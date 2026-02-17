Hermana de Karol G rompió en llanto y destapó angustiante situación que vive con su hija: “No me importa qué pase con mi vida”

Karol G logró consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel global, resultado de una carrera construida con constancia, identidad y una propuesta sonora propia. La artista antioqueña alcanzó proyección internacional gracias a su voz, la evolución de sus ritmos y un mensaje de empoderamiento femenino que la distinguió dentro de la industria.

Su presencia en escenarios de gran formato impulsó aún más su popularidad, permitiéndole conectar con millones de seguidores en redes sociales y plataformas digitales. Aunque la intérprete de la Bichota suele proteger con cautela su vida privada y la relación con su entorno familiar, en ciertas ocasiones ha dejado ver fragmentos que generan cercanía y complicidad con sus fanáticos.

Sin embargo, recientemente, la que llamó la atención en redes sociales fue su hermana Verónica Giraldo, quien compartió una alarmante situación que atravesaba en su vida. La familiar de la cantante se dejó ver llorando, preocupando a miles de seguidores.

Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

Verónica Giraldo se grabó hablando acerca de los problemas que había tenido con su expareja, indicando que la quería llevar a una comisaría de familia. Ante este panorama, su realidad se derrumbó y terminó golpeada por diversos factores emocionales.

“Es muy triste que vos le entregues el amor a una persona y esa persona haga de todo para que te vean como la mala y no verdaderamente lo que sos”, dijo.

Al detallar su contexto, la hermana de Karol G fue reiterativa sobre los daños que le causó aquel hombre, indicando que era un patrón que tenía con todas las parejas.

“El error mío fue mostrarme tal cual soy (…) Es una persona que le gusta demostrar lo que no es, porque solo le gusta mostrar lo porquería que somos las mujeres”, afirmó.

Al plasmar su dolor de saber que podría perder a su hija, comentó que se encargaría de que ella supiera todos los esfuerzos que hizo, buscando que estuviera bien.

“Lo que él va a hacer conmigo, lo hizo su exmujer. Uno no pelea ni por hombres ni por hijos y, así me duela en algún momento perder a mi hija, ella va a saber que yo me esmeré mucho por ella, traté de darle todo el amor que pude y que muchas veces fallé como mamá. La maternidad no es fácil, pero tampoco es imposible”, comentó.

“En esta vida venimos solos y morimos solos. Hasta los que más dices amar te dan una patada en el cu%&. Ya no me importa qué pase con mi vida; me quitaron el sentido de vivir. Nunca en mi vida había odiado a dos personas, como lo hago en este momento”, confesó entre lágrimas.