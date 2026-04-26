Hermana de Karol G destapó crudo momento que atraviesa y dejó desconcertante mensaje: “Qué mes tan duro”

Hace algunas semanas, Verónica Giraldo, hermana de la reconocida cantante paisa Karol G, lanzó delicadas acusaciones contra su expareja sentimental, Jaime Llano, quien es el padre de su hija.

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Por medio de una serie de videos compartidos en plataformas digitales, la mujer expuso momentos complejos que asegura haber atravesado durante su embarazo, así como otros hechos que —según su relato— seguirían ocurriendo en la actualidad. Asimismo, señaló que la situación ya habría sido puesta en manos de las autoridades correspondientes.

Además de lo relacionado con su expareja, Giraldo también manifestó su descontento frente a la actitud que, de acuerdo con su versión, habrían asumido algunos integrantes de su entorno familiar. Según explicó, varias personas cercanas no le habrían brindado el apoyo esperado ante sus denuncias, lo que la llevó a expresar públicamente su inconformidad.

Tras reaparecer y exponer el proceso en el que estaba, aceptando sus errores y desaciertos, Verónica aseguró que se disculpaba por sus reacciones, en un intento por enmendar y empezar de cero con el apoyo de sus seres queridos.

Sin embargo, recientemente, la hermana de la Bichota volvió a llamar la atención, luego de compartir un desconcertante mensaje en su cuenta de Instagram, en el que relató la situación por la que atravesaba.

La paisa comentó que estaba pasando por una situación que afecta a muchas personas, así que comprendía las luchas internas que esto conlleva. Desde su punto de vista, dijo que ha sido un mes difícil, enfrentando todo lo que trae la ansiedad.

“Los que sufren de ansiedad, los acompaño. Estoy batallando con eso y qué fuerte se siente. ¡Qué mes tan duro!”, escribió en la publicación, donde muchos seguidores habrían reaccionado al respecto.

Mensaje de Verónica Giraldo Foto: Instagram @verogiraldonavarro

Cabe resaltar que la hermana de la cantante ha sido foco de miradas y comentarios, precisamente por sus publicaciones, donde habla de su vida personal, de la relación con sus padres y las consecuencias de algunas decisiones.

Por el momento, habrá que esperar para conocer detalles del proceso emocional de Verónica Giraldo, teniendo en cuenta que este tipo de situaciones no son lineales.