La hermana de Karol G sorprendió con unas fotos posando en traje de baño; así luce tras casi dos años de ser mamá

La reconocida cantante, compositora y empresaria Karol G se ha destacado por su estilo único, carismática personalidad y su carrera profesional, volviéndose tendencia con su reciente álbum Tropicoqueta.

Sin embargo, no solo la paisa ha logrado captar la atención pública, pues tiene tres hermanas: Jessica, Katherin y Véronica Giraldo Navarro y una de ellas sorprendió con unas fotos en traje de baño.

Verónica, la mayor, compartió a través de su perfil de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, que se encontraba de viaje con sus amigas y lució su cuerpo en vestido de baño.

La publicación tiene más 100 comentarios y es una ráfaga de 12 fotos y 2 boomerangs, con la canción de su hermana Karol G titulada Besties que fue lanzada en el 2023.

“Qué bella eres Vero”; “Verónica, no más, por favor, te pasas de espectacular”; “Su mirada es hipnótica, esa mujer es Icónica”; “Estás muy bella y preciosa”, “Cada día se te ve mucho más radiante”; “Ella es un escándalo, Ella te quita el oxígeno, es una obra de arte”; fueron algunos mensajes.

¿Qué enfermedad padece Verónica Giraldo?

La hermana mayor de Karol G, es una creadora de contenido, quien se ha dado a conocer en sus redes sociales, cautivando con su personalidad única y su perfil de Instagram dedicado a dar tips de salud y belleza.

Adicionalmente, ha compartido que ha batallado contra una enfermedad autoinmune conocida como artritis reactiva congénita, la cual se conoce por ser un tipo de inflamación en las articulaciones que se desarrolla después de una infección en el cuerpo.

En un video publicado en su cuenta, la influencer explicó su situación y dejó un mensaje en la descripción: “Acá les dejo un video explicándoles bien este proceso, pero también dándoles a entender que aunque hay momentos duros, también tengo que seguir por mí y por todo lo que me rodea”.

“Les voy a aclarar dos cosas. La primera, esto es una enfermedad que no tiene cura porque es autoinmune, hay tratamientos sí. La segunda, es que es una enfermedad que tengo que vivir toda mi vida y la que tengo que tener como una amiga”, empezó diciendo.