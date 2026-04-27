Del taller de latonería al éxito global: la historia del ‘Profe Alex’, el colombiano con 10 millones de alumnos en YouTube

José Alexander Gómez Barrera, un docente de 47 años nacido en Boyacá, ha alcanzado un hito sin precedentes para la educación colombiana en la era digital. Al frente de su canal de YouTube, conocido popularmente como ‘Profe Alex’, el educador ha consolidado una comunidad de más de 10 millones de suscriptores, convirtiéndose en el líder mundial de enseñanza de matemáticas en el entorno hispanohablante.

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Este logro fue recientemente reconocido por la plataforma de Google con la entrega de la Placa de Diamante, un galardón que distingue a los creadores de contenido más influyentes del mundo. Según datos técnicos de portales especializados en métricas digitales, este reconocimiento solo es alcanzado por menos del 0,002 % de los canales activos a nivel global.

La trayectoria de Gómez Barrera no siempre estuvo ligada a las luces de las cámaras o al reconocimiento internacional. Sus orígenes en el departamento de Boyacá estuvieron definidos por la austeridad y el trabajo manual. Según relató el docente en una reciente entrevista para el programa Los Informantes, su infancia transcurrió ayudando a sus padres en labores diversas.

Su padre, quien se desempeñó como conductor y bombero de estación de servicio, contaba con el apoyo de Alexander en tareas que hoy el profesor recuerda como lecciones de vida. Entre sus anécdotas, destaca la recolección de productos lácteos vencidos para alimentar animales, una labor que requería que él mismo probara los alimentos para verificar su estado.

“A mí me gusta contar eso para decirle a la gente: todos podemos”, afirmó Gómez, subrayando que su éxito actual es el resultado de un proceso de superación constante y no de una facilidad académica innata.

Antes de convertirse en una celebridad educativa, José Alexander desempeñó diversos oficios informales. Trabajó como operario en una dobladora industrial, vendedor de alimentos y, especialmente, como ayudante de latonería. Esta última labor, que consistía en lijar piezas metálicas durante extensas jornadas, dejó huellas físicas en su piel, pero también fortaleció su determinación de buscar un futuro profesional.

La decisión de ingresar a la educación superior fue un punto de inflexión. El docente relata que utilizó el dinero destinado al pago de un servicio público para costear su inscripción en la Licenciatura en Matemáticas y Estadística. Al ser la única opción nocturna disponible, pudo mantener sus empleos diurnos mientras estudiaba. Su disciplina lo llevó a obtener becas por alto desempeño, logrando graduarse con honores.

Tras ejercer durante dos décadas en una institución pública en el municipio de Pesca, Boyacá, su llegada a YouTube ocurrió de manera casi accidental hace diez años. Lo que comenzó como un video tutorial sobre descarga de archivos evolucionó rápidamente hacia su área de especialidad.

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Su metodología, caracterizada por la claridad expositiva y el uso de herramientas dinámicas como cuentas regresivas para resolver ejercicios, conectó con una audiencia que buscaba alternativas a los métodos tradicionales. Su primer curso estructurado, dedicado a la ecuación de la recta, fue el cimiento de lo que hoy es una biblioteca digital de acceso gratuito para millones de estudiantes.

Hoy, el ‘Profe Alex’ ha sido incluido por la revista Forbes en su lista de creadores de contenido más destacados de Colombia. Lejos de detenerse, el docente ha anunciado su retiro de las aulas presenciales para enfocarse en la creación de una plataforma educativa que integre Inteligencia Artificial. El objetivo es ofrecer un seguimiento personalizado que replique, a escala masiva, la tutoría individual que sus seguidores tanto valoran.

Para Gómez, la matemática es más que números; es una preparación para la vida: “Si uno se acostumbra a resolver problemas y a no rendirse, la vida le va a quedar muchísimo más fácil”, concluye.