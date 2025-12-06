Aparte de Stranger Things, que ya entregó la mitad de su espectacular nueva temporada y nos puso a esperar hasta el 25 y 31 de diciembre para darnos clausura en familia, el streaming ofrece estos días actuaciones fuera de serie en producciones de creadores establecidos y autores promisorios. A la lista se suma un destacado documental que exalta el sacrificado oficio del fotorreportero, contando la historia de uno excepcional.

Pluribus, Apple TV+

La escritora Carol Sturka (Rhea Seehorn) quiere que el mundo regrese a la normalidad... | Foto: Apple TV

Parece que viene a salvar al mundo una consciencia colectiva amable y servil que se toma las mentes y cuerpos de la mayoría de seres humanos. Pero 12 personas en distintos lugares de la Tierra, inmunes al efecto, se preguntan qué sucedió y cómo lidiar con la situación. Algunos no tienen problema, otros quieren el mundo de vuelta. Entre ellos, la escritora Carol Sturka (Rhea Seehorn), de Albuquerque, Nuevo México. Luego de un primer episodio que demuestra por qué Seehorn es tan talentosa como subvalorada (mínimo un Emmy debería tener), la nueva creación del maestro Vince Gilligan, autor de Breaking Bad y Better Call Saul, eleva reflexiones sobre la alegría y la amargura, y, sí, la interacción con inteligencias artificiales que nos darían los códigos nucleares si se los pidiéramos. En su intento por reversar los efectos de esta amable posesión y conexión grupal, Carol entiende que sus pataletas tienen efectos. Cuenta con la actuación del colombiano Carlos Manuel Vesga, que va ganando crucial protagonismo con el paso de los episodios.

Death by Lightning, Netflix

Michael Shannon, en la piel del presidente Garfield. | Foto: LARRY HORRICKS-NETFLIX

Mucho se habla de asesinatos presidenciales gringos, como los de John F. Kennedy y Abraham Lincoln, pero esta miniserie de cuatro episodios creada por Mike Makowsky mira a otro presidente caído que bien lo amerita (y al personaje inestable y trepador que le quitó la vida). En paralelo, entre las miradas de estos dos hombres cuyos destinos se cruzan trágicamente, Makowsky dramatiza la historia real del vigésimo presidente de Estados Unidos: James Garfield, “el hombre de Ohio”, un antiguo general, héroe de la guerra civil y sabio pastor, baleado a los 50 años, seis meses después de asumir el cargo más importante de su país, cuya nominación consiguió, improbablemente, por los valores que proyectaba. La serie de cuatro episodios se apoya en guiones acertados y, en especial, en un reparto fantástico liderado por un inspirador Michael Shannon, en la piel del presidente Garfield (del que algo pueden aprender los políticos de hoy), y Matthew Macfadyen (algo brota de su personaje en Succession), encarnando a Charles Guiteau, quien, después de una vida inestable, de errante y adulador, comete el terrible acto.

The Lowdown, Disney+

Cuenta las andanzas del periodista Lee Raybon (Ethan Hawke), un autoproclamado “historiador de la verdad” de Tulsa. | Foto: Disney+ FX

Esta serie merece nuestra atención y la suya porque representa una inesperada unión de talentos. Por un lado, la protagoniza Ethan Hawke, uno de los actores más genuinos y naturalmente carismáticos que hay, quien no se limita en proyectos ni en géneros (el macabro que dejó en Black Phone lo prueba). Por otro lado, es la nueva creación de Sterlin Harjo, un nativo estadounidense que se puso en el mapa con una serie fantástica, Reservation Dogs, que parece para adolescentes, pero es mucho más que eso (disponible en esa misma plataforma). Con un tono característico que oscila entre lo cómico y lo observacional, Harjo narra las andanzas del periodista Lee Raybon, un autoproclamado “historiador de la verdad” en la ciudad de Tulsa, que, como se puede esperar, se mete en líos. Tras publicar una entrevista exclusiva sobre la poderosa familia Washberg, el sospechoso suicidio de Dale Washberg (Tim Blake Nelson) le confirma a Lee que ha dado con algo muy grande. Se estrena el 10 de diciembre, cuando a esa misma plataforma también llegue la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo.

Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud, HBO Max

Brent Renaud se convirtió en el primer periodista estadounidense dado de baja en guerra de ocupación rusa a Ucrania. | Foto: HBO Max

En un ataque de las tropas rusas contra periodistas que cubrían la guerra de ocupación que libran en Ucrania, el periodista colombiano Juan Arredondo se salvó de morir, pero su amigo y colega de cubrimientos Brent Renaud no corrió con la misma suerte. Así, se convirtió en el primer periodista estadounidense baleado en ese conflicto. Producido por el colombiano, el documental es un homenaje a la vida y obra de Renaud, que respeta el estilo de lo que este fotorreportero y documentalista hizo en vida: retratar la situación en los lugares y momentos más duros de la humanidad. La obra sigue a su hermano menor y llave de trabajo, Craig Renaud, a recuperar el cuerpo de Brent y sus grabaciones finales en Ucrania, y nos muestra a ambos. En el viaje final de vuelta a casa y a su sepultura, mucho se revela sobre lo recorrido, como equipo, con pietaje de Irak, Haití, Somalia y Ucrania, que abre los ojos sobre el coraje y cuero que exige mostrarle al mundo su lado más brutal y oscuro desde el fotoperiodismo.

Estado de fuga 1986, Netflix

Andrés Parra es Jeremías Salgado... | Foto: Netflix