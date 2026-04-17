Colombia obtuvo de nuevo un reconocimiento en la gastronomía regional con dos pizzerías incluidas en el ranking 50 Top Pizza Latin America 2026, anunciado durante la ceremonia de celebración en Río de Janeiro.

50 Top Pizza, publicada desde 2017con aval de la Associazione Verace Pizza Napoletana, es una de las guías más influyentes del sector. Cada año selecciona las 100 mejores pizzerías globales y rankings regionales de 50 posiciones para Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos.

Los criterios incluyen masa de larga fermentación, ingredientes DOP y hornos tradicionales. En 9 ediciones, Colombia ha aparecido dos veces en el top 50 latinoamericano: 2025 y 2026.

Dos pizzerías colombianas ingresaron al 50 Top Pizza de América Latina de 2026 Foto: 50 Top Pizza

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Este año Colombia brilló con dos pizzerías. Pizzardi se posicionó en el puesto 3 y La Bella Pizza en el 48, en una lista que evalúa calidad, autenticidad y técnica en la pizza a nivel continental.

Pizzardi, ubicada en Bogotá, escaló 19 posiciones para alcanzar el tercer lugar general en Latinoamérica y se consolida como la pizzería número 1 de Colombia por segundo año consecutivo. Además, recibió el premio Performance of the Year 2026, reconocimiento que la incluye por primera vez en el ranking mundial de las 100 mejores pizzerías.

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La pizzería, fundada por Andrea Bornacelli y Alejandro Sardi, logró entrar al top 3 tras cumplir los estándares del premio como contar con horno importado de Nápoles, tomates San Marzano, quesos DOP y harinas certificadas. En 2025 obtuvo Best Entry of the Year en la misma lista y Best International Pizza Maker en los Pizza DOC Awards de Nápoles, primera distinción colombiana en esa categoría.

Tras el reconocimiento, Andrea Bornacelli, cofundadora, aseguró desde Brasil “este reconocimiento demuestra que el respeto por la tradición, la disciplina y la pasión permiten trascender fronteras. Representar a Colombia en uno de los escenarios más exigentes de la gastronomía es un honor y un orgullo para todo nuestro equipo”.

Alejandro Sardi, cofundador, agregó: “Nuestra pizza napolitana certificada lleva Nápoles a Bogotá, pero adaptada al paladar colombiano con ingredientes locales que respetan la receta original. Este top 3 valida años de trabajo meticuloso en cada masa y cada horneada”.

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La Bella Pizza ubicada en el barrio El Peñón de Cali, debutó en el puesto 48. Fundada por dos inmigrantes italianos, destaca por su horno tradicional y masas de larga levadura con borde pronunciado. El local mantiene ambiente informal y ofrece pizzas como Salamino, a base de salsa de tomate, fior di latte y chorizo español y Bellissima, mascarpone, tomate, fior di latte, guanciale crujiente, burrata, reducción balsámica y aceite picante. El menú incluye fettuccine alla bolognese, postres, vinos italianos, cócteles y opciones infantiles.

Tras el premio, asegfuraron en redes, “Al equipo, gracias por presentarse cada día y nunca tomar atajos. A nuestros clientes, gracias por confiar en nosotros, una y otra vez. Y a 50 top pizza gracias por creer que lo que hacemos en Cali merece estar en esta lista”.

50 Top Pizza Latin America 2026