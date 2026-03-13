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¿Reapareció? Hermana menor de Karol G publicó foto de Verónica Giraldo tras polémica; la dejó ver con su hija

Muchos internautas se preguntan qué es de la vida de Verónica, luego de las polémicas declaraciones que dio.

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Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

13 de marzo de 2026, 3:11 p. m.
Verónica, la hermana de Karol G compartió unas fotos de su viaje y posó en vestido de baño.
Verónica, la hermana de Karol G compartió unas fotos de su viaje y posó en vestido de baño. Foto: Captura de Instagram @verogiraldonavarro / @karolg

A través de varias historias publicadas en Instagram, Verónica Giraldo, hermana de la cantante antioqueña dio a conocer fuertes señalamientos contra su expareja, Jaime Llano, padre de su hija.

Karol G confesó que no se veía valor como mujer y dejó ver que deseó “haber nacido hombre”

En los videos compartidos, la mujer relató momentos difíciles que aseguró haber vivido durante su embarazo, además de otras situaciones que, según indicó, continuarían ocurriendo. También señaló que el caso ya estaría siendo revisado por las autoridades.

Más allá de las denuncias relacionadas con su relación sentimental, Giraldo manifestó su inconformidad por la postura que, de acuerdo con su versión, habrían tomado algunos integrantes de su familia.

Verónica Giraldo
Verónica Giraldo Foto: Instagram @verogiraldonavarro / Montaje SEMANA

Según explicó, varias personas cercanas no habrían respaldado sus declaraciones y, por el contrario, habrían restado importancia a lo sucedido, llegando incluso a cuestionar su estado emocional.

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En uno de los registros audiovisuales que circularon en redes, la mujer mostró una de sus manos con lesiones visibles y rastros de sangre. Allí explicó que las heridas se produjeron luego de romper un vidrio en la vivienda de sus padres, en medio de un intento por reencontrarse con su hija, ya que (según afirmó) le estarían impidiendo verla.

Hermana de Karol G publicó fotografías de Verónica Giraldo

Sin embargo, recientemente, Jessica Giraldo, hermana menor de Karol G, compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró imágenes inéditas de Verónica con su pequeña hija.

Aunque estas postales eran una recopilación de distintos momentos con su familia, muchos pudieron ver a la menor con su mamá, lejos de la grave polémica que rodeó a su familia.

Pese a que había cerrado su cuenta de Instagram, donde acumulaba una gran cantidad de seguidores, y permanecer varios días en silencio, Verónica Giraldo volvió a estos escenarios y optó por reactivar su perfil.

La hermana de la cantante Karol G fue vista en una imagen en la que supuestamente estaba desprevenida, conversando con otra persona mientras llevaba algunas bolsas en sus manos. Aunque no se confirmó si la fotografía era reciente, la publicación generó diversas especulaciones entre los usuarios sobre su estado de salud.