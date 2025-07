Laura Restrepo, voz fundamental de las letras latinoamericanas, conversó con SEMANA y confesó sentirse emocionada ante el estreno. “Es muy emocionante, la verdad, porque ha sido una serie muy bien hecha, con mucha seriedad. Yo siento que la serie tiene mucho respeto por la obra y, al mismo tiempo, es una recreación también que tiene mucho ya puesto por el propio equipo de producción, por los guionistas. No son lo mismo, tienen un origen que es el mismo, pero son dos criaturas diferentes, cada una con su autonomía”, dijo.

Estas palabras resumen el respiro profundo que es para cualquier autor ver a su obra evolucionar y tomar nuevas formas; aquí, el libro y la serie conviven sin eclipsarse. “ Me encantaría que la gente que viera la serie también leyera el libro y que la gente que ha leído el libro se remitiera a la serie como dos productos interrelacionados , pero que también se complementan el uno al otro”, comentó la escritora.

La llegada de su adaptación a Netflix, además de multiplicar la audiencia, reactiva el cuestionamiento sobre la vigencia de sus temas. Para Juan Pablo Raba, actor que da vida al personaje de Fernando Aguilar, no es casualidad que esta historia vuelva hoy. “Ese tabú que hay alrededor de las enfermedades mentales, esa forma que tienen los personajes de hacer de cuenta que no está pasando nada. Desde el mismo Aguilar, que cree que de alguna forma un día se va a levantar y Agustina va a estar normal. Hoy en día, aunque tenemos mucha más información sobre salud mental, todavía nos cuesta trabajo. Las familias lo siguen escondiendo y sigue siendo un motivo de vergüenza”, explica el actor a SEMANA.

Raba leyó el libro hace dos décadas, casi al mismo tiempo que salió. Su primera impresión fue profunda, marcada por la sensibilidad política y social de Restrepo . Ahora, tras haberse convertido en alguien que abiertamente habla, mediante su pódcast y otras plataformas, sobre la importancia de la salud mental y el autocuidado, la historia lo sacude desde otro ángulo: “Hoy en día, eso tal vez me afecta más en este momento particular de mi vida” .

La serie, como el libro, es una exploración sobre qué significa acompañar, comprender y amar a alguien cuya salud mental tambalea, y sobre cómo esa condición resuena también hacia fuera, hacia el núcleo familiar y social. “Si queremos acompañar a alguien con algún tipo de tema de salud mental, tenemos que entender que eso no se va a pasar de un día para otro. Tenemos que entender que eso simplemente no va a desaparecer, que es algo que vamos a tener que acompañar”, reflexiona el actor, quien agrega que a veces el verdadero ejercicio de amor y empatía es estar dispuesto a cambiar.

Detrás de los personajes

La fuerza de Delirio reside tanto en su trama como en la complejidad de sus personajes, empezando por Agustina, la mujer que enfrenta el colapso psicológico, y su madre Eugenia, una mujer presa de una cárcel plagada de prejuicios sociales. Paola Turbay, quien interpreta a Eugenia, señala a SEMANA que su papel está completamente alejado de su propia experiencia personal. “Es una mamá muy diferente a mí; es el resultado de una vida con muchas luchas internas. A pesar de mostrarse ruda, por momentos se recoge y parece que hubiera querido ser de otra manera, pero no puede. Tuvo una niñez que la marcó y más adelante se verá por qué”. Turbay señala lo clave que es distinguir la dureza de la desconexión: “No pienso que sea una mamá mala, sino una mamá desconectada”.

Juan Pablo Urrego, por su parte, encarna al personaje de Fredy ‘el Midas’, un joven marcado por el peso del origen y los choques de clase, temas centrales en la narrativa nacional y en la obra de Restrepo: “ Creo que, aunque ahora sigue existiendo, en esa época era aún más marcada la diferencia de clases sociales y el no mezclarse. Mi personaje se vincula con una familia de clase alta gracias a una beca, volviéndose amigo de Joaquín e integrándose a ese círculo, aunque siente rechazo al principio. Con Agustina, el enamoramiento surge por su aceptación, su afecto. Él busca pertenencia, pero también quiere ocultar de dónde viene”.

Sobre la complejidad de los temas que toca la novela, Urrego asegura que, frente al tema de la salud mental, “es fundamental ser conscientes de que existe y no taparnos los ojos. Hay que prestar atención a los amigos, familiares, ser compasivos; a veces no basta con querer que ‘ya pase’, porque no funciona así. A veces ayudar es más sencillo de lo que pensamos: una caricia, una llamada, un abrazo pueden marcar la diferencia”, precisa.