Danielle Brooks (nominada la premio por The Colour Purple y genial en la serie peacemaker) y Lewis Pullman (hijo del muy conocido Bill Pullman) anunciaron los nominados desde Beverly Hills, ¡con la novedad del premio a mejor casting!
Así quedaron las muy disputadas categorías principales para la 98 entrega de los premios Óscar en Los Ángeles, el próximo 15 de marzo (con presentación de Conan O’Brien). De cara a esa noche, Sinners hace historia en los Óscar, con 16 nominaciones, mientras que la enorme Sentimental Value de Joachim Trier logró 9 y Wagner Moura se convirtió en el primer brasileño en conseguir nominación de la máxima categoría de la actuación en Estados Unidos (por su primer filme en portugués después de 12 años).
Jennifer Lawrence se quedó por fuera, tras dejar un papel notable en Die My Love, así como La única opción de Park Chan-wook no caló en la Academia. Y si bien Fue solo un accidente no fue nominada a mejor película (entró F1, que es técnicamente notable, no mucho más que eso), sí fue nominada a mejor guion y mejor película internacional, y eso es algo importante. Jafar Panahi merecía también nominación a mejor director.
Por fuerte que sea el hecho, no deja de ser: Chloé Zhao se convirtió en la segunda mujer en 98 entregas en ser nominada a mejor directora en dos ocasiones (Jane Campion fue la precursora). Para muchos, Guillermo del Toro merecía también integrar esa categoría.
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning - Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
Amy Madigan - Weapons
Wunmi Mosaku - Sinners
Teyana Taylor - One Battle After Another
Música original
Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another, Sinners.
Mejor guion original
Blue Moon
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Marty Supreme
Sinners
Mejor guion adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro - One Battle After Another
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Sinners
Sean Penn - One Battle After Another
Stellan Skarsgard - Sentimental Value
Mejor Casting
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
Mejor vestuario
Avatar Fire & Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Mejor largometraje documental
The Alabama Solution (se puede ver en HBO Max)
Come See me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor (Se puede ver en Netflix)
*En la categoría a mejor corto documental fue nominado, Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud, que se puede ver en HBO Max.
Mejor película internacional
The Secret Agent
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab
Mejor largometraje animado
Arco
Elio
K-Pop Demon Hunters
Little Amélie
Zootopia 2
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Mejor edición
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Mejor Sonido
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirat
Mejores efectos visuales
Avatar Fire & Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Mejor Cinematografía
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Mejor actor principal
Timothée Chalamet -Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
Ethan Hawke - Blue Moon
Michal B. Jordan - Sinners
Wagner Moura - The Secret Agent
Mejor actriz principal
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson - Sung Sung Blue
Renate Reinsve - Sentimental Value
Emma Stone - Bugonia
Mejor dirección
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Joachim Trier - Sentimental Value
Ryan Coogler - Sinners
Mejor Película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams