Juan Carlos Giraldo, presentador de ‘La Red’, denunció que fue víctima de estafa: “Ya no se puede confiar en nadie”

“Me dijo, ‘Bueno, voy el fin de semana (…) es amigo de toda la vida. Plena confianza. ‘Camellador’, buena gente, bueno. Entonces me dice que viene el fin de semana (…) Al rato me dice, ‘Mira, ¿tienes a alguien de confianza, un conductor o una persona de mucha confianza para que me transporte, me recoja en el aeropuerto? Además, voy a mandar adelante unas cosas por correo para que él me las recoja en el aeropuerto’”, explicó el presentador.