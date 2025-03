Amor, traición y un final inesperado: Natalia Jerez, Juan Pablo Urrego, Sebastián Carvajal y Brian Moreno hablan sobre Manes 3

Natalia Jerez: Yo sí creo que podemos con todo, pero no solas, que es diferente. Es decir podemos con todo, pero necesitamos siempre de una comunidad, de amigos, de pareja, de familia, los que queremos hijos de los hijos, de de los amigos, de los compañeros de trabajo. Sí podemos, pero siempre con equipo.

Natalia Jerez: Yo me siento muy agradecida por este personaje porque es un personaje escrito de una manera muy linda y muy actual. Yo sí siento que las mujeres dejamos de darle la importancia a esa comunidad y a la sororidad por mucho tiempo. Afortunadamente eso está cambiando y cada vez estamos más unidas. Mafe es muy amiga de sus amigos y de las mujeres también y no es envidiosa, eso es muy lindo y eso es como una enseñanza que nos deja Mafe, pero no solo enseñanza eso es un reflejo de eso que estamos empezando a entender nuevamente, a recordar nuevamente que las mujeres hacemos mejor equipo que entre nosotras.