Las redes estallan tras la repentina salida de Brian Moreno de ‘MasterChef Celebrity’

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ha despertado el interés de los televidentes desde su estreno , no solo por las distintas celebridades que ingresaron al juego, sino por situaciones que ocurren dentro del reality , entre las que se destacan momentos que generan polémica, risas o hasta llanto.

La razón por la que Brian Moreno salió de MasterChef Celebrity

“Es muy emocionantes estar aquí otra vez. Fui por urgencias porque estuve como con fiebre y el dedo se alcanzó a infectar un poquito, después fui donde el cirujano y lo que me recomendó fue estar cuidándolo y en total reposo. Me toca reposar más días y por orden médica no puedo seguir en la competencia”, fueron parte de las palabras de Moreno ante las cámaras y sus compañeros.