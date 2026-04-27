¿Quién es Yeimy Paola Vargas, actriz del ‘Joe, la leyenda’, investigada por la Fiscalía por millonario contrato?

La actriz y exreina de belleza cartagenera Yeimy Paola Vargas se encuentra en el centro de la opinión pública tras conocerse que la Fiscalía General de la Nación programó una audiencia de imputación de cargos en su contra.

El proceso judicial se fundamenta en el presunto uso de un documento académico falso que le habría permitido acceder a contratos de prestación de servicios con la Alcaldía de Cartagena.

Nuevo escándalo de títulos falsos vincula a una exreina y actriz. Fiscalía le imputará cargo

Nacida el 16 de junio de 1983 en Cartagena de Indias, la hoy actriz confesó que su pasión inicial era el baloncesto, llegando incluso a soñar con una carrera deportiva. Sin embargo, su estatura y carisma la llevaron por el camino de los certámenes de belleza.

En el año 2003, representó a su ciudad natal como Reina de la Independencia en el Concurso Nacional de la Belleza, donde obtuvo el título de Virreina Nacional. Su éxito continuó internacionalmente al coronarse como Reina Mundial del Café y, posteriormente, como Miss International en Japón (2004), consolidándose como una figura destacada de la época.

Su transición a la televisión colombiana fue orgánica. Su papel más emblemático llegó con la interpretación de Adela Martelo en la bionovela El Joe, la leyenda. Su actuación no solo le valió el reconocimiento del público, sino nominaciones en los premios TVyNovelas e India Catalina.

Durante el rodaje de esta producción, Vargas conoció al actor Jair Romero, con quien contrajo matrimonio en 2011. La pareja, que tuvo dos hijos, fue una de las más mediáticas del país hasta su separación amistosa en 2020.

Tras su éxito como Adela, Yeimy Paola participó en producciones como:

La Selección

Allá te espero

Los Morales

Enfermeras

Rojo carmesí

Pese a su consolidada trayectoria artística, la situación legal de Vargas se complicó. Según una investigación citada por este medio, la actriz habría presentado un acta que la acreditaba como tecnóloga laboral en actuación y teatro.

Este documento fue pieza clave para la firma de un contrato el 21 de marzo de 2025 con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). El objeto del contrato era apoyar la gestión en la división de promoción cultural y salvaguarda del patrimonio.

No obstante, las alarmas se encendieron cuando el docente e investigador Álvaro González Álvarez solicitó verificar la veracidad del título ante la Alcaldía de Bucaramanga.

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La respuesta oficial del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, entidad que supuestamente otorgó el título, indicó que Yeimy Paola Vargas no figura en sus registros, listados o folios de certificación.

Antes de que estallara la controversia judicial, Vargas se encontraba enfocada en su faceta como preparadora de reinas y modelos.

Ante esta evidencia, la Fiscalía procederá con la audiencia de imputación programada, según fuentes preliminares, el próximo 30 de abril. Por ahora, queda a la espera de los descargos que la actriz o su defensa ante los tribunales.