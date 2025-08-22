La masacre de Pozzeto llegará a Netflix, esto se sabe sobre la producción en la que actuará Andrés Parra y Carolina Gómez

La trágica historia del restaurante Pozzetto en Bogotá llegará a Netflix en 2026. Así lo anunció la plataforma de streaming y reveló que el actor Andrés Parra, reconocido por sus papeles en Pablo Escobar, el patrón del mal, La odisea de los giles, El robo del siglo y Los iniciados, entre otros, formará parte de la producción. Carolina Gómez, José Restrepo y Camila Jurado también integrarán el elenco. La serie, llamada Estado de fuga 1986, narrará la tragedia que estremeció a Colombia en diciembre de 1986, cuando Campo Elías Delgado, excombatiente de Vietnam, perpetró una masacre entrando al restaurante y disparando contra los comensales, dejando 29 personas muertas y varias heridas.

Preocupa a sus fans

Britney Spears | Foto: Instagram @britneyspears

Britney Spears, la princesa del pop, vuelve a generar preocupación entre sus seguidores tras publicar un video en Instagram en el que aparece bailando en una casa visiblemente desordenada. En las imágenes, la cantante luce desarreglada y demacrada, causando preocupación y especulaciones acerca de su bienestar emocional y físico que se suma al polémico anuncio en sus redes sobre la adopción de una niña, a quien habría llamado Lennon London Spears.

Desde la finalización de la tutela en 2021, que marcó su vida durante más de una década, Britney ha mostrado altibajos públicamente. La cantante ha compartido episodios de vulnerabilidad emocional, discusiones abiertas sobre su salud mental y su bienestar, criticó a familiares y personas cercanas, y apareció bailando con objetos peligrosos como cuchillos, lo que ha levantado dudas sobre las presiones que aún enfrenta.

Nominado a los Emmy

Adolescencia, estrenada el 13 de marzo de 2025, ya alcanzó el récord de cerca de 70 millones de visualizaciones. | Foto: Cortesía de Ben Blackall-Netflix © 2024

Con tan solo 15 años, el actor Owen Cooper hizo historia al convertirse en el nominado más joven en la categoría de mejor actor de reparto en una miniserie o película en los Premios Emmy. Su candidatura se da luego de la magistral interpretación como Jaime en la miniserie Adolescence, de Netflix.

El joven inglés comparte nominación con figuras consolidadas como Ashley Walters, Bill Camp, Javier Bardem, Peter Sarsgaard y Rob Delaney. Tras su exitoso debut como actor, Cooper se prepara para interpretar la versión joven de Heathcliff en la nueva producción cinematográfica de Cumbres borrascosas. Dirigida por Emerald Fennell y coprotagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, se prevé que sea estrenada en 2026. Además, formará parte del elenco de Film Club, la comedia dramática de BBC Three creada y protagonizada por Aimee Lou Wood.

Estará en Ibagué

Pablo Alborán lanza La Fama, una versión más íntima del éxito de Rosalía | Foto: Especial para El País

El cantante español Pablo Alborán cerrará la sexta edición del Ibagué Festival 2025 con un concierto especial el domingo 7 de septiembre en el Teatro Tolima. Reconocido internacionalmente por su talento como cantautor, Alborán ha sido galardonado con premios como el Latin Grammy y el Billboard Latin Music.

Su estilo combina el pop con influencias de la música latina y flamenca. La cercanía del español con Colombia ya había trascendido cuando realizó una colaboración con el cantante bogotano Camilo para el sencillo El mismo aire.

El Ibagué Festival, que se llevará a cabo del 4 al 7 de septiembre, es un evento cultural de gran importancia en Colombia que promueve la música y las artes, atrayendo a artistas y públicos de diferentes partes del mundo. La presentación de Alborán promete un cierre emotivo y de alto nivel artístico para esta edición.

Agredió a su madre

| Foto: GETTY IMAGES

Weston Coppola Cage, hijo mayor del reconocido actor hollywoodense Nicolas Cage, rompió el silencio tras ser sentenciado a cumplir un programa de salud mental de dos años luego de agredir violentamente a su madre, Christina Fulton, en abril de 2024.

De acuerdo con lo revelado por las autoridades durante el ataque, Weston le causó lesiones graves a su propia madre, incluyendo la pérdida temporal de visión tras presionarle uno de los ojos con el pulgar.

El juez determinó que el incidente ocurrió durante una crisis nerviosa vinculada a un trastorno mental, por lo que optó por un tratamiento psicológico supervisado en lugar de la cárcel. El actor y músico, de 34 años, declaró durante la edición más reciente de Future of Film Association & Optix Film Series, en Las Vegas, que, tras la sentencia y su etapa de rehabilitación, el proceso lo ha fortalecido y está centrado en su recuperación espiritual, eliminando personas tóxicas de su vida. Por su parte, Christina pidió ayuda para su hijo, destacando que, a pesar de todo lo ocurrido, aún lo ama.

Culpable de sobredosis

| Foto: INSTAGRAM/JASVEEN SANGHA/ GETTY IMAGES

Jasveen Sangha, conocida como la “reina de la ketamina”, se declaró culpable de cinco cargos federales relacionados con la muerte del actor Matthew Perry, quien falleció en octubre de 2023 por una sobredosis de ketamina. Arrestada en 2024, Sangha admitió haberle vendido al actor el fármaco que resultó fatal, además de operar un emporio de drogas desde su apartamento en Los Ángeles.