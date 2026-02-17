Gente

Hermana de Karol G rompió en llanto y destapó angustiante situación que vive con su hija: “No me importa qué pase con mi vida”

Verónica Giraldo habló sobre un tema personal que la tiene agobiada.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

17 de febrero de 2026, 12:20 p. m.
Verónica Giraldo es la hermana de Karol G.
Verónica Giraldo es la hermana de Karol G. Foto: Instagram @verogiraldonavarro / Montaje SEMANA

Karol G logró consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel global, resultado de una carrera construida con constancia, identidad y una propuesta sonora propia. La artista antioqueña alcanzó proyección internacional gracias a su voz, la evolución de sus ritmos y un mensaje de empoderamiento femenino que la distinguió dentro de la industria.

Su presencia en escenarios de gran formato impulsó aún más su popularidad, permitiéndole conectar con millones de seguidores en redes sociales y plataformas digitales. Aunque la intérprete de la Bichota suele proteger con cautela su vida privada y la relación con su entorno familiar, en ciertas ocasiones ha dejado ver fragmentos que generan cercanía y complicidad con sus fanáticos.

Sin embargo, recientemente, la que llamó la atención en redes sociales fue su hermana Verónica Giraldo, quien compartió una alarmante situación que atravesaba en su vida. La familiar de la cantante se dejó ver llorando, preocupando a miles de seguidores.

Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

Verónica Giraldo se grabó hablando acerca de los problemas que había tenido con su expareja, indicando que la quería llevar a una comisaría de familia. Ante este panorama, su realidad se derrumbó y terminó golpeada por diversos factores emocionales.

Gente

Cantante de Grupo Firme vivió susto en avión, horas antes de la tragedia de Yeison Jiménez: “Por agarrar un pinche avión más barato”

Gente

¿Qué no hacer durante el Año Nuevo Chino, según la astrología?

Gente

¿Boicot en ‘La casa de los famosos de Telemundo’? Yina Calderón denuncia complot de Laura Zapata y Kunno para sacarla

Gente

Flora Martínez habló sobre el sueño premonitorio que tuvo días antes de la muerte de Jaime Garzón, su expareja: “No la escuchamos”

Gente

Shakira puso cara de terror al ‘ver’ a Gerard Piqué en uno de sus conciertos; particular gesto quedó captado en video

Gente

¿Sofía Vergara, enamorada de un español? Las imágenes que despiertan rumores de un nuevo romance en Los Ángeles

Gente

Equipo del hijo de Diomedes Díaz destapó su verdadero estado de salud tras seguir hospitalizado: “Ha sido fundamental”

Gente

Chef del restaurante de Karol G reveló la verdad detrás del negocio de la artista: “Es la clave”

Gente

Karol G se lució en el show de Bad Bunny en el Super Bowl, estos son los famosos que también estuvieron en la ‘casita’ del puertorriqueño

Gente

Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

Es muy triste que vos le entregues el amor a una persona y esa persona haga de todo para que te vean como la mala y no verdaderamente lo que sos”, dijo.

Al detallar su contexto, la hermana de Karol G fue reiterativa sobre los daños que le causó aquel hombre, indicando que era un patrón que tenía con todas las parejas.

“El error mío fue mostrarme tal cual soy (…) Es una persona que le gusta demostrar lo que no es, porque solo le gusta mostrar lo porquería que somos las mujeres”, afirmó.

Al plasmar su dolor de saber que podría perder a su hija, comentó que se encargaría de que ella supiera todos los esfuerzos que hizo, buscando que estuviera bien.

“Lo que él va a hacer conmigo, lo hizo su exmujer. Uno no pelea ni por hombres ni por hijos y, así me duela en algún momento perder a mi hija, ella va a saber que yo me esmeré mucho por ella, traté de darle todo el amor que pude y que muchas veces fallé como mamá. La maternidad no es fácil, pero tampoco es imposible”, comentó.

“En esta vida venimos solos y morimos solos. Hasta los que más dices amar te dan una patada en el cu%&. Ya no me importa qué pase con mi vida; me quitaron el sentido de vivir. Nunca en mi vida había odiado a dos personas, como lo hago en este momento”, confesó entre lágrimas.

Más de Gente

Vocalista de Grupo Firme confesó que vivió susto en avión, antes del trágico accidente de Yeison Jiménez.

Cantante de Grupo Firme vivió susto en avión, horas antes de la tragedia de Yeison Jiménez: “Por agarrar un pinche avión más barato”

Año nuevo chino 2026

¿Qué no hacer durante el Año Nuevo Chino, según la astrología?

Yina Calderón desató polémica en México antes de ingresar a La casa de los famosos

¿Boicot en ‘La casa de los famosos de Telemundo’? Yina Calderón denuncia complot de Laura Zapata y Kunno para sacarla

Flora Martínez

Flora Martínez habló sobre el sueño premonitorio que tuvo días antes de la muerte de Jaime Garzón, su expareja: “No la escuchamos”

El gesto de Shakira al ver la cara de Gerard Piqué en uno de sus conciertos.

Shakira puso cara de terror al ‘ver’ a Gerard Piqué en uno de sus conciertos; particular gesto quedó captado en video

Sofía Vergara tendría un nuevo romance

¿Sofía Vergara, enamorada de un español? Las imágenes que despiertan rumores de un nuevo romance en Los Ángeles

Diomedes Dionisio Díaz Aroca

Equipo del hijo de Diomedes Díaz destapó su verdadero estado de salud tras seguir hospitalizado: “Ha sido fundamental”

Así fue la visita de la mamá de Campanita en 'La casa de los famosos' por el congelados.

‘Campanita’ se quebró en llanto en el congelados al ver a su mamá; le dejó fuerte mensaje: “Un ser de luz no puede estar tan apagado”

Yeison Jiménez y su esposa

Esposa de Yeison Jiménez, entre lágrimas, recibió importante objeto que quedó del accidente aéreo; fue restaurado y así luce

Noticias Destacadas