Famosa pizzería en Bogotá anuncia alianza que nutrirá la gastronomía de la capital

El mercado de la alta gastronomía en Colombia continúa evolucionando hacia propuestas enfocadas en la calidad y la autenticidad. En este contexto, Pizzardi anunció una alianza estratégica con Solania, la reconocida productora italiana del auténtico San Marzano DOP, convirtiéndose en su importador y distribuidor oficial en el país.

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El acuerdo responde a la creciente demanda de ingredientes prémium con Denominación de Origen Protegida (DOP), una de las certificaciones europeas más exigentes en materia de calidad y origen.

Como parte de esta apuesta, Pizzardi proyecta importar cinco millones de unidades anuales de este producto, fortaleciendo un segmento enfocado en la excelencia gastronómica y la trazabilidad.

Colombia recibió la visita de Renato Rocco, director mundial de Marketing de Solania y reconocido promotor de la excelencia agroalimentaria italiana. Foto: Cortesía

Este hito también representa un reconocimiento al trabajo que Pizzardi ha desarrollado para promover la auténtica gastronomía italiana en Colombia.

En ese contexto, Andrea Bornacelli, fundadora de Pizzardi, fue elegida por Solania como Brand Ambassador para Colombia, convirtiéndose en la representante oficial de la marca en el país y en una de las encargadas de promover el valor, la autenticidad y el origen del San Marzano DOP entre chefs, restaurantes, hoteles y consumidores.

El San Marzano DOP es uno de los ingredientes más representativos de la tradición culinaria italiana. Se cultiva exclusivamente en la región Agro Sarnese-Nocerino, en las fértiles tierras volcánicas a los pies del Vesubio, una condición que le confiere características únicas reconocidas internacionalmente.

Los San Marzano DOP de Solania son utilizados por algunas de las principales pizzerías de Italia y del mundo. Foto: Cortesía

Reconocidos por la guía internacional 50 Top Pizza entre los mejores tomates para la pizza napolitana, los San Marzano DOP de Solania son utilizados por algunas de las principales pizzerías de Italia y del mundo, así como por restaurantes galardonados con estrellas Michelin.

Para garantizar su autenticidad, Solania incorpora sistemas de trazabilidad mediante códigos QR respaldados con tecnología blockchain, que permiten verificar el recorrido del producto desde su origen hasta la mesa del consumidor.

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Como parte de este hito comercial, Colombia recibió la visita de Renato Rocco, director mundial de Marketing de Solania y reconocido promotor de la excelencia agroalimentaria italiana. Durante su estadía, lideró encuentros para destacar el valor de las denominaciones de origen y el impacto de los productos con identidad territorial.

Con esta alianza, Pizzardi fortalece los lazos comerciales entre Colombia e Italia y amplía la oferta de ingredientes de alta calidad para el sector gastronómico. Este propósito ha sido liderado por Andrea Bornacelli, fundadora de la compañía, quien ha impulsado la llegada al país de reconocidas marcas italianas para preservar la autenticidad de la verdadera pizza napolitana.