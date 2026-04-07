¿Qué ver en abril?: Los 12 estrenos imperdibles de Netflix, Disney+ y Max para armar su maratón

Abril trae una avalancha de estrenos a las plataformas de streaming, perfectos para armar maratones inolvidables con amigos, familia o la pareja. Netflix, Disney+ y HBO Max lideran con regresos épicos y novedades que mezclan drama, animación y acción.

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El gigante rojo arrasa con Stranger Things: Relatos del 85, que llega el 23 de abril. Este spin-off animado se sitúa entre las temporadas 2 y 3 de la serie original, explorando relatos inéditos del Upside Down con voces nuevas para Eleven y compañía. Prepárate para nostalgia ochentera con toques de terror sobrenatural.

Otro imperdible es Machos alfa regresa con su quinta temporada, el 17 de abril. La comedia española sobre tres amigos en crisis existenciales regresa con más sátira social y risas incómodas; elenco liderado por Fernando Gil y Raúl Peña, fiel a su humor absurdo.

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Otro estreno será la tercera temporada de Besos, Kitty, el 2 de abril. La comedia romántica adolescente que sigue a Kitty en nuevas aventuras amorosas en Corea; protagonizada por Anna Cathcart, ideal para fans de dramas juveniles con giros culturales.

La maratón de series en Netflix se complementa con el estreno de la tercera temporada de Perfil falso el 15 de abril. La serie colombiana de Carolina Miranda y Manuela González culmina con venganzas y asesinatos en una luna de miel caótica, un hit local con ecos de thriller romántico.

Protagonista de la serie ‘Hacks’, de HBO Max, confesó que el final de la nueva temporada no le convencía

Por otro lado, Disney+ apuesta por el universo expandido con Star Wars: Maul - Señor de las sombras, miniserie animada que aterrizó este 6 de abril. La producción explora el lado oscuro del señor Sith Darth Maul post-Clone Wars, con animación fluida y acción lightsaber; voces estelares del canon Star Wars.

Otro estreno es Dear Killer Nannies: criado por sicarios disponible desde el 1 de abril. Esta serie de 8 capítulos sigue a Juampi, el hijo de Pablo Escobar Gaviria, un niño solitario que vive colmado de lujos y ve a su papá como un exitoso empresario y un benefactor de los humildes de Medellín, con una fortuna que obliga al pequeño a vivir rodeado de guardaespaldas. Los custodios son mayormente jóvenes que, de tanto estar a su lado, funcionan como sus “niñeros” y amigos.

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Max revivirá las adicciones con Euphoria, desde el 12 de abril y con un capítulo semanal. Zendaya como Rue, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer saltan cinco años en el tiempo, profundizando en traumas adultos con crudeza visual de Sam Levinson.