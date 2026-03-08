Karol G confesó que no se veía valor como mujer y dejó ver que deseó “haber nacido hombre”

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que con el paso de los años se ha convertido en un momento clave para que miles de mujeres salgan a las calles a alzar su voz.

Revelan como estaría Verónica, la hermana de Karol G, después de destapar polémica y dar desgarradora historia de vida

Durante esta jornada se realizan marchas y manifestaciones en diferentes ciudades del mundo para exigir el respeto de sus derechos y denunciar problemáticas como los feminicidios y la violencia que aún enfrentan en muchos ámbitos: social, familiar, laboral, entre otros.

Según la Organización de las Naciones Unidas, esta conmemoración empezó a ser reconocida oficialmente por la entidad en 1975 y, dos años después, fue proclamada por su Asamblea.

Sus orígenes, sin embargo, se remontan a las movilizaciones de mujeres que, especialmente en Europa a comienzos del siglo XX, reclamaban derechos fundamentales como el voto, mejores condiciones laborales y la igualdad entre hombres y mujeres.

Karol G habló del Día de la Mujer. Foto: Instagram @karolg

En este día, la cantante Karol G se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram; inicialmente, compartió que hubo un momento en el que lamentó el hecho de ser mujer, ya que creía que por serlo no tendría tantas oportunidades como los hombres, lo que la llevó a desear ser uno de ellos.

“Por muchos años pensé: ‘Qué chimba hubiera sido haber nacido hombre…’. Lo veía como algo que te abría todas las puertas a nuevas oportunidades porque, de cierta forma, todo lo que quería hacer parecía estar condicionado a que era mujer… y que por ende no lo iba a lograr”, escribió en sus historias.

Karol G dejó mensaje por el Día Internacional de la Mujer. Foto: Instagram: @karolg

Conforme fueron pasando los años, Carolina Giraldo fue cayendo en cuenta del poder que tenía en sus manos al ser mujer y también lo dejó claro en su mensaje.

“Hoy, después de tantos años de experiencias, de dificultades, de caídas y aprendizajes, me siento infinitamente agradecida y especial de ser mujer. Y si volviera a nacer y pudiera elegir, elegiría de nuevo serlo […]. Las mujeres tenemos una capacidad increíble de sostener la vida, de reconstruirnos, de sanar y seguir caminando por más cansadas que estemos. Podemos estar completamente rotas por dentro y aun así seguir construyendo todo a nuestro alrededor”, añadió.

Por último, Karol G mencionó que ha visto historias de mujeres a las que les dijeron que no y aun así lo lograron, las cuales la inspiraron y motivaron. Además, envió un mensaje a esas mujeres que aún no creen en el poder de ser mujer.

Karol G habló de las mujeres y las celebró en su día. Foto: Instagram: @karolg

“No dejes que nada te quite esa fuerza… ¡Que nadie te quite las ganas de ser, de hablar, de opinar, de querer, de hacer, de sentir! Que nada te robe tu libertad. Ve por todo lo que sueñas. Haz todo lo que quieras hacer. Tu voz importa, tu historia importa, tu lugar en este mundo es tuyo. Estamos aquí de paso. ¡Disfruta!”, concluyó.