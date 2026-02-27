Gente

Revelan como estaría Verónica, la hermana de Karol G, después de destapar polémica y dar desgarradora historia de vida

En el programa ‘El gordo y la flaca’ se habló acerca de lo que estaría viviendo Verónica Giraldo.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

27 de febrero de 2026, 3:09 p. m.
Verónica, hermana de la cantante, destapó polémica en su familia.
Verónica, hermana de la cantante, destapó polémica en su familia. Foto: Fotos: Instagram @karolg - @vaeronicanavarrogiraldo.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Verónica Giraldo encendió las redes al exponer un conflicto familiar que, hasta ahora, se mantenía de forma privada para ellos.

A través de varias historias en Instagram, la hermana de Karol G habló sin filtros sobre la situación que enfrenta con su expareja y padre de su hija Sophia, Jaime Llano.

Uno de los videos que más polémica causó la muestra con la mano ensangrentada y varias cortadas. Según explicó, se lastimó al romper un vidrio en la casa de sus padres para poder ver a la niña, ya que, según su versión, no le estarían permitiendo compartir con ella.

En sus declaraciones, Giraldo aseguró que vivió momentos muy difíciles durante el embarazo y después del nacimiento de su hija.

También afirmó que parte de su familia estaría respaldando a su ex, mientras a ella la estarían dejando como “la loca” de la historia.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda”, expresó.

YouTube video 2TH2U0kCHvw thumbnail

La empresaria, además, cuestionó la imagen de “familia perfecta” que muchos perciben en redes sociales, dejando claro que, desde su perspectiva, la realidad es muy distinta.

Y fue más allá: recordó episodios de violencia que, según contó, presenció en su infancia. “El mejor ejemplo tampoco lo tuve”, dijo, mencionando incluso situaciones de agresiones entre sus padres cuando era pequeña.

Lo que comenzó como una serie de publicaciones terminó destapando un drama familiar que hoy causa todo tipo de reacciones y debate en redes sociales.

Periodista reveló cuál sería el estado de Verónica Giraldo, hermana de Karol G

Mucho se empezó a especular en redes, luego de que el perfil de Instagram de Verónica fuera inhabilitado, y es hasta ahora que una presentadora habló en el programa El Gordo y la Flaca y expuso cómo estaría la hermana de la cantante antioqueña, pues, según afirmó, habló con una fuente cercana de la familia.

“Me dicen desde Medellín que en estos momentos Verónica está tranquila, está en un sitio en donde puede estar ella segura también”, dijo inicialmente.

Además, mencionó que no existe la intención, por parte de la familia, de quitarle a la niña. “Que no existe bajo ningún motivo un propósito de que le quieran arrebatar a su hija de su lado”, señaló.

La presentadora reveló que Verónica tiene una condición médica desde hace muchos años que no mejora, debido a que ella no continúa con los tratamientos.

“Ella tiene una condición desde hace muchísimos años, que la familia siempre la ha apoyado para que ella se recupere y pueda vivir con esta condición, pero aparentemente Verónica no termina los tratamientos que le llevan los médicos con el apoyo de su familia”, añadió.

La presentadora mencionó que, en estos momentos, Verónica no está cerca de la niña por su condición. “En estos momentos, por supuesto, no puede estar cerca de la niña porque no está en las mejores condiciones”, agregó y, por último, dejó ver que con la pareja de Verónica no hay ninguna separación: “Con su pareja, no están en una separación”, concluyó.

