Sigue el escándalo: hermanastra de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

Lo que comenzó como una serie de historias en Instagram terminó destapando un drama familiar. Verónica Giraldo, hermana de Karol G, decidió hablar sin filtros sobre el difícil momento que atraviesa con su expareja y padre de su hija Sophia, Jaime Llano, a quien señaló públicamente.

Hermana de Karol G rompió en llanto y destapó angustiante situación que vive con su hija: “No me importa qué pase con mi vida”

En los videos, Verónica no solo lanzó fuertes acusaciones sobre el presunto tormento que vivió durante el embarazo y después del nacimiento de su hija, sino que también aseguró que parte de su familia estaría apoyando a su ex, dejándola a ella como “la loca” de la historia.

Uno de los videos que más impacto causó muestra a Verónica con la mano ensangrentada y con varias cortadas.

Según explicó, se lastimó al romper un vidrio en la casa de sus padres para poder ver a su hija, ya que, según ella, no le estarían permitiendo compartir con la niña.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda”, expresó con lágrimas en los ojos. En su historia, también dejó claro que, según ella, la imagen de “familia perfecta” que muchos ven en redes sociales no es real.

Pero las declaraciones no se quedaron ahí. La hermana mayor de la artista paisa recordó episodios de violencia que, asegura, vio cuando era una niña pequeña.

Contó que creció viendo agresiones entre sus padres y que esas experiencias la llevaron a normalizar situaciones de maltrato.

“El mejor ejemplo tampoco lo tuve”, afirmó, contando incluso un episodio en el que, según dijo, su padre habría herido a su madre con un arma.

Verónica Giraldo Foto: Instagram @verogiraldonavarro / Montaje SEMANA

Katherine Giraldo, media hermana de Karol G, se pronunció por la polémica con Verónica

Tras la polémica, varias hermanas de la cantante han reaccionado en sus redes sociales. Entre ellas, su media hermana Katherine Giraldo, quien también se pronunció en medio del revuelo que ha sacudido a la familia de la cantante paisa.

“En los momentos más oscuros, una fuerza silenciosa y poderosa hace un hilo invisible de amor y esperanza que nos une. Estoy elevando una oración muy especial, pidiendo fuerza, calma y que todo esté bien. Siempre habrá luz al final del camino”, escribió.

Otra de las hermanas que se pronunció fue Jessica Giraldo, quien a través de un mensaje en sus historias de Instagram dejó un mensaje que dice:

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia, estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años”, escribió inicialmente.

Además, concluyó: “Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija. Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor”.