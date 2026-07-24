De ‘Star Trek’ al universo de ‘The Big Bang Theory’: Qué ver este fin de semana en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max

Las principales plataformas de entretenimiento digital han actualizado su oferta de contenidos para el fin de semana comprendido entre el 24 y el 26 de julio. Pese al cierre del mes, firmas como Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video presentan producciones que van desde la ciencia ficción hasta propuestas documentales e históricas.

Netflix lidera el volumen de lanzamientos en comedia y ficción internacional

Según el listado publicado por portales especializados en la industria, Netflix encabeza la oferta con el catálogo más amplio de adiciones para estos días. En el apartado de largometrajes destacan títulos como la comedia estadounidense 72 horas y la producción española Los creyentes.

Asimismo, la plataforma suma producciones internacionales como la comedia romántica kuwaití Te quiero desde siempre y los thrillers El cobrador de deudas (Tailandia) y Elize: Sombras de una mujer (Brasil).

En el ámbito de las series, se reportan los estrenos de la segunda temporada del drama Nueva vida en Ransom Canyon, junto con el lanzamiento del drama romántico indio Musafir Cafe, la ficción mexicana El otro padre y la serie de acción francesa GIGN: Unidad de élite.

La oferta de no ficción se complementa con las terceras entregas de Kaulitz y Kaulitz y WWE: Increíble, además del especial Bill Maher: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor.

HBO Max apuesta por franquicias consolidadas

En el segmento de la ciencia ficción y la comedia de situación, la plataforma HBO Max incorpora Stuart no consigue salvar el universo, una serie derivada (spin-off) inspirada en el universo de The Big Bang Theory, enfocada en personajes secundarios de la producción original.

El catálogo de este servicio se complementa con la cinta de terror española La ahorcada y el seguimiento semanal a producciones de alto perfil como La casa del dragón.

Disney+ y Prime Video diversifican su oferta con documentales y cine

En lo relativo a Disney+, la plataforma centra la atención de su catálogo en producciones documentales y animadas. Sobresale el lanzamiento de Pompeya antes del desastre, con Tom Hiddleston, una docuserie producida por National Geographic que explora los hallazgos arqueológicos previos a la erupción del monte Vesubio.

La oferta del servicio se completa con la decimoquinta temporada de la serie animada El rey de la colina y la segunda entrega del drama coreano Una tienda para asesinos.

Finalmente, Prime Video suma a su catálogo la película de acción y fantasía He-Man y los Masters del Universo, tras su paso por las salas de cine, junto con el filme animado Coloful Stage! La película: Miku no puede cantar, orientado a la audiencia del género anime.