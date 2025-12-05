Andrés Parra conversa con SEMANA sobre su papel en ‘Estado de Fuga 1986′, inspirada en la masacre de Pozzeto, “la serie es una invitación a que nos miremos adentro”

El 4 de diciembre de 2025 se estrenó en Netflix 'Estado de Fuga 1986′. La fecha no fue al azar, ese mismo día hace 39 años se perpetraba en Bogotá la masacre de Pozzetto, el crimen protagonizado por Campo Elías Delgado, que dejó 30 víctimas mortales y marcó un quiebre en la violencia urbana del país.

La serie ‘Estado de Fuga’, dirigida por Carlos Moreno, producida por Rodrigo Guerrero y con Ana María Parra como guionista, recrea desde la ficción los hechos ocurridos ese macabro jueves de 1986.

Protagonizada por Andrés Parra, como el enigmático Jeremías Salgado, un veterano de guerra inspirado en Campo Elías Delgado, José Restrepo en el rol del joven escritor Camilo León y Carolina Gómez como la investigadora Indira Quinchía, la producción explora la delgada línea entre razón y locura a través de una amistad tóxica que desemboca en horror.​

Estado de Fuga 1986, Cr. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025 | Foto: Courtesy of Netflix/ Netflix

El elenco se completa con figuras como Jorge Enrique Abello, Paulina Díazgranados, Camila Jurado, Ernesto Benjumea, Consuelo Luzardo y Marcela Benjumea, bajo la dirección de Carlos Moreno y Claudia Pedraza.

Mario Mendoza, quien conoció al asesino real en la Javeriana y lo inmortalizó en su novela Satanás, ejerce como productor ejecutivo y supervisor de guiones aportando rigor histórico sin glorificar la barbarie.

SEMANA conversó con Andrés Parra sobre la investigación detrás para la personificación de Jeremías así como una contundente reflexión sobre la violencia en el país.

Estado de Fuga 1986, Cr. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025 | Foto: Courtesy of Netflix/ Netflix

SEMANA: Para el desarrollo de su personaje usted tuvo acceso al informe psicológico forense de Campo Elías Delgado, ¿Qué encontró en esas páginas y cómo lo ayudó en su personaje?

Andrés Parra: Cuando yo leo esa vaina y la estudio, la repaso y hago mis escritos, lo que más me impactó es la complejidad de la mente humana, lo que la mente humana puede llegar a hacer, la capacidad que tiene la mente humana de volver real una cosa que es un pensamiento. En este tipo de personas hay un punto en el que el cuchillo se les convierte como en una extensión de sí mismos, ya hace parte como de la mano, lo que siente el cuchillo lo sienten ellos. Se mimetizan.

Me impactó mucho leer, por ejemplo, la diferencia que hay entre matar a pistola y matar a cuchillo, la simbología que tiene quemar a la mamá. Ese informe es una cosa muy compleja.

Estado de Fuga 1986, Cr. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025 | Foto: Courtesy of Netflix/ Netflix

SEMANA: ¿Cómo se siente interpretando a un personaje tan macabro?

Andrés Parra: Feliz. Yo soy muy feliz. Pero es que sabe qué es lo que pasa que dentro de la técnica que yo he desarrollado para enfrentar a estos personajes hay algo super importante y es que yo nunca me los tomo en serio.

'Estado De Fuga', lanzamiento para prensa en Bogotá. | Foto: Juan Sebastián Pinilla / Netflix ©️ 2025

Yo aprovecho la intimidad del set para jugar mucho con ellos, para burlarme de ellos, para hacer chistes. Yo no me tomo esto en serio, yo no tengo la necesidad de bajar allá y volverme mierda, yo me lo disfruto, yo me tomo esto mucho como un juego de niños, como niños actuando. Yo siempre estoy jugando, estoy inventando.

Estado de Fuga 1986, Cr. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025 | Foto: Courtesy of Netflix/ Netflix

SEMANA: Seguramente esta serie va a tocar muchas fibras por la crudeza con las que presenta los hechos, ¿qué mensaje enviaría a quien vea la serie?

Estado de Fuga 1986, Cr. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025 | Foto: Courtesy of Netflix/ Netflix

Andrés Parra: Yo creo que la serie es una invitación a que nos miremos adentro un poco, que nos preguntemos ¿yo qué tanto estoy participando en esta violencia? ¿Cuál es mi papel en la violencia? Porque hay una violencia muy sutil, qué tanto esto estoy yo en eso, criticando, burlándome, aplastando, empujando, humillando, despreciando en público a otros, sobre todo en las redes.

José Restrepo es Camilo, Andrés Parra es Jeremías en Estado de Fuga. | Foto: Juan Pablo Gutiérrez / Netflix

Quisiera que dejáramos de pensar solo en el monstruo, que yo siento que es una manera de lavarnos un poco las manos como sociedad. Yo creo que deshumanizarlo es muy peligroso porque nos quita toda la responsabilidad también. A mí me gustó mucho lo que dijo Mario, eso de que “tenemos el deber de ser mejores personas, de portarnos mejor”.