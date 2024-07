Brian Moreno reveló detalles del complicado accidente que lo sacó de MasterChef Celebrity

Cada noche, los espectadores son testigos de las diferentes situaciones que pasan los famosos dentro del reality de cocina, MasterChef Celebrity, entre las que se destacan errores culinarios, polémicas por discusiones o hasta graves accidentes.

Así se pudo ver en pasados días, cuando en medio de un reto de campo, el actor Brian Moreno terminó sufriendo un accidente, teniendo una fuerte cortada, por la que en un inicio estuvo ausente del formato por incapacidad, pero que finalmente tuvo que salir por recomendación médica.

Fue el mismo Brian el que dio a conocer la decisión, cuando ante las cámaras manifestó a sus compañeros, jurados y televidentes, que debía dar un paso a un lado y dejar el programa.

“Es muy emocionantes estar aquí otra vez. Fui por urgencias porque estuve como con fiebre y el dedo se alcanzó a infectar un poquito, después fui donde el cirujano y lo que me recomendó fue estar cuidándolo y en total reposo. Me toca reposar más días y por orden médica no puedo seguir en la competencia”, fueron parte de las palabras de Moreno, con las que conmovió a algunos de los demás participantes, que no pudieron contener las lágrimas.

Brian Moreno en MasterChef Celebrity | Foto: Foto: Captura de pantalla / Canal RCN

Pasados unos días de conocer la decisión del actor, Brian salió a dar algunos detalles de lo ocurrido, manifestando que incluso tuvo que ir al cirujano.

Todo se dio en medio de una conversación que se dio con la emisora, La FM, donde Moreno reveló cómo ocurrió el accidente que lo terminó sacando del reality.

Según mencionó, cuando se encontraba en el reto, en el que compitió contra Vicky Berrio, cuando se encontraba haciendo unos chips de papa, terminó sufriendo una fuerte cortada con la mandolina en uno de sus dedos, de la que no se percató hasta que vio la sangre.

“Ella decidió hacer chips de tubérculos. Yo intenté con el cuchillo sacar los chips, pero era bastante difícil. Vi la mandolina y me lancé, literalmente con dedo y todo. En el quinto chip que estaba haciendo, me volé el dedo, pero no me di cuenta hasta que vi rojo en la estación”, mencionó Brian.

El actor mencionó que en ese momento no pensó que la herida fuera muy grave, por lo que continuó como si nada, sin embargo, al empezar a sufrir de fiebre por una aparente infección, decidió ir al médico.