

‘El Caballero de los Siete Reinos’: esta mirada épica al hombre común de Westeros brilla en HBO Max

Scar y Mufasa en el Rey León

Roger Allers, codirector del ‘Rey León’, muere dejando un legado invaluable en la industria del entretenimiento

'Acorazado', Brahiam Sánchez

Salón Nacional de Dibujo y Pintura 2026: un nuevo espacio con alcance territorial y representatividad nacional

Noticias Destacadas