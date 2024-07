Los mejores memes que dejó la reciente eliminación de Andrés Toro de ‘MasterChef Celebrity’

¿Quiénes estaban en peligro de eliminación de MasterChef Celebrity?

Andrés Toro nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

Cada uno de los famosos tuvo que realizar una preparación libre con la que lograran convencer el paladar de los jurados, siendo el tercer eliminado Andrés, al no preparar el lomo en el término adecuado (quedó un poco crudo), sumado a que el hogao y la salsa que preparó no tuvieron la cocción suficiente.

“Doy gracias a Dios por estar acá, por conocerlos, sobre todo descubrir la cantidad de dones que ha dado Dios a tantas personas, cocinar es algo durísimo, yo no sabía nada y me voy sabiendo mucho de lo que yo desconocía. Yo estoy agradecido con el tiempo, con Dios, con mi familia, por haberme empujado a meterme algo en lo que yo no sé, pero valió la pena por todos lados, gracias”.