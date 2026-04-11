En la era del streaming, pocas películas condensan mejor la ambición industrial de Hollywood que Jurassic World: Dominion, una superproducción que no solo cerró una de las franquicias más lucrativas del cine contemporáneo, sino que además ostenta un récord poco habitual.

Es considerada la película de ciencia ficción más cara de la historia y ahora puede verse en plataformas digitales como Netflix.

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La película de ciencia ficción más cara de la historia ya está en streaming: por qué su presupuesto rompió todos los récords

El caso de Jurassic World: Dominion resulta paradigmático dentro del cine de gran espectáculo.

Su presupuesto total alcanzó aproximadamente los 584 millones de dólares, de acuerdo a lo que se registra en medios especializados como Espinof.

Lo anterior no responde únicamente al rodaje tradicional, sino a un cúmulo de factores extraordinarios que elevaron su coste a cifras inéditas.

Buena parte de su presupuesto estuvo vinculado a los retrasos y protocolos sanitarios derivados de la pandemia.

De igual manera, el uso intensivo de efectos visuales de última generación, rodajes internacionales y la reunión de varias generaciones de actores de la saga original iniciada por Jurassic Park, fueron otros aspectos que influyeron en los costos.

Este tipo de megaproducciones no solo reflejan la inflación del cine comercial, sino también una transformación en la lógica de inversión.

Un dinosaurio irrumpe frente a los protagonistas en una escena cargada de tensión, reflejando el peligro constante que define la historia. Foto: Captura de pantalla YouTube @Universal_Spain

El blockbuster ya no se concibe solo como un estreno en salas, sino como un activo estratégico para plataformas globales.

El salto de esta superproducción a Netflix no es un hecho menor. Durante décadas, películas de este calibre estaban diseñadas exclusivamente para dominar la taquilla.

Hoy, en cambio, su llegada al streaming evidencia un cambio estructural en la distribución cinematográfica.

Según datos de portales como Espinof, la cinta no solo ingresó al catálogo, sino que rápidamente se posicionó entre lo más visto.

Esto demostró que el interés por los grandes espectáculos visuales se mantiene intacto, incluso fuera de las salas de cine.

Para la industria, esto implica una doble lectura: por un lado, las plataformas necesitan títulos de alto impacto para retener suscriptores; por otro, los estudios encuentran nuevas vías de rentabilidad para productos extremadamente costosos.

Desde una perspectiva crítica, Jurassic World: Dominion no es solo una película cara; es también un ejemplo claro de cómo la ciencia ficción contemporánea ha evolucionado hacia un modelo híbrido entre nostalgia y espectáculo tecnológico.

La cinta mezcla elementos clásicos como dinosaurios, ciencia genética descontrolada, entre otros, con narrativas contemporáneas sobre el colapso ecológico y la convivencia entre humanos y especies prehistóricas.

El modelo de franquicia expandida: la estrategia que convierte películas en imperios del entretenimiento

Sin embargo, su verdadero peso radica en su dimensión industrial: es cine concebido como evento global.

Expertos en análisis cinematográfico coinciden en que este tipo de producciones responden a una lógica de “franquicia expandida”.

Cada entrega funciona como pieza de un ecosistema mayor que incluye parques temáticos, merchandising y, ahora, plataformas digitales.

El hecho de que la película de ciencia ficción más costosa de la historia esté disponible en streaming marca un punto de inflexión.

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Ya no se trata únicamente de cuánto cuesta una película, sino de cómo y dónde se consume.

El modelo de megaproducciones seguirá creciendo, aunque bajo nuevas reglas: menos dependencia de la taquilla tradicional y mayor integración con el consumo digital.