Andrés Toro es el tercer eliminado de MasterChef Celebrity; este fue su imperdonable error

¿Qué cocinaron las celebridades?

En medio de su evaluación por los chefs, Conny reveló que no pudo poner su mayor esfuerzo en el plato, pues se encontraba bastante sensible debido al fallecimiento de su gato, que la acompañó durante más de 25 años.

“Es un plato frío, sencillo, está bueno, pero me parece que se le fue la acidez un poquito”, dijo Nicolás de Zubiría.

Por su parte, Andrés Toro preparó un lomo con papas chorreadas. El término de su proteína fue azul y aunque no es el preferido de los chefs, no tuvo grandes errores.

Andrés Toro es el tercer eliminado de MasterChef Celebrity

En esta ocasión, Andrés Toro no cumplió las expectativas de sus chefs con su más reciente plato, lo que dio como resultado su salida del programa. Al escuchar la noticia, Andrés rompió en llanto y conmovió a los televidentes y a los presentes en el set.

“Empezaste con el plan de trabajo equivocado y escogiste un trozo de proteína que no iba a estar listo nunca, te faltó cocción en la salsa, te faltó un poquito en el empatado, te faltó meterte en el papel porque siempre dijiste que no sabías cocinar”.

“Me dan muy duro las muestras de cariño, no sé cómo recibirlas porque termino llorado. Le doy gracias a Dios por estar acá, por conocerlos. Sobre todo por descubrir la cantidad de dones que tienen. Yo no sabía nada y me voy con muchas cosas, les agradezco a los chefs. Estoy agradecido con el tiempo, con Dios, con mi familia, claro que valió la pena. Muchas gracias”.