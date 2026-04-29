Sam Neill, actor de ‘Jurassic Park’, confirmó que está libre de cáncer, tras una larga batalla de años

Para las personas de los años noventa, Jurassic Park no es solo una película, es un recuerdo que no se borra. Parte de esa magia tiene nombre y apellido: Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, quienes le dieron vida al paleontólogo Alan Grant, a la doctora Ellie Sattler y al peculiar matemático Ian Malcolm, respectivamente.

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En el mes de marzo de 2023, el actor neozelandés que todos conocen como el “doctor Grant” apareció en Instagram con un mensaje que nadie esperaba.

En un video dirigido a sus más de 500 mil seguidores (en ese entonces), Neill confesó algo que venía guardando en silencio desde hacía meses: el diagnóstico de linfoma no Hodgkin que le habían dado, el cual es una enfermedad que en realidad le descubrieron un año antes.

Con una gran honestidad que impactó a sus fans, el actor abrió las puertas a su vida personal contando este tema tan delicado para él.

Al tener la confianza para contar esto, Sam Neill dejó claro que a veces, quienes parecen invencibles en la pantalla grande, también tienen sus propias historias que contar fuera de ella.

Sam Neill reveló que superó el cáncer, tras años de tratamientos

El mencionado actor, que se ganó el cariño de muchos por su papel en Jurassic Park, afirmó recientemente que ha superado el cáncer después de cinco años de batallar contra el linfoma, gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunitario.

El artista neozelandés de 78 años, que interpretó a un científico en la taquillera película de 1993 sobre dinosaurios, reveló en sus memorias de 2023 que estaba “posiblemente muriendo” de un linfoma no hodkiniano en fase tres.

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El fin de semana declaró en una entrevista que había vivido cinco años con el cáncer de sangre pero que su tratamiento de quimioterapia eventualmente dejó de funcionar.

“Estapa desorientado y parecía que iba de salida, lo cual obviamente no era lo ideal”, dijo al noticiero de canal 7 de Australia.

El actor fue tratado con terapia de células T con CAR, que utiliza un virus desactivado para reprogramar genéticamente las células T humanas, que combaten las infecciones, permitiéndoles atacar tipos específicos de cáncer.

“Acabo de hacerme una tomografía y no tengo cáncer. Es algo extraordinario”, declaró Neill.

El actor cuenta que en estos momentos se encuentra bien. Foto: Getty Images for AFI

Pidió a los gobiernos federal y estatales de Australia financiar la terapia de células T con CAR para pacientes con ese tipo de cáncer en el país.

La carrera de Neill comenzó en los años 1970 e incluye decenas de papeles en cine y televisión, incluyendo la serie Peaky Blinders y la película El piano.