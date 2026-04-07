Netflix paraliza a su audiencia con un crudo ‘thriller’ de dos horas para ver esta semana

La película Ojo por ojo se ha convertido en una de las producciones más comentadas de Netflix en los últimos días, impulsada por una trama intensa que gira en torno a la venganza, la justicia y los límites morales del ser humano. Este thriller, de ritmo pausado pero cargado de tensión, ha logrado captar la atención de los usuarios de la plataforma, ubicándose entre lo más visto.

Netflix paraliza a su audiencia con esta serie para ver en la semana; se basa en un oscuro caso de la vida real

La historia sigue a una madre, cuya vida da un giro inesperado cuando es testigo de la muerte de su hija. A partir de ahí, el relato se adentra en un terreno oscuro, donde las decisiones personales y las consecuencias de los actos se entrelazan de manera contundente, pues busca al responsable.

Las escenas son crudas y tediosas, llevando a que el espectador viva un aura de angustia constante por lo que puede pasar. De hecho, el papel de Sally Field mueve fibras y desata emociones fuertes, sintiendo empatía por su dolor.

El elenco cuenta con el trabajo de Sally Field, Kiefer Sutherland, Ed Harris, Beverly D’Angelo, Charlayne Woodard, Joe Mantegna, Olivia Burnette, Alexandra Kyle, Keith David y Philip Baker Hall.

Esta cinta, de 1996, logra atrapar al público en un lapso de dos horas, plasmando un caso que abre debate en todos los sentidos.

Uno de los aspectos que más ha generado conversación es su enfoque narrativo, que se aleja de los esquemas tradicionales del género para apostar por una construcción más introspectiva y emocional. Esto ha dividido opiniones entre quienes valoran su profundidad y quienes esperaban un desarrollo más dinámico.

Con una atmósfera densa y actuaciones sólidas, Ojo por ojo se consolida como una propuesta que invita a reflexionar sobre la delgada línea entre la justicia y la venganza, dejando una huella inquietante en el espectador.