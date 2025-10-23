Reconocida marca de pizza anuncia el cierre de 68 locales y el despido de más de 1.200 empleados

Pizza Hut, una de las principales marcas de pizza a nivel mundial, anunció que atraviesa un grave momento financiero en algunos de los países donde tiene presencia.

El medio británico BBC señala que la empresa cerraría 68 locales en el Reino Unido, lo que supondría el despido de más de 1.200 empleados, quienes realizan diversas labores de producción y reparto dentro de la marca.

El mal momento se debe a las dificultades que presentó la empresa DC London Pie Limited, la cual era la encargada de manejar los locales de la franquicia en territorio británico.

Pizza Hut | Foto: Getty Images

A pesar de las dificultades, YUM! Brands, el consorcio dueño de Pizza Hut, buscará intervenir los puntos para reestructurarlos y ponerlos nuevamente al servicio de los usuarios.

“Esta adquisición selectiva tiene como objetivo salvaguardar la experiencia de nuestros clientes y proteger los empleos siempre que sea posible, garantizando la continuidad operativa en las ubicaciones adquiridas y apoyando a los colegas durante la transición”, señaló uno de los portavoces de la marca al medio citado.

Cabe señalar que diversas empresas del Reino Unido han tenido que cerrar sus operaciones debido a los altos costos de producción que enfrentan en la región.

Por el momento, no se conoce si la presencia de la marca en otros países de Europa se verá afectada por las recientes decisiones de la empresa.

Además, en los últimos años, las marcas que operan las franquicias en Europa han sufrido pérdidas debido a los cambios en los modelos de negocio del sector de comidas.

Muchas empresas del sector gastronómico buscan reducir su deuda y obtener una inyección de capital, por lo cual no descartan la venta de algunos de sus establecimientos, los cuales tienen presencia en diversas regiones.

La marca cuenta con presencia en diversos países. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué pasará con la operación en Colombia?

Por el momento, la marca no ha señalado ninguna dificultad con sus operaciones en el país. Cabe recordar que la empresa cuenta con diversas locaciones que atienden a miles de clientes en el mercado nacional.

Asimismo, las marcas que realizan las operaciones en Colombia no son las mismas que lo hacen en territorio europeo.